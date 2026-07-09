伝説の審判が明かす：FIFAがドイツにW杯出場停止をちらつかせた

トランプ大統領がインファンティーノ氏に電話したことで、 この電話で懲戒委員会への圧力が高まり、バログンがボスニアのタリク・ムハレモヴィッチに不運なタックルで退場した件について、当初の1試合出場停止が突如として執行猶予に変更された。メルク氏にとって、これは「競争の歪曲」だった。

すべての国内協会、すべてのリーグでレッドカードは出場停止と明確に定められている。 FIFAは近年、この規定を守らない協会には次大会の出場停止を警告してきた。ドイツでも同じことがあった」とメルク氏は述べ、Sport1のインタビューで2006年の未公開事例を振り返った。

ドイツでも2006年W杯前にブンデスリーガで誤審があり、スポーツ裁判所が選手を無罪とする検討をしました。 しかしFIFAは「もしそうすれば、次の大会から代表チームを排除する」と脅した。つまり、FIFA自身がこの規定を強く守ったのだ」と64歳のメルク氏は説明した。

そのため、開催国ドイツがベルギー戦（決勝トーナメント1回戦）でバログンを起用できるよう「恩赦」した今回の決定は、「言葉を失うほどであり、サッカーの誠実さを損ない、規則の根幹を揺るがすものだ」と語った。

コメント：クロップの指摘は的を射ている。トランプ大統領の前でインファンティーノが披露した「黄金の膝」も大きなチャンスだ。