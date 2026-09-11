バイエルン・ミュンヘンはUEFAチャンピオンズリーグ初戦で、アリアンツ・アレーナにノルウェーのボードー／グリムトを迎え、5-0で快勝した。ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、後半に入って粘り強いロー・ブロックを攻略し、後半だけで5点を奪って圧倒的な勝利を収めた。

ジャマル・ムシアラが先制点を決めると、その後はハリー・ケイン、アルフォンソ・デイヴィス、さらにマイケル・オリーズの2得点で勝ち点3を手にした。

ボードー／グリムトのDFオディン・ビョルトゥフトは試合終盤、オリーズへのファウルで一発退場となり、アウェーチームにとっては散々な夜を締めくくる形となった。