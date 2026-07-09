ドイツのレジェンド級審判マルクス・メルク氏はこう主張する。「ここ数年、FIFAには慣れているし、今日言われたことが明日も通用するとは限らない。 それでも今回の件は頂点だ」と、メルク氏は『Sportschau』のインタビューで語った。数日前、ドナルド・トランプ米大統領がFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に働きかけ、米国代表のトップストライカー、バログン（3得点）に対するレッドカードによる出場停止処分を撤回させたことを認めた。
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伝説の審判が明かす：FIFAがドイツにW杯出場停止をちらつかせた
トランプ大統領がインファンティーノ氏に電話したことで、 この電話で懲戒委員会への圧力が高まり、バログンがボスニアのタリク・ムハレモヴィッチに不運なタックルで退場した件について、当初の1試合出場停止が突如として執行猶予に変更された。メルク氏にとって、これは「競争の歪曲」だった。
すべての国内協会、すべてのリーグでレッドカードは出場停止と明確に定められている。 FIFAは近年、この規定を守らない協会には次大会の出場停止を警告してきた。ドイツでも同じことがあった」とメルク氏は述べ、Sport1のインタビューで2006年の未公開事例を振り返った。
ドイツでも2006年W杯前にブンデスリーガで誤審があり、スポーツ裁判所が選手を無罪とする検討をしました。 しかしFIFAは「もしそうすれば、次の大会から代表チームを排除する」と脅した。つまり、FIFA自身がこの規定を強く守ったのだ」と64歳のメルク氏は説明した。
そのため、開催国ドイツがベルギー戦（決勝トーナメント1回戦）でバログンを起用できるよう「恩赦」した今回の決定は、「言葉を失うほどであり、サッカーの誠実さを損ない、規則の根幹を揺るがすものだ」と語った。
コメント：クロップの指摘は的を射ている。トランプ大統領の前でインファンティーノが披露した「黄金の膝」も大きなチャンスだ。
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バログン騒動でさらに燃えたベルギーが米国を粉砕。「Overturn this!」
結局、このスキャンダルで得をしたのは、それまで低調だったベルギー代表だけだった。アメリカ戦で「レッドデビルズ」は今大会最高のパフォーマンスを発揮し、4－1で勝利。バログンは存在感を示せなかった。試合後、チーム内からは「バログン騒動が追加のモチベーションになった」との声も聞かれた。
MFニコラス・ラスキンは「人生には一定の正義がある。起きたことを何と呼んでも、我々には公正だと思えなかった。それが少しの追加エネルギーになったかもしれない」と語った。
この「追加のエネルギー」が最も表れたのは、ロメル・ルカクが4点目を決め、チーム全員で「トランプ・ダンス」を踊って祝った場面だった。これは介入する米大統領への明確なメッセージだった。
ベルギーの新聞『ヘット・ラーステ・ニウス』は「大統領閣下、ベルギーからご挨拶。ドナルド・トランプ氏はこれをどう思うか？『レッド・デビルズ』は米大統領の有名なダンスを真似てゴールを祝った」と伝えた。 『Voetbalkrant』も「レッド・デビルズがトランプ氏をからかっている。試合終了のホイッスルが鳴った後、ピッチ上で注目すべき祝賀が行われた」と伝えた。
ベルギー代表公式Xも「Overturn this」と投稿し、トランプ氏とインファンティーノ氏を皮肉った。
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「バログン事件」：ジャンニ・インファンティーノに不祥事が迫っているのか？
FIFAのインファンティーノ会長にとって、2027年の再選へはバログン事件が依然として不都合な材料だ。56歳の会長は関与を否定し、「独立した」懲戒委員会の決定だと主張した。 将来、インファンティーノ氏のやり方に反発する勢力がさらに強まる可能性もある。FIFA評議会メンバーでドイツサッカー連盟（DFB）会長のベルント・ノイエンドルフ氏はそう示唆した。
ノイエンドルフ氏は「UEFAと私は、この問題を棚上げにせず、まず欧州連盟間で議論すべきで一致している」と語った。
ただし、金で支持を買ったとされる小規模協会が多い現状では、インファンティーノ氏が失脚したり倫理委員会に告発されて資格停止になる可能性は極めて低い。
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