このフォワードは最近、イタリア旅行やパリでのけが回復過程をめぐりメディアの厳しい監視を受けていた。しかしデサイーは、選手の私生活を無限に監視すべきだという考えを否定した。彼はこう付け加えた。「誰もが選手の私生活や移動についてコメントする。マドリードのサポーターには、選手が私生活を捨ててクラブにすべてを捧げるべきだと考える人もいる。そんな見方はいつもある。 私も現役時代、ファンに属していると感じた。それは当然で、我々も喜ぶが、大げさにする必要はない。私は自由な時間に自分のやりたいことをしている。それについて尋ねるな。だから、私は彼をモウリーニョの問題とは見ていない。単なる適応の問題だ。」