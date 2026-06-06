サフィ氏は、元マンチェスター・ユナイテッドのメイソン・グリーンウッドとの合意成立に自信を示し、「私が選挙に勝てば、2030年6月まで有効だ」と語った。

またロマーノ氏によると、サフィ氏はスポルティングCPのルイス・スアレス獲得も計画しているという。ただし移籍金で合意には至っておらず、会長に選出されるまで正式オファーは出さない見込みだ。