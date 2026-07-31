3つの「ノー」がサウジ・アル・アハリを、忘れ去りたい悲惨なシーズンへと陥れる恐れがある。今後数日のうちに事態が収拾されなければ、そのシーズンは始まる前に早々と終わってしまうかもしれない。
翻訳者：
会長不在、監督不在、リーダー不在：サウジ・アル・アハリのシーズンは始まる前に終わったのか？
副社長なし
始まりは、クラブの前会長であり、過去3年間にわたって「アル・ラーキー」の運営業務のトップを務め続けてきた、ハーリド・アル・ガーミディーだった。具体的には、2023年に責任者に就任して以来のことである。
アル・ガーミディーは突如として職を辞し、アル・アハリでのキャリアを続けないことを決断した。2026年ワールドカップからの代表チーム敗退後に辞任したヤーセル・アル・ミスハルの後任として、サウジアラビアサッカー連盟の会長選に立候補するためである。
確かに、アル・ガーミディーはサッカーチームの運営を担う唯一の責任者だったわけではないが、最終的には非営利法人のトップであり、チームに関わるすべての決定において大きな役割を担う人物だった。
ハーリド・アル・ガーミディーの退任以降、現時点まで新会長への任務の委任は行われていないが、副会長兼執行委員会委員長のアフマド・アル・シンキーティーが今後の期間にわたってその任務を担うと断言する一部の報道も存在している。
監督不在
ハーリド・アル＝ガーミディの後任となる新会長が誰になるのかを待ち望んでいたサポーターたちは、サウジ・プロリーグ開幕をわずか2週間後に控え、新監督の顔ぶれについても待たされることとなった。
これは、アル＝アハリの監督を務めるドイツ人のマティアス・ヤイスレが誰もが予想していなかった決断を下し、契約が1年残っていたにもかかわらずその職を離れ、来季からエディ・ハウの後任としてニューカッスル・ユナイテッドを率いることを選んだためである。
ヤイスレの退任は、新シーズンに向けたアル＝アハリのすべての計画にとって大きな痛手となった。とりわけ、彼は丸3年間にわたってチームの指揮官の座にあり、具体的には南アフリカ人指揮官ピツォ・モシマネの後任として2023年に就任して以来、その任にあったからだ。
ヤイスレはこのサウジのクラブに独自のアイデンティティを築き上げ、アル＝アハリをすべてのライバルとは一線を画す存在にした。そして彼は、自らの哲学に基づいて夏の移籍市場でクラブが獲得した補強選手たちを通じて、そのアイデンティティを磨き続けていた。
彼の退任に伴い、アル＝アハリはリーグ開幕の2週間前に、新監督を早急に見つけなければならなくなった。その際、チームの姿がはっきりと影響を受けることのないよう、新監督はヤイスレに近い考えを持つ人物であることが求められる。
現時点でこのドイツ人監督の後任候補として、スペイン人のチャビ・エルナンデス、オランダ人のアルネ・スロット、そしてポルトガル人のヴィトール・ペレイラ、ヌーノ・サント、セルジオ・コンセイソンといった名前がいくつか浮上している。
リーダー不在
シーズン開幕2週間前に監督が突然退任するという問題は、チームが直面し得る最大の難題である。しかし、真のリーダーの存在が、その危機の深刻さを和らげる助けとなるかもしれない。
だが、ヤイスレは退任する前に、チームの主要なリーダー2名を先に放出することを決めた。アルジェリア人ウインガーのリヤド・マフレズと、コートジボワール人MFのフランク・ケシエである。
この2人の退団による戦術面への影響は、フランシスコ・トリンカオやエドゥアルド・スペルツィアンといった大物2名を後任として獲得したこともあり、それほど大きくは表れないかもしれない。しかし、より大きな問題は、彼らが持つ卓越したリーダーシップをリーグで失うことになる点だろう。
とりわけケシエは、ミランやバルセロナといった規模のクラブでプレーして培ったリーダーとしての資質を備えていた。同様にマフレズも、レスター・シティやマンチェスター・シティとともにプレミアリーグで長年を過ごしてきた選手である。
確かにアル・アハリには、エドゥアール・メンディ、メリフ・デミラル、ロジェル・イバニェス、アリー・マジュラシといった価値ある選手たちが在籍している。しかし、ケシエとマフレズの存在もまた、チームをまとめ上げ、ヤイスレ退任による副作用をいくらか回避するうえで大いに助けとなったはずだ。
壊滅的なシーズン？
この3つの「ノー」は、2シーズン連続で輝かしい成績を残し、AFCチャンピオンズリーグエリートを2度制し、9年ぶりにサウジ・スーパーカップを獲得したアル・アハリの新シーズンを明確に脅かしている
新シーズンにおけるアル・アハリのサポーターの最大の願いは、まる10年ぶりのサウジ・ロシュンリーグ制覇であり、同時にお気に入りのタイトルであるAFCチャンピオンズリーグエリートの防衛、さらには国内タイトルでの争いだった。
しかし「ラーキー」は今、恐ろしい悪夢に直面している。それはロシュンリーグ制覇を阻むだけでなく、来シーズンのすべてのタイトル争いから彼らを遠ざけかねないものだ。
サウジ・リーグとAFCチャンピオンズリーグエリートに加え、アル・アハリは新シーズンにキング・カップ、サウジ・スーパーカップ、そしてクラブ・インターコンチネンタル・カップでも争うことになる。
とりわけクラブ・インターコンチネンタル・カップでは、アル・アハリは3つのタイトルを争うことができた可能性があった。それはアフリカ・アジア・太平洋カップ、チャレンジ・カップ、さらに決勝に到達した場合には大会そのもののタイトルである。
アル・アハリのサポーターは、来シーズンにタイトルを争うため、そしてドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレが過去3年間で築いてきた輝かしい歩みを止めないため、クラブがこれらの危機を迅速に立て直すことを願っている。
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