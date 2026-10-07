AFP
翻訳者：
「伝説的な旅路」 バルセロナのスポーツディレクター、デコが、感動的なアルゼンチン代表引退を受けたリオネル・メッシに最大級の賛辞を送る
デコが伝説的なパートナーシップを称賛
メッシの代表キャリアは、アルゼンチンがベナンに3-0で快勝する中、鮮烈な形で幕を閉じた。8度のバロンドール受賞者がアルゼンチン代表での旅路を終えたこの夜は、むき出しの感情に包まれ、ファンもチームメートも涙を流した。追悼の言葉を先頭に立って送った一人がデコであり、カタルーニャでこの小柄な天才と選手キャリアの大部分をともにした。
デコはSNSで元チームメートへの敬意を表し、メッシが世界のサッカー界に与えた影響の大きさを強調した。Instagramにこう記している。「アルゼンチン代表とともに歩んだ伝説の旅路。信じられないキャリアのあらゆる章に、おめでとう。サッカー、そしてこのスポーツを愛するすべての人が君に感謝しているよ、レオ！」
バルセロナがゴールデンボーイを称える
カタルーニャのクラブはまた、この機会にクラブ史上最高の選手へ正式なメッセージを送ることも忘れなかった。通常の試合後グラフィックではなく、クラブはメッシが1ゴール2アシストで締めくくったベナン戦の終了を待って、胸を打つ声明を発表した。そこで言及されたのは、彼の初期の成功、具体的には2008年の北京五輪で獲得した金メダルであり、これはその後の代表レベルでの支配的な活躍への足がかりとなった。
公式チャンネルで発表された声明の中で、バルセロナは次のように述べた。「2008年の北京での金メダルから、忘れられないキャリアへ。ラ・アルビセレステとともに、一歩一歩歴史を作ってきた。アルゼンチンのユニフォームをさらに象徴的なものにし続けてくれていることに、レオ、おめでとう」 この言葉は、2021年のパリ・サンジェルマン移籍、そしてその後のメジャーリーグサッカーのインテル・マイアミ移籍という物議を醸した退団があったにもかかわらず、クラブがメッシのレガシーとのつながりを保ちたいと望んでいることを示している。
カンプ・ノウでの別れに疑問符
メッシが今や代表活動から身を引いたことで、注目は当然、クラブレベルでいつついに現役に終止符を打つのかへと移っている。この現実を受け、バルセロナがカンプ・ノウで正式な功労試合、あるいは送別試合を開催すべきだとの声は一段と強まっている。多くのファンにとって、メッシが満員のスタジアムに別れを告げる機会もないまま、涙ながらの記者会見を通じてクラブを去ったことは、今なお大きな不満の種となっている。
メッシ陣営とクラブ会長ジョアン・ラポルタの関係は、退団後の数年間にわたって機能不全だったとされている。アメリカ移籍前には復帰に向けた試みもあったものの、合意が成立することはなかった。ラポルタは最近、メッシが当面のキャリアについて別の計画を持っていたことを認める一方で、理事会にとっては、元主将との亀裂の入った関係を修復する中で、功労試合実現の可能性が依然として優先事項であると認めている。
- Getty Images Sport
ひとりのアイコンの最終章
メッシの代表シーンからの退場は、サッカー界を支配した一時代の終わりの始まりを意味する。アルゼンチン代表で過ごした年月を通じて、彼は厳しい目を向けられる若手から、ついにコパ・アメリカとワールドカップをもたらした国民的英雄へと変貌を遂げた。ベニン戦での最後の出場は、その変化を祝うものだった。そしてキャリアの晩年にあっても、なおピッチ上で決定的な力であり続けることを証明した。代表チームでの時間に幕が下りる中、視線は完全にフロリダでのクラブでの活躍へと移る。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。