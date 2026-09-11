Eibner
翻訳者：
「何が起きようと、起きるようにしか起きない！」。多くを語らない男マイケル・オリーズが超クールぶりを保ち、“ミスター・ノンシャラント”が主役をさらう
オリーズが主役、バイエルンがボデ／グリムトを粉砕
バイエルン・ミュンヘンはUEFAチャンピオンズリーグ初戦で、アリアンツ・アレーナにノルウェーのボードー／グリムトを迎え、5-0で快勝した。ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、後半に入って粘り強いロー・ブロックを攻略し、後半だけで5点を奪って圧倒的な勝利を収めた。
ジャマル・ムシアラが先制点を決めると、その後はハリー・ケイン、アルフォンソ・デイヴィス、さらにマイケル・オリーズの2得点で勝ち点3を手にした。
ボードー／グリムトのDFオディン・ビョルトゥフトは試合終盤、オリーズへのファウルで一発退場となり、アウェーチームにとっては散々な夜を締めくくる形となった。
- Getty Images Sport
ミスター・ノンシャラントが無表情なクールさで反応
2ゴールの活躍後、オリーズは試合後のインタビューでも彼らしい飄々とした受け答えを見せた。フランス代表は多くを語らない人物としての評判どおり、忍耐や戦術的な調整についての質問も、終始落ち着いた様子で受け流した。
今季、深く引いた守備ブロックを相手にバイエルンはより忍耐が必要なのかと問われると、このウインガーは実に淡々としたお決まりの返答をした。
「僕たちは同じやり方でプレーするし、何が起きようと起きるものだ」と、オリーズはさらりと語った。
ウインガーが明かす、コンパニ監督のシンプルなハーフタイムのメッセージ
オリーズはまた、コンパニ監督がハーフタイムに劇的な介入をしたわけではないと強調した。ジョシュア・キミッヒがポストを叩くなど、前半45分はもどかしい展開だったが、ロッカールームでのメッセージはシンプルで、選手たちを信頼するものだった。
このウインガーは、相手が疲れてくれば試合は自然に開け、自分たちにはチャンスが来るという確信をチームが持ち続けていたと述べた。
「彼は僕たちに、あのまま続ければいいと言っただけだ」とオリーズは説明した。「試合は開けてきて、僕たちはチャンスを決めることになるとね。実際、その通りになった」
- Getty Images Sport
バイエルン、ブンデスリーガのアウェー戦に向けて弾みをつける
オリーズはインタビューの最後に、ピッチ上でのチームの連係に静かな満足感を示した。絶妙なカーブでゴール右上隅に決めた見事なシュートを含む2つの正確なフィニッシュは、まさに最高の状態でプレーする選手であることを示していた。
バイエルンは次に国内戦へと意識を切り替え、日曜日にブンデスリーガで好調のエルヴァースベルクとアウェーで対戦する。
「僕たちはみんな、お互いの動きと一緒にどうプレーするかを分かっている」とオリーズは付け加えた。「それがうまく機能すると、いいものになる。僕たちは満足している」
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