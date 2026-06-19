「ここで愛が芽生えた」と29歳の彼はYouTubeチャンネル『Hstryagency』のインタビューで語った。「できればここでキャリアを終えたい。そのくらいここだけに留まりたいんだ。」
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「伝説になりたい」：デニズ・ウンダフはVfBシュトゥットガルトにこのまま残るのか？
ウンダフは数週間前、シュトゥットガルトとの契約を2029年まで延長した。年俸は550万ユーロでクラブ最高、さらに400万ユーロのサインボーナスも受け取る。
退団の噂があったが、契約延長は自然な流れだった。シュトゥットガルトでの生活に非常に満足しており、「伝説になりたい」と語っている。
29歳の彼は、契約延長のために多額の報酬を断ったという。「冬なら移籍金なしで他クラブと契約でき、より高い年俸とサインボーナスを得られた」と明かしたが、VfBを離れることは一度も考えなかった。「僕はすぐにクラブとファン、ここの人々に惚れ込んだ。 それに、ここにいると居心地がいい。みんなが飢えることはないから」
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ウンダフ：「なぜ辞めなきゃいけないんだ？」
アングレイファーは交渉についてこう語った。「誰もが知っているように、僕はシュトゥットガルトでとても快適に過ごしている。ここ3年間は最高だった。だから『なぜ離れる必要があるのか』と感じた。エージェントには一貫して『ここに残りたい』と伝えてきた。」
ウンダフは2023/24シーズンにブライトンからシュトゥットガルトへレンタル移籍し、2024年夏に2600万ユーロ超のクラブ最高移籍金で完全移籍した。
以来、彼はセバスティアン・ホーネス監督の下でチームの主力に定着。昨季は公式戦46試合で25得点14アシストを記録し、ブンデスリーガでは19得点をマークしてハリー・ケイン（バイエルン）に次ぐ得点ランキング2位に入った。
現在ドイツ代表としてW杯に出場中で、キュラソー戦（7-1）では途中出場ながら1ゴール2アシストを記録。この活躍から、日曜22時のコートジボワール戦で先発する可能性も高い。