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Yosua Arya

翻訳者：

「伝説になりたい」――チェルシーのモイセス・カイセド、レアル・マドリード移籍の噂に言及

移籍情報
チェルシー
モイセス・カイセド
レアル・マドリー
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レアル・マドリードからの関心が強まる中、モイセス・カイセドはチェルシーでの長期的な将来を誓ったようだ。このエクアドル人MFは、スタンフォード・ブリッジで永続的な功績を残すことに集中していると強調し、そこで「レジェンド」になりたいと語っている。

  • ブルースへの情熱

    カイセドは、マドリードへの移籍に関する憶測を一蹴したかのように見え、チェルシーの進化を続けるプロジェクトへの献身を改めて強調した。サンティアゴ・ベルナベウの誘惑があるにもかかわらず、同クラブがイングランドサッカーの頂点への復帰を目指す中、このミッドフィールダーはスタンフォード・ブリッジにおける戦術の要であり続けている。

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    目標を見据えて

    エル・チリンギートTVのインタビューで噂について問われたカイセドは、自身の優先順位はロンドンにあることを明確にした。このミッドフィルダーは、スペインへの派手な移籍を目指すよりも、クラブの歴史に確固たる足跡を残したいという強い意欲を語った。

    「今はクラブに集中している。クラブとの契約があるし、良いプレーをしたい」とカイセドは語った。「神の御心があれば、レジェンドになりたい」

  • 中盤における対照的な未来

    カイセドは残留を公言している一方、中盤のパートナーであるエンツォ・フェルナンデスは自身の将来について、やや曖昧な発言にとどめている。ワールドカップ優勝経験を持つこのアルゼンチン人選手も、ベルナベウへの移籍が噂されており、ESPNへの最近のコメントは、移籍の可能性を巡る憶測を鎮めるには至らなかった。

    フェルナンデスは次のように語った。「話し合いは一切ない。今はチェルシーに集中している。ワールドカップが終わってから考えよう」 

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    ローゼニオールは依然として自信を持っている

    外部からの騒ぎにもかかわらず、チェルシーのリアム・ロゼニオール監督は、主力選手たちが落ち着いており、チームのために献身的に取り組んでいると断言している。今年初めにエンツォ・マレスカの後任として就任したロゼニオール監督は、選手たちの残留について楽観視している理由として、チームと築いてきた強い絆を強調している。

    「選手たちとは非常に、非常に良好な関係にある。なぜなら、私たちは常に話し合っているからだ」と彼は説明した。「サッカーのことや契約状況だけでなく、彼らの私生活、子供たちの様子、学校のことなどについても話す。エンツォや他の選手たちとは、非常に、非常に親密な関係にある。

    「契約や将来の進路について言えば、私がここに来てから、夏にここを離れたくないと言った選手は一人もいません。実際、会話の内容は、どうすればチームとして成長できるか、グループとして何ができるか、今この瞬間に勝つために何が必要か、といったことについてです。それが、今の私たちの現状です。」

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