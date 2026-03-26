「彼の顔を見ると、何かがおかしいと直感する。彼には一息つくようアドバイスしたい」と、スペインの成功を収めている監督について問われたサマーは、『サマーとバジレ ― ハーゲドルン・トーク』でこう語った。
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「何かがおかしい」：FCバイエルンの元チームメイト、マンチェスター・シティでのグアルディオラの衝撃的な活躍を予想
リーグカップ決勝でアーセナルFCを2-0で下した直近の勝利について、58歳の彼はグアルディオラ監督の勝利を「心から喜んだ」と述べたものの、シティの監督は自身の将来のためにも、今シーズン終了後に退任すべきだと確信している。
ザマーとグアルディオラは、FCバイエルンでの共闘時代を通じて知り合った。元ドイツ代表のザマーは2012年から2016年まで、ドイツの最多優勝クラブである同クラブのスポーツディレクターを務め、一方のスペイン人監督は2013年から2016年まで、ミュンヘンの指揮官としてベンチに立っていた。「我々は3年間、素晴らしい協力関係を築いた」と、ザマーは55歳のグアルディオラの在任期間を称賛した。
グアルディオラはマンチェスター・シティと2027年まで契約を結んでいるが、ここ数週間から数ヶ月にかけて、このカタルーニャ出身の指揮官が予定より1年早く退任し、スカイブルーズでの10年間の指揮を他者に譲る可能性があるという噂が絶えず流れていた。
- AFP
グアルディオラとマンチェスター・シティは苦戦している
後任候補として、彼の元アシスタントであるエンツォ・マレスカ（46）とシャビ・アロンソ（44）の名前が挙がっている。両者とも、今年初めにそれぞれチェルシーとレアル・マドリードを解任された後、現在は無職の状態だ。しかし、少なくともアロンソは古巣のリヴァプールでの就任の可能性に心を動かされており、シーズン終了後にアルネ・スロットが退任することになれば「準備はできている」とされている。
スポーツ面では、リヴァプールと同様、今シーズンのマンチェスター・シティもやや波乱含みの展開となっている。リーグ戦では首位アーセナルに9ポイント差をつけられているが、ライバルより1試合多く残している。一方、チャンピオンズリーグでは、レアル・マドリードとの2試合で期待外れのパフォーマンスを見せ、早くもベスト16で敗退した。
リーグカップでの優勝に加え、FAカップがタイトル獲得の最後のチャンスとなっている。そこでスカイブルーズは、4月4日の準々決勝でリヴァプールと対戦することになる。
ペップ・グアルディオラ：マンチェスター・シティでの成績
試合
勝利
引き分け
敗戦
1試合あたりの得点
582
415
75
92
2.27