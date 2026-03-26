「何かがおかしい」：FCバイエルンの元チームメイト、マンチェスター・シティでのグアルディオラの衝撃的な活躍を予想

リーグカップ決勝でアーセナルFCを2-0で下した直近の勝利について、58歳の彼はグアルディオラ監督の勝利を「心から喜んだ」と述べたものの、シティの監督は自身の将来のためにも、今シーズン終了後に退任すべきだと確信している。

ザマーとグアルディオラは、FCバイエルンでの共闘時代を通じて知り合った。元ドイツ代表のザマーは2012年から2016年まで、ドイツの最多優勝クラブである同クラブのスポーツディレクターを務め、一方のスペイン人監督は2013年から2016年まで、ミュンヘンの指揮官としてベンチに立っていた。「我々は3年間、素晴らしい協力関係を築いた」と、ザマーは55歳のグアルディオラの在任期間を称賛した。

グアルディオラはマンチェスター・シティと2027年まで契約を結んでいるが、ここ数週間から数ヶ月にかけて、このカタルーニャ出身の指揮官が予定より1年早く退任し、スカイブルーズでの10年間の指揮を他者に譲る可能性があるという噂が絶えず流れていた。