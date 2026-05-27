「何が問題なんだ？」 ネイマールはスタンドからサントスの試合を観戦したブラジルのレジェンドの負傷懸念を一蹴した。

地元メディアは、この怪我が今夏のワールドカップに支障をきたす可能性はないかと、元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンのスター選手に詰め寄った。ネイマールは動じず、短く鋭くこう答えた。

「何が問題なんだ？」とフォワードは答え、ふくらはぎの怪我がワールドカップに支障をきたす可能性を否定した。