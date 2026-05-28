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「何があっても変わらない」―ペドリ、キャリアはバルセロナで全うしたいと表明
子供の頃の夢が現実になる
テレヴィシオン・カナリアの取材に、このMFは移籍説を否定し、今もバルサでプレーすることが最大の目標だと明言した。「バルサでプレーすることが最高の喜びだ。子供の頃から夢見てきたことで、今さら何とも引き換えにしない」と語った。
彼は、バルセロナのサポーターズクラブ「ペーニャ」を設立した祖父、そしてその伝統を継いだ父親から受け継がれた家族の歴史を振り返り、「幼少期に家族が運営するクラブハウスで試合を見ていた」と明かした。 「もし祖父が生きていたら、私が今経験しているものを一緒に味わってほしかった」と語った。 父はいつも、「もし僕がバルサでプレーする姿を見たら、一緒に暮らしてすべての試合に足を運び、一番のファンになっただろう」と言う。祖父が設立し父が引き継いだペーニャで、今僕を応援している彼らはきっと喜んでいる。まるで映画のようだ。夢が叶った気分だ。
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尻すぼみにならないという決意
このミッドフィルダーは、テゲステでの初期キャリア時代に生まれたニックネーム「ペドリ」の由来を語った。同じ名前のクラスメートと区別するため、コーチたちが彼を「ペドリ」と呼んだのが始まりだ。2人の中で小柄で痩せていたことからその呼び名が定着し、やがて世界的なブランドになった。
父親の影響でサッカーへの情熱を燃やした彼は、友人たちとコンクリートのピッチで過ごす時間を伸ばそうと、昼食を急いで済ませるのが日課だった。家族は励ましと努力を同時に求める姿勢で彼を支え、その育ち方がプロとしての姿勢を形作った。 「家族はいつも、プロサッカー選手になれると信じ、練習し続けなさいと言っていました。私には才能があると言いつつも、努力を怠ればその才能は消えてしまうと、常に言い聞かせてくれたのです」と彼は振り返る。
統計的な改善を目指す
バルサのレギュラーで今季43試合12アシストを記録するペドリだが、自分に最も厳しいのは自分だ。ユース時代、彼はシャビとイニエスタがボールを受ける前にピッチ全体を見渡す戦術を研究した。今は、自身のプレーに決定的な鋭さを加え、彼らのようなインパクトを残したいと考えている。
23歳の彼は、チームをさらに高みへ導くため、最終ライン付近での決定力向上を決意。「チームに貢献するには、ゴールとアシストを増やす必要がある。毎年言っているが、必ず実現したい」と語った。
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シウタット・エスポルティーバでの生活
ピッチを離れたペドリの生活は、コンディション管理とサッカーへの情熱で彩られている。休みの日もシウタット・エスポルティーバでトレーニングに励み、常に最高の状態を維持する。スペイン代表として過ごす過酷な日々は、彼にとって当然ではなく、大きな特権だ。
プレッシャーから離れる時間には、戦略ボードゲームや家族との食事でリラックスする。家族はカナリア諸島から頻繁に駆けつける。「毎日を楽しんでいる。僕はシウタット・エスポルティーバで成長するために生きている」と語った。
6月15日のカーボベルデ戦で始まるワールドカップでは、スペイン代表を優勝に導く原動力になりたいと語っている。