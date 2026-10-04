AFLOSPORT
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「伝説への道のりだ！」、ルイス・デ・ラ・フエンテがクロアチアへの警戒を前にラミン・ヤマルについて大胆な主張
ヤマルがスペインを3連続のネーションズリーグ勝利に導く
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ネーションズリーグのチェコ戦で3-1の勝利を収めた一戦で、前半6分にカーブをかけたシュートで先制点を決めた10代のウインガー、ラミネ・ヤマルを称賛した。さらにロドリ、ミケル・メリーノも得点し、オビエドで勝ち点3を手にした。
ヤマルはこれで、国際Aマッチ3試合連続で序盤の先制点を決めたことになる。
スペインは勝ち点9でグループ3の首位を維持している。
- Pressinphoto
監督、ヤマルが代表で伝説的な地位を築けると太鼓判
記者団に対し、デ・ラ・フエンテ監督はヤマルの急速な成長ぶりに驚嘆を示し、この19歳がスペインのアグレッシブで高エネルギーな戦術的アイデンティティーを体現していると述べた。さらに、相手守備を継続的にこじ開けるウインガーとしての能力を称賛した。
デ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルの成熟ぶりがチーム全体の基準になっているとも指摘した。
「彼は私たちを驚かせるのをやめない。非常に多くの才能があり、非常に多くの可能性を持っている。大きな歩みで成長を続けている」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「ラミンは『レジェンド』の地位を手にする道を進んでいる。直近3試合はすべて早い時間帯に得点しており、その早いゴールはチーム全体の姿勢を示している。私たちは常に、どの試合でも立ち上がりから自分たちのアイデンティティーを打ち立てようとしている」
指揮官が警告 イングランド大勝後のクロアチアの反発に注意
次のスペイン戦を見据え、デ・ラ・フエンテ監督はリエカでのイングランドによるクロアチア相手の7-0という衝撃的な勝利に言及した。スペイン指揮官は、自軍の選手たちに対し、傷ついたクロアチアが激しい反応を見せてくることを覚悟すべきだと警告した。
デ・ラ・フエンテ監督は、クロアチアの大敗によって相手はさらに危険な存在になると強調した。
「もう一方のグループの試合で、イングランドのような強豪が相手とはいえ、クロアチアが7失点したというのは本当に奇妙なことであり、もちろん普通ではない」とデ・ラ・フエンテ監督は付け加えた。「つまり、私たちが現地に着く頃には、彼らは傷ついたプライドに苦しみ、過剰なまでのモチベーションを持っているはずだ」
- AFP
スペイン、重要なクロアチア戦で突破を狙う
デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表は10月6日、グループ3首位で2位イングランドに3ポイント差をつける状況を維持すべく、クロアチアとのアウェー戦に臨む。スペインは41試合無敗をさらに伸ばすことを狙っている。
チェコは勝ち点なしでグループ最下位に沈んでいる。
スペインは次戦でも高いエネルギーを持った立ち上がりを見せることに焦点を当てている。
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