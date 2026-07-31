ハーリド・アル＝ガーミディの後任となる新会長が誰になるのかを待ち望んでいたサポーターたちは、サウジ・プロリーグ開幕をわずか2週間後に控え、新監督の顔ぶれについても待たされることとなった。

これは、アル＝アハリの監督を務めるドイツ人のマティアス・ヤイスレが誰もが予想していなかった決断を下し、契約が1年残っていたにもかかわらずその職を離れ、来季からエディ・ハウの後任としてニューカッスル・ユナイテッドを率いることを選んだためである。

ヤイスレの退任は、新シーズンに向けたアル＝アハリのすべての計画にとって大きな痛手となった。とりわけ、彼は丸3年間にわたってチームの指揮官の座にあり、具体的には南アフリカ人指揮官ピツォ・モシマネの後任として2023年に就任して以来、その任にあったからだ。

ヤイスレはこのサウジのクラブに独自のアイデンティティを築き上げ、アル＝アハリをすべてのライバルとは一線を画す存在にした。そして彼は、自らの哲学に基づいて夏の移籍市場でクラブが獲得した補強選手たちを通じて、そのアイデンティティを磨き続けていた。

彼の退任に伴い、アル＝アハリはリーグ開幕の2週間前に、新監督を早急に見つけなければならなくなった。その際、チームの姿がはっきりと影響を受けることのないよう、新監督はヤイスレに近い考えを持つ人物であることが求められる。

現時点でこのドイツ人監督の後任候補として、スペイン人のチャビ・エルナンデス、オランダ人のアルネ・スロット、そしてポルトガル人のヴィトール・ペレイラ、ヌーノ・サント、セルジオ・コンセイソンといった名前がいくつか浮上している。