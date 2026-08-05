新生マンチェスター・シティを率いるマレスカ監督は、国内での支配力奪還を目指す中で、チームが現在も移籍市場で動いていることを明言した。ペップ・グアルディオラ監督が伝説的な10年間の指揮を終えた後に就任したイタリア人指揮官は、この夏に複数のベテラン選手の退団を経験している。

ソウルで行われるKリーグ・オールスターズとのプレシーズン親善試合を前に報道陣の取材に応じたマレスカ監督は、現状について説明した。 「幸い、このチームは多くのことをする必要がある陣容ではない」と同監督は語った。 「同時に、すでに分かっているように、クラブは経験という面で重要な選手たちを失った。ベルナルド（シウバ）、ジョン（ストーンズ）、ネイサン（アケ）など、さまざまな選手だ。だからこそ、確実に我々がやらなければならないことはある」



