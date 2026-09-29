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「何が起きたのかは分かっている」 元GKジョー・ハートがマンチェスター・シティの有罪評決について沈黙を破り、クラブの功績を擁護
シティ、控訴計画の中で有罪認定される
先週、マンチェスター・シティがプレミアリーグから科された115件の財務違反容疑の大半で有罪と認定されたとの報道が浮上した。告発の中心は主に、クラブが関係企業からのスポンサー収入を水増しし、厳格な規則を回避するために帳簿外の支払いを利用したとする主張である。
この厳しい裁定にもかかわらず、エティハドのクラブは強力な控訴の準備を進めている。シティの会長ハルドゥーン・アル・ムバラクは、評決を受けて強気の声明を発表し、法的手続きはまだ終わっていないと主張するとともに、クラブの名誉回復に向けた揺るぎない姿勢を改めて強調した。
- Getty
ハートがアル・ムバラクへの信頼を表明
BBC Radio 5 Liveの『Monday Night Club』に出演したハート氏は、この件を巡る広範な憶測については耳を貸さないようにしていると認めた。その代わりに、39歳の同氏はシティ首脳陣から示されている説明を信頼する姿勢を選んでおり、とりわけアル・ムバラクによる最近のサポーター向け公開書簡に言及した。
「誰もがあらゆる深みに入り込み、あらゆる論点を掘り下げ、あらゆる議論をしているのは聞いてきた」とハート氏は語った。「率直な意見を言えば、私にはハルドゥーンを信頼しない理由がない。彼の言葉で私には十分だ。彼の話し方は素晴らしかったし、あの手紙も気に入った。なぜなら、あれはクラブを気にかけている人物から出たものだったからだ」
元イングランド代表の同氏は、最終的で覆しようのない決定が下されるまでは慌てるつもりはないとも付け加えた。「もしマンチェスター・シティに有罪の判断が下されれば、その時は話し合うべきことが出てくる。ハルドゥーンの言葉を踏まえると、私はそうはならないと思っているがね。だが今のところ、私は非常に自信を持っているし、とても、とても落ち着いている」
トロフィーはピッチ上で公正に勝ち取ったものだとハートが主張
エティハドでの12年間で、ハートは348試合に出場し、プレミアリーグ2回、リーグカップ2回、FAカップ1回を含む数多くのタイトルを獲得した。彼は、フロントを巡る論争が何であれ、選手たちはピッチ上での自らの働きだけで成功を勝ち取ったのだと強調している。
「自分が成し遂げたこと、マンチェスター・シティでやったこと、そしてチームとして成し遂げたことをとても誇りに思っている」と彼は説明した。「それは変わらない。あなたが私にそう告げるまでは変わらない。自分は自分のやるべきことをやった。11対11でピッチに立ち、そこで勝負した。勝った試合もあれば、負けた試合もあり、引き分けた試合もあった。そして握手をして、ピッチを後にした」
さらにハートは、舞台裏での財務操作をチームが認識していたとの見方を否定した。「自分が何をしたか、自分たちが何をしたか、そしてそれがどう起きたのかは分かっている。自分たちが何かをたくらんだり、画策したりしているようには感じなかった」と締めくくった。
- AFP
マレスカ監督のチームに法廷闘争の可能性が浮上
マンチェスター・シティとプレミアリーグの法的紛争は、クラブが裁定に対する控訴を開始したことで、今後数カ月にわたって長引く見通しだ。
最終的な判決が下されるまでは、エンツォ・マレスカ監督のチームはピッチ外の雑音を遮断し、この2シーズンはプレミアリーグ優勝を逃している中で、国内王座奪還への集中を維持しなければならない。
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