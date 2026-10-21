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翻訳者：
「何かがおかしかった」アレクシス・マック・アリスターがスロット時代を批判。アンドニ・イラオラがリヴァプールの崩壊したロッカールームをどう立て直したかを語る
- AFP
マージーサイドでの難しい転換
スロット監督は就任1年目にプレミアリーグ優勝を果たし、当初はアンフィールドで大きな成功を収めた。しかし、2年目には状況が急速に悪化。期待外れの5位に終わり、これが最終的に退任につながった。
チームの立て直しを託されたイラオラ監督は、早くもその手腕を示している。それを物語るのが、火曜日の夜に見せたビジャレアルを相手とする、激しい展開の末の4-3でのチャンピオンズリーグ逆転勝利だ。
リヴァプールはスペインのチームを相手に、序盤の2失点でリードを許した。マクアリスターのヘディング弾が反撃の口火を切ると、ロナルド・アラウホの同点弾、アルゼンチン人選手のこの日2点目、そしてフロリアン・ヴィルツのゴールで勝ち点を手にした。終盤にはアウェーチームのタニ・オルワセイに1点を返された。
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戦術の変更と責任を負うこと
アルゼンチン代表のマック・アリスターはアマゾンプライムに対し、昨季について率直に語った。「昨年は僕たち全員にとって本当に難しい年だった」と認め、「自分が求められるレベルに達していなかったことは明らかだった。真っ先にそう言うのは僕だし、認めることに抵抗はない。チーム内では何かがうまくいっていなかった。この監督がそれを変えた。それは本当に重要なことだ」と続けた。
25歳のマック・アリスターは、イラオラ監督がスロット監督の守備システムから転換したことにも言及した。「僕たちのプレーの仕方はかなり違う。比較するのは好きじゃない」と説明。「調子はいい。それが僕の望むことだし、楽しんでいることだ。今はよりマンツーマンに近い。相手についていかなければならないから、コミュニケーションは少なくて済む」
「昨年はもっとゾーンで守る形だった。代表チームでもゾーンで守ることが多く、それでうまくいっている。今は1対1で、それもうまくいっている」
「結局は僕たちが責任を負うということだ。それが変化の一つだ。でも今はずっとやりやすい。考えることは少なくて済む一方で、走る量は増えるかもしれない。サッカーはそういう方向に向かっている」
自信を取り戻したングモハが輝く
この変更は明らかにマクアリスターに好影響を与えた。欧州の舞台での逆転劇は、彼の重要なヘディング弾から始まった。「僕は背が高くない！ でも、ペナルティーエリアに入っていくのは大好きなんだ」と冗談を交えて語った。「監督やコーチは、僕がニアポストを狙うのが好きだと知っている。ワールドカップでも得点した。僕が入り込みたいのはあの場所なんだ。父も僕と同じくらいの身長で、少し低いかもしれないけど、空中戦が得意だったよ」
このMFは、18歳のチームメイトであるリオ・ングモハの決定的な2アシストもすぐに称賛した。「リオは素晴らしかった。違いを生み出してくれた」とマクアリスターは語った。「得点した選手について話すこともあるけど、彼は本当に重要な存在だった」
「彼に実力があるのは明らかだ。誰もが知っている。本当に良い選手だとすぐに分かる。ボールを持っていないときも懸命にプレーした。それも重要なことだ」
「2点目も、リオは素晴らしかった。僕はいつも彼に、グラウンダーのクロスについて話しているんだ」
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欧州での勢いを維持する
イラオラの当面の最優先課題は、チャンピオンズリーグで見せた粘り強い戦いを次につなげることだ。欧州の舞台で2点差を覆したことは、チームが精神的な強さを取り戻した証しであり、昨季の苦戦とは対照的だ。
ロッカールームの雰囲気が改善し、簡素化された戦術の下で主力選手が力を発揮する中、リヴァプールは欧州で得た勢いを国内での安定した戦いにつなげたいところだ。
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