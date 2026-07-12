統計データも示すとおり、ハーランドはジョン・ストーンズやマルク・ゲヒを前にリズムをつかめなかった。ノルウェーが1－0とリードした場面では、アレクサンダー・ソルロートからのパスも合わず、マイアミのスタジアムが注目したのは彼の機動力の欠如だった。 さらに彼は試合最大の論争の的となった。後半、トルビョルン・リサカー・ヘッゲムのゴールがVARで取り消されたのだ。判定理由は、ハーランドが将来マンチェスター・シティでチームメイトになるエリオット・アンダーソンに対してファウルを犯したためだった。

カスカリーノは「彼は試合前から体調が悪かった。いつもはボールに触れる回数が少ないが、今回はエネルギーが全く見られなかった」と語った。 彼もソルロートもやる気が見えず、試合後に彼を見てハーフタイムに聞いた話――事情を知る人物からの情報だが――を思い出した。彼は体調不良だったらしい」