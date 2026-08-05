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「何が起きてもおかしくない」　エンツォ・マレスカ、ペドロ・ネト移籍報道が過熱する中でマンチェスター・シティの補強を示唆

移籍情報
ペドロ・ネト
マンチェスター・シティ
チェルシー
エンツォ・マレスカ
プレミアリーグ

マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、エティハド・スタジアムでこの夏に注目度の高い退団が相次いだことを受け、クラブが移籍市場でなお重要な仕事を残していると認めた。エティハドの強豪はすでにクラブ史上最高額の補強で大きな話題を呼んでいるが、イタリア人指揮官はチェルシーのウインガー、ペドロ・ネトとの関連が取り沙汰される中、さらなる補強の可能性を大きく残している。

  • マレスカが移籍の憶測に言及

    新生マンチェスター・シティを率いるマレスカ監督は、国内での支配力奪還を目指す中で、チームが現在も移籍市場で動いていることを明言した。ペップ・グアルディオラ監督が伝説的な10年間の指揮を終えた後に就任したイタリア人指揮官は、この夏に複数のベテラン選手の退団を経験している。

    ソウルで行われるKリーグ・オールスターズとのプレシーズン親善試合を前に報道陣の取材に応じたマレスカ監督は、現状について説明した。 「幸い、このチームは多くのことをする必要がある陣容ではない」と同監督は語った。 「同時に、すでに分かっているように、クラブは経験という面で重要な選手たちを失った。ベルナルド（シウバ）、ジョン（ストーンズ）、ネイサン（アケ）など、さまざまな選手だ。だからこそ、確実に我々がやらなければならないことはある」


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    ネトが獲得候補に浮上

    エティハド移籍と結びつけられている最も注目度の高い名前は、チェルシーのウインガー、ネトである。ポルトガル代表の同選手は、西ロンドンでともに過ごした時期があり、マレスカがよく知る選手だ。報道によれば、シティは評価額7000万ポンドのポルトガル代表に対する衝撃的な獲得に向けて動く準備を進めているとされており、とりわけ他のワイドの選択肢の将来に不透明感がある中で、攻撃陣を強化しようとしている。

    新たな加入が間近に迫っているかと問われると、指揮官は慎重な姿勢を崩さなかったものの、楽観的でもあった。「いや、現時点ではない」と、契約成立が近いのかと問われて答えた。「私が、やるべきことがあると言った理由は、移籍市場が開いているからだ。開いている時は何が起こってもおかしくない。そう、まだ8月だし、9月になって閉まれば状況はまったく違ってくる」


  • 「毎日連絡を取っている」

    シティはすでに、ノッティンガム・フォレストからクラブ記録となる1億1600万ポンドの移籍金でエリオット・アンダーソンを獲得し、資金力を示している。23歳のMFはマレスカ体制における最初の大型投資を象徴する存在だが、他のスター選手たちの退団により、ファンはさらなる補強を求めている。とりわけクラブは、より安定した出場機会を求めてトッテナム行きが迫るウインガー、サヴィーニョの後釜候補としてチェルシーのスター選手をリストアップしている。

    マレスカは、移籍市場の残り数週間を乗り切るため、フットボールディレクターのウーゴ・ビアナ、そしてCEOのフェラン・ソリアーノと緊密に連携していると強調した。「ウーゴもここにいるし、フェランもここにいる」とイタリア人指揮官は付け加えた。「日々話し合いながら、何かする必要があるかを見ているだけだ。以前も言ったように、確かにやるべきことはある。ただ、私たちは毎日コミュニケーションを取っている」


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  • Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    戦術面の改善に注力

    ピッチ上では、マレスカは香港でのインテル戦でプレシーズンの敗戦を喫した後も、なお手探りの状態にある。敗れはしたものの、彼は自身の哲学を浸透させることに集中している。彼は「初日から新しいアイデアや新しいことを植え付けようとするのは重要だ」と説明した。「日々の積み重ねの中で重要だが、特に試合を重ねるごとに、日々取り組んでいることが試合中に見えるようになることが大切だ。

    「例えば、インテル・ミランとの最初の試合では、もっと改善できることがたくさんあるのは間違いない。だが最も重要なのは、初日から取り組み始めたことが見え始めていることだ」

    指揮官は、ボーンマスとのプレミアリーグ開幕戦に向けて準備を進める中でも、シティの基準が依然として極めて高いことを理解している。

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