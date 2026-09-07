チェルシーはここ数回の移籍市場で総額10億ポンド（14億ドル）の支出を大きく超える積極投資を行ってきたにもかかわらず、GK部門の補強にはおおむね慎重な姿勢を保ってきた。サンチェスは2023年に獲得され、フィリップ・ヨルゲンセンはその翌年に加入した。

しかし、どちらもゴールマウスで大きな安心感を与えるには至らず、定期的なローテーションが行われる状況となった。高くつくミスもチーム全体の助けにはならず、守備のほころびを埋めることは難しかった。

その課題に2026年に挑んでいるのがシャビ・アロンソだ。元リヴァプールMFでレアル・マドリー指揮官でもある同監督は、西ロンドンで最も熱い監督の座に就いた最新の人物となった。今季のプレミアリーグでは3試合を終えて、チームは7失点を喫している。

マルティネスは重要なエリアを補強するため、アストン・ヴィラから750万ポンド（1000万ドル）というお買い得な条件で獲得された。34歳の同選手はまだ加入後初のクリーンシートを記録できておらず、本来の最高の状態にも達していないが、期待に応え、費用に見合う働きを見せるとみられている。