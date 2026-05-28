「何があっても変わらない」―ペドリ、キャリアはバルセロナで全うしたいと表明

テレヴィシオン・カナリアの取材に、このMFは移籍説を否定し、今もバルサでプレーすることが最大の目標だと明言した。「バルサでプレーすることが最高の喜びだ。子供の頃から夢見てきたことで、今さら何とも引き換えにしない」と語った。

彼は、バルセロナのサポーターズクラブ「ペーニャ」を設立した祖父、そしてその伝統を継いだ父親から受け継がれた家族の歴史を振り返り、「幼少期に家族が運営するクラブハウスで試合を見ていた」と明かした。 「もし祖父が生きていたら、私が今経験しているものを一緒に味わってほしかった」と語った。 父はいつも、「もし僕がバルサでプレーする姿を見たら、一緒に暮らしてすべての試合に足を運び、一番のファンになっただろう」と言う。祖父が設立し父が引き継いだペーニャで、今僕を応援している彼らはきっと喜んでいる。まるで映画のようだ。夢が叶った気分だ。