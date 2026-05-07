「何かあったら困るから、護衛を付けて出かけたほうがいいよ」：ジェラール・ピケがスペイン2部リーグで激怒

ピケは「審判への軽微な暴力」で告発されたが、身体的な攻撃はなかった。主審アロンソ・デ・エナ・ヴォルフの公式報告書によると、ピケは主審と副審に暴言と脅迫を浴びせたという。

「護衛をつけて出たほうがいいぞ。そうすれば何も起こらない。他の国ならお前らはボコボコにされるだろうが、ここアンドラは文明国だからな」と、39歳のピケは審判団に言ったとされる。

スペインサッカー連盟はピケに6試合の出場停止と2カ月の公式活動停止を科した。スポーツディレクターのジャウメ・ノゲスも同様の処分を受けた。