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Jochen Tittmar

翻訳者：

会長が finally 行動した！エムバペはレアル・マドリードに呼び出される。

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キリアン・エンバペ

レアル・マドリードで緊張が高まっている。キリアン・エムバペを巡る混乱でベルナベウは火花が散る。フロレンティーノ・ペレス会長も参加する緊急対策会議が開かれる見通しだ。

スペイン紙『AS』によると、ムバッペを巡る状況は深刻化し、ペレス会長がクラブ本部で緊急面談を行う予定だという。当初はスポーツ面の将来を話し合う予定だったが、現在は危機対応会議へと変わっている。

  • 得点王とコーチ陣、チームの一部との不和が騒動の根源だ。レアル・マドリード首脳はスターへの支配が脅かされ、緊急対策に動いている。

    くすぶっていた対立は木曜のオビエド戦後に沸点に達した。試合後、ムバッペの記者会見がメディアに衝撃を与えた。

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  • Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025Getty Images Sport

    ムバッペはペレスに報告に行かなければならない。

    ペレスはこれを最優先とし、ムバッペの姿勢と来季展望を直接確認したいと考えている。 

    レアル・マドリードのロッカールームでは長引く不和が続き、チームは指導力を失い崩壊状態にある。 

    クラブ内ではかねてよりムバッペの振る舞いに懸念があり、首脳陣は彼がチームから距離を置いていると感じている。 

    複数のチームメイトは、彼の態度や振る舞いを理解できていない。なぜなら、こうした騒ぎは簡単に避けられたはずだと信じているからだ。オビエド戦後にムバッペが取った独断的な行動により、影響を受けているのはコーチ陣だけでなく、一部のチームメイトも直接標的にされていると感じている。

  • レアルはジレンマに直面している

    不協和音があるにもかかわらず、レアルはジレンマに直面している。現ゴールデンシュー受賞者は依然としてベルナベウでチームの柱とされ、ペレス会長も彼を世界最高の選手だと考える。 

    それでもクラブの歴史が示すように、レアル・マドリードでは誰にも不可侵の権限はない。過去、クリスティアーノ・ロナウドやセルヒオ・ラモスが退団したときも同様だった。 

    どちらの場合もペレス会長は「クラブ第一」を貫き、方針に従わない者は去るよう導いた。その方針は、報道によるとW杯優勝経験者のムバッペにも適用されるという。

  • Jose MourinhoGetty Images

    モウリーニョ、レアル復帰へ

    マドリード首脳陣の最優先課題は、今すぐ規律と権威を取り戻すこと。この大仕事は新監督が任されるだろう。 

    その座に就くのは、強硬な姿勢と妥協のないヒエラルキーを重んじるお馴染みの顔、ジョゼ・モウリーニョになる見込みだ。

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