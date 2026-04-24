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「何かが変わるべきだ」。ジョゼ・モウリーニョのチェルシー3度目の就任が取り沙汰され、クラブの姿勢が注目されている。
安定を求める
チェルシーは、短期間で解任されたロゼニオールの後任となる正式監督を探している。苦境の際にはサポーターからモウリーニョの声が上がるものの、クラブ首脳はボーンマスのアンドニ・イラオラやフラムのマルコ・シルバなど、若手戦術家に注目している。 モウリーニョがクラブと深い歴史的つながりを持つものの、現オーナーはトップチームについて異なる長期ビジョンに注力している。
- AFP
理事会の立場が明確化された
チェルシーとクラブ史上最多タイトルを獲得した監督のロマンチックな再会は、ますます遠のいている。クラブの意思決定者は別の方向へ進もうとしている。現在、プレミアリーグ復帰より、モウリーニョは近い将来、クラブから代表へ転身すると見込まれる。
ジャーナリストのベン・ジェイコブスはGiveMeSportにこう語った。「チェルシーは常にジョゼ・モウリーニョの復帰を控えめに扱ってきた。だから、何か変化が起きない限り、復帰は難しいだろう。注目すべきは、モウリーニョ監督がフリーエージェントになる見込みであり、実際、多くの人がワールドカップ後にポルトガル代表監督に就任する可能性が高いと考えているという点だ。」
輝かしい功績
モウリーニョは2つの時代にわたりチェルシーを率い、圧倒的な成功を収めた。 2004～2007年の第1期は185試合124勝でリーグ2連覇。2013年の復帰後は2015年の退任までにプレミア3度目とリーグカップ1度の優勝を果たした。彼は先日ベンフィカの監督としてCLでスタンフォード・ブリッジを訪れたが、クラブはブルーコ（チェルシー）の採用方針に合い、最近プレミアで指揮した監督を探している。
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これからの道
カルム・マクファーレンがシーズン終了まで暫定監督を務め、その間にベダッド・エグバリらスポーツディレクターは後任を慎重に選ぶ。クラブはプレミアリーグで実績のある候補を優先し、過去の失敗を繰り返さない方針だ。スタジアムにはまだモウリーニョの影が残るが、シルバやイラオラに興味を示す理事会の姿勢は「スペシャル・ワン」時代からの転換を示す。