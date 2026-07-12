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「体調が優れなかった」――ノルウェー代表アーリング・ハーランドがワールドカップ準々決勝のイングランド戦で精彩を欠き、延長戦で交代した理由を解説。
北欧の巨人に感染爆発
試合前、注目はハリー・ケイン対ハーランドの一戦に集まった。しかしノルウェー人ストライカーは、ピッチでいつもの存在感を示せなかった。元プレミアリーグストライカーのトニー・カスカリーノ氏によると、25歳のハーランドは、今週初めイングランド代表デクラン・ライスが苦しんだのと同じような体調不良に悩んでいたという。
カスカリーノ氏は、このノックアウトステージの試合ハーフタイムにハーランドの体調に関する内部情報を得た。「昨夜、ハーフタイムにメッセージが届き、アーリング・ハーランドの調子が良くないらしいと聞いた」とtalkSPORTの番組『ワールドカップ・ウィークエンダー』で語った。 だから、監督も『コンディションの問題』とほのめかしていたし、彼の様子は明らかに普通ではなかった。どう言おうと、身体的には明らかに調子が悪そうだった。彼はピッチを退いたが、怪我だとは言っていない。だから、私が今言った通りのことだったのだろうと思う。彼は体調不良に悩まされていたのだ。」
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トレードマークの活気がない
統計データも示すとおり、ハーランドはジョン・ストーンズやマルク・ゲヒを前にリズムをつかめなかった。ノルウェーが1－0とリードした場面では、アレクサンダー・ソルロートからのパスも合わず、マイアミのスタジアムが注目したのは彼の機動力の欠如だった。 さらに彼は試合最大の論争の的となった。後半、トルビョルン・リサカー・ヘッゲムのゴールがVARで取り消されたのだ。判定理由は、ハーランドが将来マンチェスター・シティでチームメイトになるエリオット・アンダーソンに対してファウルを犯したためだった。
カスカリーノは「彼は試合前から体調が悪かった。いつもはボールに触れる回数が少ないが、今回はエネルギーが全く見られなかった」と語った。 彼もソルロートもやる気が見えず、試合後に彼を見てハーフタイムに聞いた話――事情を知る人物からの情報だが――を思い出した。彼は体調不良だったらしい」
ソルバッケンが戦術的後退を説明する
ノルウェー代表のスタレ・ソルバッケン監督は試合後、中心選手を交代させたのは体調に基づく単純な判断だと明かした。今大会7得点を挙げ、チームを牽引したハーランドも準々決勝の激闘でついに限界を迎えた。
ソルバッケン監督は記者団に「交代は難しい判断ではなかった。彼はもう限界だった。10分前に替えるべきだったかもしれない。彼は素晴らしい大会を戦ったが、試合ごとにエネルギーを使い果たしていた。 後半には筋肉の張りも出て、疲労と重なった。それでも彼は全力で戦った。運がなかった場面もあったが、5試合で7得点は素晴らしい成績だ」
- Getty Images Sport
ライスとハーランドは似た苦境に直面している
体調不良はノルウェーだけではない。イングランド代表MFライスも試合に間に合うよう時間との戦いをしていた。報道では、アーセナル所属の彼は数日間寝込んでおり、トゥヘル監督は準々決勝で45分しか起用できないと判断した。大会終盤となり、トップ選手たちの疲労が大きな話題だ。
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