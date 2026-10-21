スロット監督は就任1年目にプレミアリーグ優勝を果たし、当初はアンフィールドで大きな成功を収めた。しかし、2年目には状況が急速に悪化。期待外れの5位に終わり、これが最終的に退任につながった。

チームの立て直しを託されたイラオラ監督は、早くもその手腕を示している。それを物語るのが、火曜日の夜に見せたビジャレアルを相手とする、激しい展開の末の4-3でのチャンピオンズリーグ逆転勝利だ。

リヴァプールはスペインのチームを相手に、序盤の2失点でリードを許した。マクアリスターのヘディング弾が反撃の口火を切ると、ロナルド・アラウホの同点弾、アルゼンチン人選手のこの日2点目、そしてフロリアン・ヴィルツのゴールで勝ち点を手にした。終盤にはアウェーチームのタニ・オルワセイに1点を返された。



