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「何が何でも勝つ」エミ・マルティネスがチェルシーにとって完璧な補強である理由。W杯優勝GKは、ロベルト・サンチェスに欠けていた「キャラクター」を備えている
チェルシーは複数の移籍市場で巨額を投じてきた
チェルシーはここ数回の移籍市場で総額10億ポンド（14億ドル）の支出を大きく超える積極投資を行ってきたにもかかわらず、GK部門の補強にはおおむね慎重な姿勢を保ってきた。サンチェスは2023年に獲得され、フィリップ・ヨルゲンセンはその翌年に加入した。
しかし、どちらもゴールマウスで大きな安心感を与えるには至らず、定期的なローテーションが行われる状況となった。高くつくミスもチーム全体の助けにはならず、守備のほころびを埋めることは難しかった。
その課題に2026年に挑んでいるのがシャビ・アロンソだ。元リヴァプールMFでレアル・マドリー指揮官でもある同監督は、西ロンドンで最も熱い監督の座に就いた最新の人物となった。今季のプレミアリーグでは3試合を終えて、チームは7失点を喫している。
マルティネスは重要なエリアを補強するため、アストン・ヴィラから750万ポンド（1000万ドル）というお買い得な条件で獲得された。34歳の同選手はまだ加入後初のクリーンシートを記録できておらず、本来の最高の状態にも達していないが、期待に応え、費用に見合う働きを見せるとみられている。
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マルティネスがなぜ抜け目のない補強になると証明されるのか
マルティネスの獲得と、彼が注目の中心でいたがることについて問われた元チェルシーDFロベルト・フートは、international betting sitesとの提携で語った中で、GOALにこう話した。「彼はまさにそうだね。ああいうタイプのキャラクターだからこそ、チェルシーに合っていると思う。というのも、チェルシーはチームとして、個性という面では非常に平坦だからだ。彼は間違いなく相手に食ってかかるタイプで、選手だけでなくサポーターまでいら立たせる存在だ。
「そして何より、彼は非常に、非常に優れたGKだ。そこは今のチェルシーが明らかに必要としている部分であり、過去にも必要としていた部分でもある。では、チェルシーが今後成功を収めるための答えになるのか。そこに彼は大きく関わることになると思う。間違いなくね。
「彼は非常によく声を出すし、それも最終ラインに必要なことだと思う。さっきも言ったように、彼はチェルシーに必要なタイプのキャラクターなんだ。どんな犠牲を払ってでも勝つというか、言ってしまえば、ある意味では典型的なアルゼンチン流だ。だからチェルシーにとって、彼がスカッドにいるのは良いことだよ。もちろん失点には満足していないだろうが、今後の試合を見据えれば良い補強だと思う」
チェルシーはなぜサンチェスの後任探しにこれほど時間がかかったのか。
ここ数シーズンにわたってスペイン人GKが疑問視されてきたにもかかわらず、なぜサンチェスの、より実績のある後任探しにこれほど時間がかかっていることに驚きはあるかと問われたフートは、次のように付け加えた。「チェルシーはGK部門で苦しんできた。サンチェスだけでなく、ヨルゲンセンについてもそうだ。だから、チームが抱えるほかの問題にはあれだけ大金をつぎ込んでいるのに、という見方をすると少し驚きではある。
「彼らが探していなかったのか、それともその時点では獲得可能なGKがいなかったのか、あるいは移籍金が高すぎたのかは分からない。誰にも分からないことだ。外から見ているだけでは言うのは難しい。ただ、今のマルティネスの件に関しては、アストン・ヴィラが放出する必要があったわけで、完璧なシナリオだったよね。
「だから過去については何とも言えないが、これは間違いなくこれまでのチェルシーの足かせになってきた問題だ。そして今後数シーズンで、そうした問題を何とか止められるといいね。」
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チェルシー、プレミアリーグ優勝争いに加わることを期待へ
サンチェスとヨルゲンセンはともに、2026-27シーズンに向けてローン移籍でスタンフォード・ブリッジを離れることが認められた。前者は元チェルシーのスター、セスク・ファブレガス率いるコモに加入し、後者はチェルシーの姉妹クラブであるストラスブールでフランスにいる。
昨季をリーグ・アンで過ごしたベルギーU-21代表のマイク・ペンダースが、現在はマルティネスのバックアップを務めている。アロンソらは、前回の王者アーセナル戦で1-2の敗戦を喫したものの、今季のプレミアリーグ優勝争いを形にできる正GKを見つけたと確信している。
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