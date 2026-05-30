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「体調は100％万全だ」――ウスマン・デンベレが怪我の懸念を払拭し、チャンピオンズリーグ決勝への出場を宣言。PSG対アーセナル戦ではアシュラフ・ハキミも先発する見込み。
PSGのコンディション向上
パリ・サンジェルマンは、2年連続で欧州カップ戦の決勝を控える中、デンベレとハキミが長期離脱から回復し、戦力面で朗報を受けた。デンベレは5月17日のパリFC戦で前半に途中交代し、出場が懸念されていた。ハキミも4月下旬のバイエルン・ミュンヘン戦で右太ももを傷め離脱していたが、両選手とも試合前にフルトレーニングに復帰し、プスカシュ・アリーナでチームに合流した。
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デンベレが自信を見せる
PSG代表団で最初に記者会見に臨んだデンベレは、自身のコンディション懸念を否定し、プレミアリーグの対戦相手を称賛した。「決勝を欠場するかもと不安だったことは一度もありません。準備期間は10〜15日ありました。今シーズンは休みがほとんどなかったですが、コーチ陣がうまく調整してくれました。 体調は100％で、チームメイトも準備万端だ。
「アーセナルはプレミアリーグを制し、この大会のグループステージでも示したように、非常に優れたチームだ。彼らは優勝にふさわしい。攻守ともにレベルが高く、セットプレーでも印象的。それは誰もが知っている」
栄光への渇望
このフランス人ウイングは、個人としての栄誉がルイス・エンリケ監督の下でタイトルを獲得したいという意欲を損なうものではないと強調した。エンリケ監督はハキミについて「問題なくプレーできる」と確認した。
モチベーションが下がったという指摘を否定し、デンベレは続けた。「自分のあり方もプレースタイルも変わっていない。PSGに来て責任は増したが、大きな試合でも小さな試合でも良いプレーをするよう心がけている。
「このクラブでタイトルを勝ち取りたいという意欲は変わらない。今はそれしか考えていない。個人賞は後回しだ。」
- AFP
究極の防御力テスト
ルイス・エンリケ率いるPSGは、昨季インテルを5-0で下して獲得した王座を守る。国内リーグを終えたばかり。ノックアウトステージでオープンプレーから失点ゼロのアーセナル守備を破る必要がある。デンベレとW杯出場決定のハキミが復帰し、戦術の幅が広がったPSGは、ハンガリーで無敗のプレミア強豪に挑む。