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Krishan Davis

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「伝説の選手たち」：2018年ワールドカップ優勝を果たしたフランス代表で、10代のキリアン・エムバペがペレの偉業を2度も再現した瞬間

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キリアン・エンバペ
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キリアン・エムバペが2018年のワールドカップを、世界に向けた自身のデビューの場としたのは、まだ19歳の時だった。彼はフランスの記録を塗り替え、ペレの時代以来の偉業に並ぶ活躍を見せ、同時に「レ・ブルー」を優勝へと導き、それは歴史的な何かの始まりを予感させるものだった。 GOALのポッドキャスト兼特集シリーズ『Icons』の最新回では、過去10回のワールドカップを、その大会を象徴する瞬間、人物、論争を通じて振り返り、各大会の精神を鮮やかに蘇らせる。今回は、ロシアでフランス代表を牽引したムバッペの活躍を振り返る……

「「サッカー界で、ただ通り過ぎるだけの存在にはなりたくない」。2018年ワールドカップ決勝直後にキリアン・エムバペが放ったこの言葉の深遠さは、彼の若さとは裏腹なものだったが、心配する必要はなかった。19歳にして、彼はサッカー界最大の舞台でフランスを栄光へと導き――史上最高の選手の一人を2度も追随する形となった――それ以来、常に脚光を浴び続けている。

ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表の期待の若き顔としてロシアにやって来た時、ムバッペは決して無名ではなかった。 モナコでのブレイク後、スーパースターへの道を歩むと目されていたこの10代の若者は、1年前に故郷のクラブであるパリ・サンジェルマンへ、当初はレンタル移籍として加入していた。その後、1億8000万ユーロ（約16億6000万ポンド）という破格の金額での完全移籍が決定しており、19歳で史上2番目に高額な選手となる寸前だった。 彼はその投資に見合う活躍を即座に示し、パリでのデビューシーズンに38ゴールに絡む活躍を見せた。もっとも、リーグ・アンではやや脚光を浴びる機会は少なかったものの。

それでも、10代の若さで大会を席巻したムバッペの活躍ぶりは、1958年のスウェーデン大会におけるペレ以来のことであり、彼は史上最高の選手の偉業を幾度となく再現した。 ワールドカップがサッカー界で最も魅力的なイベントであり続ける理由は、4年に一度という儚い機会に、誰かが世界最大の舞台でリアルタイムに名を馳せる姿を目撃できるからだ。2018年、その人物こそがムバッペだった。

これは、間違いなく最高峰の舞台で繰り広げられることになるキャリアの序章に過ぎなかった。今やムバッペは、クラブでも代表でも誰もが期待していた通りのスーパースターとなっている。決して、このスポーツを「ただ通り過ぎただけ」の存在などではないのだ。


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    それはタップインから始まった

    フランスは、ポール・ポグバ、ンゴロ・カンテ、ラファエル・ヴァランらを擁する豪華なメンバーを揃えていたにもかかわらず、ロシアでの大会は不本意なスタートを切った。初戦のオーストラリア戦ではPKと不運なオウンゴールに頼って辛勝し、続くペルー戦でも粘り強い相手に苦戦を強いられた。

    しかし、ムバッペが立ち上がり、レ・ブルーをベスト16へと導いた。インターネットの助けなしに彼のワールドカップ初ゴールを思い出すのは難しいだろう。それはおそらく、これまでの彼のキャリアの中で最もシンプルなゴールだったからだ。オリヴィエ・ジルーが放ったシュートがディフレクトしてペルーのゴールキーパーの上を越えた後、この10代の若者は文字通り1ヤードの至近距離からボールをゴールラインを越えるように押し込んだ。 その瞬間、彼は自国史上最年少のワールドカップ得点者となった。

    メンバーを大幅に入れ替えたフランス代表は、グループC最終戦でデンマークと0-0の引き分けに終わり、一見平凡なスタートが続いたが、ムバッペのゴールにより、グループ首位で決勝トーナメント進出を確実にしていた。

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    ある「史上最高の選手」を凌駕し、もう一人の「史上最高の選手」に倣う

    2018年6月30日。その日、世界はようやくその実力を理解し始めた。グループステージでのムバッペの活躍にまだ注目していなかった人々も、ベスト16の試合では間違いなくその存在に気づかされたはずだ。

    アルゼンチンがグループDで2位に終わり、カザンでの決勝トーナメント1回戦でフランスとの注目の対決が実現したこの試合は、後にワールドカップの名勝負として語り継がれることになる「キリアン・ムバッペ対リオネル・メッシ」の一戦となった。 当時は「世界最高の座の継承」と早々に評されたこの試合は、ムバッペのキャリアにおいて決定的な一戦となった。彼は驚異的な身体能力と圧倒的な決定力を披露し、スーパースターの新たな時代を切り拓いたのだ。

    試合開始からわずか11分、まさかのメッシがボールを失ったのを好機と捉え、自陣深くでボールを奪ったのはムバッペだった。 その後、この10代の若者が何ができるかを示す、息をのむようなプレーが続いた。彼はアルゼンチン代表のほぼ全選手を置き去りにし、彼らの包囲網を抜け出してペナルティエリアへ切り込んだが、必死に追いかけていた不運なマルコス・ロホに倒されてしまった。

    アントワーヌ・グリーズマンがPKを沈めたが、メッシのシュートがディフレクトしてアルビセレステが一時リードを奪うと、アンヘル・ディ・マリアとベンジャミン・パヴァールが互いに強烈なシュートを放ち合い、この予測不可能な試合は60分時点で再び同点となった。しかし、わずか4分の間に、ムバッペは試合を掌握し、アルゼンチンから主導権を奪い取った。

    64分、彼は跳ね返ったボールをコントロールし、混戦状態のペナルティエリア内でどうにかスペースを作り出すと、強烈な左足シュートを放った。そのシュートはGKフランコ・アルマーニの緩んだ手元をすり抜け、フランスに3-2のリードをもたらした。 サポーターがまだ歓喜に沸いている中、後方から前方へと流れるようなチームプレーが続き、ジルーが駆け上がる19歳の選手へ巧みなパスを送り、彼は迷いのないワンタッチシュートをゴール隅に突き刺し、ベンチサイドを大騒ぎにさせた。

    終盤にセルヒオ・アグエロが1点を返したものの、このゴールにより、ムバッペはメッシという史上最高の選手を相手に試合の行方を決定づけた。さらに彼は、1958年のスウェーデン大会で17歳のペレ以来、ワールドカップのノックアウトステージで2得点を挙げた初の10代選手となり、もう一人の偉大な選手に肩を並べた。60年もの長い歳月を経て、ついにその記録に並んだのである。

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    「ペレは別格だ」

    その偉業は、故・偉大なるフォワード、ペレの称賛を勝ち取った。ペレはツイッターに次のように投稿した。「おめでとう、@KMbappe。これほど若くしてワールドカップで2ゴールを決めたことで、あなたは偉大な選手たちの仲間入りを果たした！ 残りの試合も頑張って。ブラジル戦以外はね！」

    しかし、ブラジルのレジェンドと同じ極めて限られたクラブの一員となったにもかかわらず、自国をワールドカップの準々決勝へと導いた直後のムバッペは、その若さを感じさせない謙虚さしか見せていなかった。

    「ペレに次ぐ2人目だと言われるのは光栄だが、状況を正しく捉えよう。ペレは別格の存在だ」と彼は語った。 「でも、こうした偉大な選手たちの中に名を連ね、決勝トーナメントでゴールを決められたことは嬉しい。僕はまだ若い。フランスがワールドカップを制した年（1998年）に生まれたんだ。あの時が唯一の優勝だったけど、今回は僕たちの実力を示すチャンスだ。これほど輝ける場所はない。トップクラスの選手たちが皆ここにいる。最高の舞台だからね」

    「［1998年］は素晴らしい年だった。我々はワールドカップを制し、キリアンが生まれた」とデシャン監督も同調し、我々が皆、ムバッペが偉大さへの道を大きく前進する姿を目の当たりにしたことを認めた。「これほど重要な試合で、彼はその才能のすべてを見せつけた。2ゴールを決め、PKも獲得しただけでなく、必要な時には守備でもしっかり役割を果たした。

    「彼は素晴らしい若者だ。サッカーをこよなく愛し、クラブや選手について何でも知っている。彼がフランス人であり、これほど順調に成長していることを心から嬉しく思う。」

    チームメイトたちもまた、これが若き選手のキャリアにおける分水嶺となる瞬間だったと認めた。「これこそ、我々が待ち望んでいたキリアンだ」とグリーズマンはメディアに語った。「PKを勝ち取り、さらに2ゴールを決めることで、彼は試合の行方を決定づけた。彼がチームに多大な貢献をしていることは明らかだ。我々が苦しい局面に立たされた時、彼はそこにいた。

    「これで世界中が、我々がチームとして持つ可能性を認識してくれることを願っている。だが、キリアンの真価は、今や誰の目にも明らかになった。」

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    舞台裏で待機している

    フランス代表は保守的な戦術でしばしば批判されてきたが、モスクワでの決勝戦へと勝ち上がっていく中で、ムバッペが準々決勝や準決勝では以前ほどの影響力を発揮できず、最大の舞台で再びヒーローとして台頭するのは、まるで予言のようだった。

    準々決勝のウルグアイ戦では、グリーズマンがチームを鼓舞した。彼はヴァランへのフリーキックのアシストを記録し、さらにゴールキーパーのフェルナンド・ムスレラがどうにかして防ごうとしたものの、彼のロングシュートを止めきれず、レ・ブルーは冷酷なほどの効率性を発揮して2-0の順当な勝利を収めた。ムバッペには先制点の絶好のチャンスがあったが、ヘディングのタイミングを完全に外してしまった。

    ベルギーとの準決勝では、エデン・アザールやケヴィン・デ・ブライネ率いる隣国の「黄金世代」に対し、フランスが長時間にわたり守備を強いられる中、ムバッペが攻撃の起点となった。得点には絡めなかったものの、この若きスターはカウンター攻撃で常に脅威となり、素早い足さばきとポジショニングの賢さを発揮し、ベルギーの守備陣に一瞬の安堵も許さなかった。

    ハイライトは、ジルーをゴール前に抜け出させるための驚異的な二段タッチのフリックだったが、ストライカーのシュートは必死のブロックに阻まれた。しかし結局、サミュエル・ウムティティのヘディングゴールが決勝進出を決める一撃となり、デシャン率いるチームはクロアチアとの決勝戦へと進んだ。

  • France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia FinalGetty Images Sport

    世界最大の舞台で実力を発揮する

    ベスト16のアルゼンチン戦で圧倒的な個人技を披露して以来、比較的目立たない存在だったムバッペが、世界最大の舞台で真価を発揮できるかどうかが注目されていた。その答えは？ 断固たる「イエス」だ。

    しかし前半45分間、その兆しは全く見られなかった。混沌とした決勝戦の前半、この10代の若者は場違いな存在に思えた。おそらく、この大舞台に圧倒されていたのだろう。フランスはハーフタイム時点で2-1の僅差リードを築いていたが、これは開幕戦のオーストラリア戦と同様に、オウンゴールとPKによるものだった。

    しかし後半に入ると、ムバッペは覚醒した。鋭敏な動きでカウンターを仕掛け、クロアチアを脅かし続け、フランス代表は常にダークホースとして注目される相手に対し、決定的なリードを築いた。右サイドをジグザグに駆け抜けた彼のドリブルが最終的にポグバにボールを繋ぎ、ポグバは2度目のシュートで左足から鮮やかなゴールを決め、3-1とした。

    そのわずか6分後、ムバッペの素晴らしい大会における最高の瞬間が訪れた。PSGのスターは右サイドから中央へ切り込み、ルーカス・エルナンデスからのパスを受けると、25ヤードの位置から狙いを定めて、ゴール隅に正確なローシュートを叩き込んだ。勝負は決した。

    「世界を足元に収める少年、キリアン・ムバッペ」とピーター・ドリュリーは実況で熱く語った。「この若者の将来を想像してみてほしい」

    その右足の蹴り込みにより、ムバッペは同大会で2度目となる偉大なペレの記録に並んだ。ワールドカップ決勝で得点を挙げた史上2人目の10代選手となり、フランスは1998年以来となる優勝を果たした。1998年とは、この新たな英雄が生まれた年である。

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    「ようこそ、仲間入り」

    再び、この偉大な人物は、ワールドカップの若き得点王たちという極めて限られた殿堂に仲間が加わったことを大いに喜んだ。 「#ワールドカップ決勝でゴールを決めた史上2人目の10代選手だ！」とペレはツイートした。「ようこそ、このクラブへ、@KMbappe。仲間ができて嬉しいよ！」当時77歳だった彼は、さらにこう付け加えた。「もしキリアンがこのまま僕の記録を次々と塗り替えていくなら、僕もまたスパイクの埃を払わなきゃならないかもしれないな……」

    この若きフォワードが、自身とこの唯一無二の記録を共有する人物から称賛を得ていたことは明らかだ。ペレはその年の12月にこう語っている。「私は昨年、ムバッペを称賛し、彼は素晴らしい選手だと述べた。彼は19歳でワールドカップを制した。私が優勝した時は17歳だった。 彼には『俺に並ぶことができる』と伝えた。彼は『新しいペレ』になれると思う。多くの人が、私が冗談で言ったと思っているようだが、いや、冗談ではない！」

    実際、その大会において、そして彼を取り巻く大きな注目の中で、ムバッペは史上最高の選手になるために何が必要かを理解していたようだった。

    「最大のスターであり、最高の選手たちこそが、最も謙虚で、人を最も尊重する人々であることを学びました」と、彼は2018年後半に『タイム』誌の表紙を飾った珍しいインタビューで語った。「3つの基準があります。それは、敬意、謙虚さ、そして明晰さです。母はいつも、偉大なサッカー選手になるためには、何よりもまず偉大な人間でなければならないと教えてくれました。」

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    「単なる通りすがり」ではない

    モスクワでの決勝戦直後、ルジニキ・スタジアムの芝生に紙吹雪がまだ舞い散る中、ムバッペが語った言葉は、その謙虚さと明晰さ、そしてこれほど若い年齢でありながらすでに備わっているエリートとしての精神を物語っていた。

    「とても幸せです。ワールドカップ前に自分の野望について話しました。道のりは長かったですが、それだけの価値がありました。フランス中の人々を幸せにできたことを誇りに思います。彼らの抱えるあらゆる悩みを忘れさせてあげること、それが私たちの役割でした。これこそが、私たちがプレーする理由なのです。

    「僕はサッカー界でただ通り過ぎるだけの存在にはなりたくない。ワールドチャンピオンになることは、あるメッセージを伝えることになる。もっと上を目指したいが、ワールドカップ優勝はすでに良いスタートだ。」

    2018年のワールドカップと、それからの8年間を振り返れば、ムバッペが心配する必要など全くなかったことがわかる。この大会は、彼が世界的なスーパースターへの飛躍のきっかけとなった。ロシアでの強烈なスポットライトの下で輝きを放ち、史上最高の選手とも称される人物と2度も互角の戦いを繰り広げたのだ。

    世界最高の選手の一人、いや、おそらくは最高峰の選手となる可能性を十分に発揮した彼は、26歳にしてすでにワールドカップのアイコンとなっている。