「伝説になりたい」――チェルシーのモイセス・カイセド、レアル・マドリード移籍の噂に言及

外部からの騒ぎにもかかわらず、チェルシーのリアム・ロゼニオール監督は、主力選手たちが落ち着いており、チームのために献身的に取り組んでいると断言している。今年初めにエンツォ・マレスカの後任として就任したロゼニオール監督は、選手たちの残留について楽観視している理由として、チームと築いてきた強い絆を強調している。

「選手たちとは非常に、非常に良好な関係にある。なぜなら、私たちは常に話し合っているからだ」と彼は説明した。「サッカーのことや契約状況だけでなく、彼らの私生活、子供たちの様子、学校のことなどについても話す。エンツォや他の選手たちとは、非常に、非常に親密な関係にある。

「契約や将来の進路について言えば、私がここに来てから、夏にここを離れたくないと言った選手は一人もいません。実際、会話の内容は、どうすればチームとして成長できるか、グループとして何ができるか、今この瞬間に勝つために何が必要か、といったことについてです。それが、今の私たちの現状です。」