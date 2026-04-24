「何かが変わるべきだ」。ジョゼ・モウリーニョのチェルシー3度目の就任が取り沙汰され、クラブの姿勢が注目されている。

チェルシーは、短期間で解任されたロゼニオールの後任となる正式監督を探している。苦境の際にはサポーターからモウリーニョの声が上がるものの、クラブ首脳はボーンマスのアンドニ・イラオラやフラムのマルコ・シルバなど、若手戦術家に注目している。 モウリーニョがクラブと深い歴史的つながりを持つものの、現オーナーはトップチームについて異なる長期ビジョンに注力している。