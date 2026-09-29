エティハドでの12年間で、ハートは348試合に出場し、プレミアリーグ2回、リーグカップ2回、FAカップ1回を含む数多くのタイトルを獲得した。彼は、フロントを巡る論争が何であれ、選手たちはピッチ上での自らの働きだけで成功を勝ち取ったのだと強調している。

「自分が成し遂げたこと、マンチェスター・シティでやったこと、そしてチームとして成し遂げたことをとても誇りに思っている」と彼は説明した。「それは変わらない。あなたが私にそう告げるまでは変わらない。自分は自分のやるべきことをやった。11対11でピッチに立ち、そこで勝負した。勝った試合もあれば、負けた試合もあり、引き分けた試合もあった。そして握手をして、ピッチを後にした」

さらにハートは、舞台裏での財務操作をチームが認識していたとの見方を否定した。「自分が何をしたか、自分たちが何をしたか、そしてそれがどう起きたのかは分かっている。自分たちが何かをたくらんだり、画策したりしているようには感じなかった」と締めくくった。



