会長が finally 行動した！エムバペはレアル・マドリードに呼び出される。

ペレスはこれを最優先とし、ムバッペの姿勢と来季展望を直接確認したいと考えている。

レアル・マドリードのロッカールームでは長引く不和が続き、チームは指導力を失い崩壊状態にある。

クラブ内ではかねてよりムバッペの振る舞いに懸念があり、首脳陣は彼がチームから距離を置いていると感じている。

複数のチームメイトは、彼の態度や振る舞いを理解できていない。なぜなら、こうした騒ぎは簡単に避けられたはずだと信じているからだ。オビエド戦後にムバッペが取った独断的な行動により、影響を受けているのはコーチ陣だけでなく、一部のチームメイトも直接標的にされていると感じている。