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「何が起きたのか、いまだに分からない」 エデルソンがマンチェスター・ユナイテッド移籍不成立について沈黙を破る
オールド・トラッフォードの崩壊をめぐる混乱
ブラジル代表の同選手は今夏序盤、アタランタとマンチェスター・ユナイテッドが4500万ユーロ前後の移籍金で合意したことで、プレミアリーグ行きが濃厚とみられていた。計画では、27歳の同選手はブラジル代表として2026年ワールドカップに参加した後、この移籍を完了させる予定だった。
エデルソンは、ハポエル・テルアビブとのカンファレンスリーグ・プレーオフを前にした記者会見で、この破談の詳細については依然として分からないと認めた。「アタランタに残れてとてもうれしい。本当にクラブとルカ・ペルカッシに感謝している。彼らは何度も私に連絡をくれて、自分のそばにいてくれると感じた。他クラブからの関心はあったが、起きたことをすべて踏まえて、本当に自分を必要としてくれる相手と一緒にいるのが最善だと思った。それが常にアタランタだった。自分にこれほど多くの喜びを与えてくれたこのユニフォームを着られて幸せだった」と語った。
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メディカルルームの謎
移籍中止の決定は多くの人々を驚かせた。とりわけ、エデルソンはセリエAで継続的に安定したパフォーマンスを見せており、健康状態にも問題がなかったためだ。プレミアリーグのクラブがメディカルチェックの際にひざの問題を指摘し、その結果として代わりにベルガモで2031年までの契約延長にサインしたことで移籍は破談となったものの、オールド・トラッフォードでは補強戦略の変更があり、そのメディカル面での懸念は単に都合のいい口実にすぎなかったのではないかとの見方も出ていた。
「何が起きたのか、本当に分からない。以前からほかのクラブも関心を示していたし、別のイングランドのクラブに行くこともできた。検査は問題なく終わったし、何が変わったのか分からない。私はアタランタで4年間プレーしてきて、ずっと試合に出ていた」と、このMFは『Sky Sport Italia』に説明した。「ただ状況を見守ることもできたが、クラブとの素晴らしい関係が、残留して新契約にサインする決め手になった」
アタランタへの献身
世界有数のビッグクラブへの夢の移籍が破談となった失望はありながらも、エデルソンはピッチ上で自身のコンディションと価値を証明する決意を固めている。ブラジル人MFは、昨季アタランタで全公式戦41試合に出場し、3得点2アシストを記録。その後、ワールドカップではブラジル代表のハイチ戦とノルウェー戦で途中出場を果たした。そのエデルソンは、現在キャプテンマークの有力候補とみなされているマウリツィオ・サッリ監督のチームでの役割へ、すぐに意識を切り替えた。
「ブラジル代表としてワールドカップに行けたことは素晴らしい時間だった。そして、その後は……正直に言って何が起きたのか、今でも分かっていない。でも大事なのは、その状況に対処し、正しいメンタリティーで戻り、自分に多くを与えてくれたクラブのために全力を尽くせたことだ。自分は今でもエデルソンだ。ここでは誰もが自分のことを知っているし、自分に何ができるかも分かっている。そして、自分が常にすべてを出し切ることも分かっている」と、エデルソンは語った。
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ベルガモのサポートに感謝
このMFがゲヴィス・スタジアムに長期的な将来を託す決断は、クラブ幹部から高く評価されており、アタランタのディレクターであるクリスティアーノ・ジュントリは、エデルソンを今夏の「最高の新戦力」とまで表現した。すでに見慣れた存在ではあるが、新契約による確実性は、2024年のヨーロッパリーグ制覇を土台にさらなる飛躍を目指すチームにとって大きな後押しとなる。
新シーズンを見据えながら、同選手は「ファンに感謝している。彼らはいつも情熱的で、良い時も悪い時も寄り添ってくれる。僕たちはヨーロッパリーグで優勝し、素晴らしい結果を残した。彼らは僕のことを知っている」と付け加えた。さらに「自分を新戦力だとは思っていない。僕はずっとアタランタの選手だった」と続けた。
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