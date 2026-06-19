「伝説になりたい」：デニズ・ウンダフはVfBシュトゥットガルトにこのまま残るのか？

ウンダフは数週間前、シュトゥットガルトとの契約を2029年まで延長した。年俸は550万ユーロでクラブ最高、さらに400万ユーロのサインボーナスも受け取る。

退団の噂があったが、契約延長は自然な流れだった。シュトゥットガルトでの生活に非常に満足しており、「伝説になりたい」と語っている。

29歳の彼は、契約延長のために多額の報酬を断ったという。「冬なら移籍金なしで他クラブと契約でき、より高い年俸とサインボーナスを得られた」と明かしたが、VfBを離れることは一度も考えなかった。「僕はすぐにクラブとファン、ここの人々に惚れ込んだ。 それに、ここにいると居心地がいい。みんなが飢えることはないから」