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会長選候補者の「衝撃移籍発言」後、メイソン・グリーンウッドのSNSはフェネルバフチェ移籍を希望していることを示唆している。
フェネルバフチェの選挙公約がグリーンウッドに注目を集める
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、フェネルバフチェの会長候補サフィ氏は、マルセイユのFWグリーンウッドとすでに合意したと主張した。サフィ氏は選挙の柱としてグリーンウッドを位置づけ、契約案も用意済みで、当選すれば正式契約すると発表した。
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サフィ氏は合意がすでに成立していると主張している。
サフィ氏は、元マンチェスター・ユナイテッドのメイソン・グリーンウッドとの合意成立に自信を示し、「私が選挙に勝てば、2030年6月まで有効だ」と語った。
またロマーノ氏によると、サフィ氏はスポルティングCPのルイス・スアレス獲得も計画しているという。ただし移籍金で合意には至っておらず、会長に選出されるまで正式オファーは出さない見込みだ。
グリーンウッドがネット上で憶測を呼んでいる
大統領候補の移籍噂は選挙戦の演出とされがちだが、グリーンウッド本人が火に油を注いだ。彼がサフィのSNSをフォローし、両者とも今夏のスーパー・リグ移籍を望んでいるとみられる。
ピッチでの活躍にもかかわらず、フランスでのグリーンウッドの将来は不透明だ。昨季リーグ戦16得点を挙げた彼について、マルセイユスポーツディレクターのグレゴリー・ロレンツィは適切なオファーがあれば売却するとすでに示唆している。@m.hakansafi
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選挙の結果が移籍の行方を左右する
当面の焦点はフェネルバフチェの会長選挙で、サフィ氏の主張は同クラブでの勝利獲得にかかっている。グリーンウッドに注目しているのはフェネルバフチェだけではない。ローマもこのFWの獲得に関心を示していると報じられている。しかし、チャンピオンズリーグ進出の可能性とサフィ氏の提案が先行している点は、選挙結果が彼に有利に働けばフェネルバフチェの優位性を強めるだろう。また、マルセイユが移籍に合意した場合、マンチェスター・ユナイテッドも転売条項により利益を得る。