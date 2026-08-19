ブラジル代表の同選手は今夏序盤、アタランタとマンチェスター・ユナイテッドが4500万ユーロ前後の移籍金で合意したことで、プレミアリーグ行きが濃厚とみられていた。計画では、27歳の同選手はブラジル代表として2026年ワールドカップに参加した後、この移籍を完了させる予定だった。

エデルソンは、ハポエル・テルアビブとのカンファレンスリーグ・プレーオフを前にした記者会見で、この破談の詳細については依然として分からないと認めた。「アタランタに残れてとてもうれしい。本当にクラブとルカ・ペルカッシに感謝している。彼らは何度も私に連絡をくれて、自分のそばにいてくれると感じた。他クラブからの関心はあったが、起きたことをすべて踏まえて、本当に自分を必要としてくれる相手と一緒にいるのが最善だと思った。それが常にアタランタだった。自分にこれほど多くの喜びを与えてくれたこのユニフォームを着られて幸せだった」と語った。