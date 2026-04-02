「伝説の選手たち」：2018年ワールドカップ優勝を果たしたフランス代表で、10代のキリアン・エムバペがペレの偉業を2度も再現した瞬間

「「サッカー界で、ただ通り過ぎるだけの存在にはなりたくない」。2018年ワールドカップ決勝直後にキリアン・エムバペが放ったこの言葉の深遠さは、彼の若さとは裏腹なものだったが、心配する必要はなかった。19歳にして、彼はサッカー界最大の舞台でフランスを栄光へと導き――史上最高の選手の一人を2度も追随する形となった――それ以来、常に脚光を浴び続けている。

ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表の期待の若き顔としてロシアにやって来た時、ムバッペは決して無名ではなかった。 モナコでのブレイク後、スーパースターへの道を歩むと目されていたこの10代の若者は、1年前に故郷のクラブであるパリ・サンジェルマンへ、当初はレンタル移籍として加入していた。その後、1億8000万ユーロ（約16億6000万ポンド）という破格の金額での完全移籍が決定しており、19歳で史上2番目に高額な選手となる寸前だった。 彼はその投資に見合う活躍を即座に示し、パリでのデビューシーズンに38ゴールに絡む活躍を見せた。もっとも、リーグ・アンではやや脚光を浴びる機会は少なかったものの。

それでも、10代の若さで大会を席巻したムバッペの活躍ぶりは、1958年のスウェーデン大会におけるペレ以来のことであり、彼は史上最高の選手の偉業を幾度となく再現した。 ワールドカップがサッカー界で最も魅力的なイベントであり続ける理由は、4年に一度という儚い機会に、誰かが世界最大の舞台でリアルタイムに名を馳せる姿を目撃できるからだ。2018年、その人物こそがムバッペだった。

これは、間違いなく最高峰の舞台で繰り広げられることになるキャリアの序章に過ぎなかった。今やムバッペは、クラブでも代表でも誰もが期待していた通りのスーパースターとなっている。決して、このスポーツを「ただ通り過ぎただけ」の存在などではないのだ。



