先週、FCアンドラがアルバセテ・バロンピエに0－1で敗れた試合で、同クラブのオーナーが審判団に攻撃的な態度を取った。スペインサッカー連盟（RFEF）が発表した。
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「何かあったら困るから、護衛を付けて出かけたほうがいいよ」：ジェラール・ピケがスペイン2部リーグで激怒
ピケは「審判への軽微な暴力」で告発されたが、身体的な攻撃はなかった。主審アロンソ・デ・エナ・ヴォルフの公式報告書によると、ピケは主審と副審に暴言と脅迫を浴びせたという。
「護衛をつけて出たほうがいいぞ。そうすれば何も起こらない。他の国ならお前らはボコボコにされるだろうが、ここアンドラは文明国だからな」と、39歳のピケは審判団に言ったとされる。
スペインサッカー連盟はピケに6試合の出場停止と2カ月の公式活動停止を科した。スポーツディレクターのジャウメ・ノゲスも同様の処分を受けた。
FCアンドラは、審判の判定に対し法的措置を検討している。
FCアンドラは声明で、審判報告書の内容に「強く反発する」と表明。報告書の特定の記載は「事実と異なり、審判とクラブ代表者の会話や経緯を正確に反映していない」と主張した。
クラブは報告書の訂正と正確な記録の提出を求め、必要に応じて法的措置を取る権利も留保すると述べた。
ピケは2018年、多額の負債を抱えていたFCアンドラをある持株会社の支援で買収し、会長に就任した。2025年以降、アンドラはスペイン2部リーグでプレーし、残り4節で現在10位にいる。