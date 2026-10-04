スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ネーションズリーグのチェコ戦で3-1の勝利を収めた一戦で、前半6分にカーブをかけたシュートで先制点を決めた10代のウインガー、ラミネ・ヤマルを称賛した。さらにロドリ、ミケル・メリーノも得点し、オビエドで勝ち点3を手にした。

ヤマルはこれで、国際Aマッチ3試合連続で序盤の先制点を決めたことになる。

スペインは勝ち点9でグループ3の首位を維持している。