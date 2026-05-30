PSG代表団で最初に記者会見に臨んだデンベレは、自身のコンディション懸念を否定し、プレミアリーグの対戦相手を称賛した。「決勝を欠場するかもと不安だったことは一度もありません。準備期間は10〜15日ありました。今シーズンは休みがほとんどなかったですが、コーチ陣がうまく調整してくれました。 体調は100％で、チームメイトも準備万端だ。

「アーセナルはプレミアリーグを制し、この大会のグループステージでも示したように、非常に優れたチームだ。彼らは優勝にふさわしい。攻守ともにレベルが高く、セットプレーでも印象的。それは誰もが知っている」