カタルーニャのクラブはまた、この機会にクラブ史上最高の選手へ正式なメッセージを送ることも忘れなかった。通常の試合後グラフィックではなく、クラブはメッシが1ゴール2アシストで締めくくったベナン戦の終了を待って、胸を打つ声明を発表した。そこで言及されたのは、彼の初期の成功、具体的には2008年の北京五輪で獲得した金メダルであり、これはその後の代表レベルでの支配的な活躍への足がかりとなった。

公式チャンネルで発表された声明の中で、バルセロナは次のように述べた。「2008年の北京での金メダルから、忘れられないキャリアへ。ラ・アルビセレステとともに、一歩一歩歴史を作ってきた。アルゼンチンのユニフォームをさらに象徴的なものにし続けてくれていることに、レオ、おめでとう」 この言葉は、2021年のパリ・サンジェルマン移籍、そしてその後のメジャーリーグサッカーのインテル・マイアミ移籍という物議を醸した退団があったにもかかわらず、クラブがメッシのレガシーとのつながりを保ちたいと望んでいることを示している。







