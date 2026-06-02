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「何が問題なんだ？」――レアル・マドリードでのキリアン・エムバペへの批判を、同じくW杯制したフランス人選手が一蹴。
モウリーニョにムバッペへの適応が求められる
2シーズン連続で主要タイトルを逃したレアル・マドリードは、今夏、優勝へ再び導く監督としてモウリーニョ招へいの報道がある。2024年のムバッペ加入以降、チームは低迷。私生活での騒動も報じられるが、デサイリ氏は「ムバッペが問題ではない」と断言する。 1998年ワールドカップ優勝者の彼はMrRaffle.comの取材に「トップフォワードには戦術的な配慮が必要だ」と語った。 「モウリーニョも同じことを言うだろう。『ムバッペが年間40～42ゴールを決めてくれるのは嬉しい。ただ、彼に合わせて戦術を調整する必要があるだけだ』と。彼はストライカーなのだから」
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フォワードの私生活を擁護する
このフォワードは最近、イタリア旅行やパリでのけが回復過程をめぐりメディアの厳しい監視を受けていた。しかしデサイーは、選手の私生活を無限に監視すべきだという考えを否定した。彼はこう付け加えた。「誰もが選手の私生活や移動についてコメントする。マドリードのサポーターには、選手が私生活を捨ててクラブにすべてを捧げるべきだと考える人もいる。そんな見方はいつもある。 私も現役時代、ファンに属していると感じた。それは当然で、我々も喜ぶが、大げさにする必要はない。私は自由な時間に自分のやりたいことをしている。それについて尋ねるな。だから、私は彼をモウリーニョの問題とは見ていない。単なる適応の問題だ。」
レアル・マドリードの組織的な問題
ピッチ外の騒動は別として、この攻撃的才能がヴィニシウス・ジュニオールやジュード・ベリンガムとどう融合するかは依然として疑問だ。デサイーは、サンティアゴ・ベルナベウで攻撃的才能をチーム全体が受け入れる仕組みがまだできていないと指摘。トップチームならスーパースターの守備不足はカバーできると主張する。「完全にムバッペのせいではない。守備をしない？構わない。 守備に戻らない選手が1人、多くて2人いても、チームは吸収できる。君たちはレアル・マドリードだ。シーズン40得点を挙げる選手なら、なおさら調整できる」
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ムバッペとレアル・マドリードの今後は？
モウリーニョは2026-27シーズンに向けて監督就任の準備を進めている。彼の最初の課題は、分裂が報じられるチームを再結束することだ。また、エースストライカーの決定力を最大限に引き出す機能的な戦術を早期に確立する必要がある。サポーターは、この監督交代で2年続く無冠の期間が終わり、チームの潜在能力が引き出されるか注目している。