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「何が問題なんだ？」 ネイマールはスタンドからサントスの試合を観戦したブラジルのレジェンドの負傷懸念を一蹴した。
アイコン、怪我の懸念を一蹴
ネイマールは火曜日、ヴィラ・ベルミロでサントスがコパ・スダメリカーナでデポルティーボ・クエンカに3-0で勝った試合を観戦した。スタンドに現れた彼に地元ファンは熱狂したが、話題はすぐにコリチーバ戦で負ったふくらはぎのむくみ後の体調に移った。
代表合流を前に記者が状態を聞くと、ネイマールは「ここにあるよ、何の問題もない」とESPNブラジルに語り、深刻な制限はないことを強調した。
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ワールドカップを控えて「問題」はない
地元メディアは、この怪我が今夏のワールドカップに支障をきたす可能性はないかと、元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンのスター選手に詰め寄った。ネイマールは動じず、短く鋭くこう答えた。
「何が問題なんだ？」とフォワードは答え、ふくらはぎの怪我がワールドカップに支障をきたす可能性を否定した。
専門的なトレーニングプラン
ネイマールは公の場で楽観的な姿勢を示しているが、ブラジル代表の医療スタッフは慎重に対応している。カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームは、ネイマールがテレスポリスのグランジャ・コマリー練習場に到着次第、特別プログラムを実施する予定だ。
大会前の高強度調整でふくらはぎの浮腫が悪化しないよう、慎重に対応している。火曜にはカゼミーロが合流済みで、ネイマールは水曜に合流し、個別リハビリとチーム復帰プロセスに入る見込みだ。
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開幕まであとわずか
ネイマールは今シーズン、サントスで15試合に出場し6ゴール4アシストを記録。直近17試合中10試合で輝きを放ち、アンチェロッティ監督は北米遠征の最終メンバーに彼を招集した。
ブラジル代表は6月13日のモロッコ戦に先立ち、5月31日にパナマ、6月6日にエジプトと親善試合を行う。6度目の優勝を目指すチームで、彼のベンチでの自信がピッチで結果につながるか、注目が集まる。