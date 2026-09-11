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「仲裁役になる必要はなかった！」 ジョゼ・モウリーニョ、チュアメニとバルベルデの確執に言及 レアル・マドリー指揮官が“実り多い”ヴィニシウス・ジュニオールの現状に厳しい警告
マドリードのロッカールームに平穏を取り戻す
レアル・マドリーのモウリーニョ監督は、昨季に2人の関係を特徴づけた注目度の高い確執があったにもかかわらず、チュアメニとバルベルデの間で仲介役を務める必要はなかったと明かした。 この2人は5月に起きた2件の別々の衝突の中心にいた。そのうちの1件では、バルベルデが頭部の負傷で入院する結果となった。
しかし、夏の休暇を経て状況は劇的に変わった。チュアメニは新契約にサインし、バルベルデはダニ・カルバハルの退団を受けてキャプテンを引き継いだ。ラージョ・バジェカーノ戦を前に語ったモウリーニョ監督は、現在の結束に喜びを示した。『いいかい、私は何もしていない。すべて彼ら自身がやったことだ。今のグループ内にある共感、友情、彼らが一緒に働く姿、誰も交代したがらないからこそピッチを去る時に見せる悔しさ、それでもチームメートを支える姿勢、最後の1分で出場する選手……このグループは素晴らしい』
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チュアメニのスムーズな復帰
その和解は、マドリーが最近のチャンピオンズリーグでインテルに勝利した試合でも見て取れた。ワールドカップでの任務を終えて復帰したチュアメニは、この試合で今季初出場を果たした。フランス代表MFは試合終盤にトレント・アレクサンダー＝アーノルドと交代し、試合終了のホイッスル後にはバルベルデと抱き合う姿が確認された。
モウリーニョは、代表活動を終えた後も緊張関係が続いているようであれば介入するつもりだったと認めたが、実際にはすでに気持ちを切り替えたチームを目にしたという。「もし何も知らずに、状況について何の知識もないままロッカールームに入ったなら、彼らはとても仲の良い友人同士だと思っただろう。ワールドカップから戻ってきた時、私が仲裁役として動く必要があるかどうかを見るため、もちろん注意していたが、私は何もする必要がなかった」と、モウリーニョは記者会見で述べた。
実り多いヴィニシウス・ジュニオールを擁護する
中盤の問題は解決したように見える一方で、モウリーニョはビニシウス・ジュニオールをめぐる厳しい視線についても言及した。このブラジル代表FWは、自身の将来をめぐって今夏に激しい憶測が飛び交う中、先月に2032年までの新たな長期契約へサインし、その騒動に終止符を打った。しかし、今季は静かな滑り出しとなっており、全公式戦5試合でわずか1ゴールにとどまっている。最近の結果を疑問視する声があるにもかかわらず、指揮官は、ひとりで試合を決められるこの選手本来の姿が戻るのは間もなくだと強調している。
「最高のビニシウスはもうすぐやって来る。昨季の、ベルナベウがベンフィカ相手におびえていた中で、最後は彼が勝ち抜きを決めた、あのビニシウスだ。ひとりで試合を勝たせるビニシウスは、まだ現れていない。だが、そうなる」とモウリーニョは記者団に語った。「データと統計の時代にあって、彼はトップスピードに非常に近い。高強度スプリントの記録を更新し、ボール奪回の記録も、ファイナルサードでのボール奪回の記録も更新している……。彼は戻ってきている」
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最も優れた木には石が投げられる
元チェルシーおよびマンチェスター・ユナイテッド指揮官のモウリーニョは、26歳の同選手がスペインメディアから受けている批判について問われると、特に強い دفاع姿勢を見せた。モウリーニョは、このネガティブな論調は単に、その選手の途方もない成功とチーム内での重要性が生み出した副産物にすぎないと示唆した。レアル・マドリーで、すでにラ・リーガ3回、チャンピオンズリーグ2回、FIFAクラブワールドカップ2回をはじめ、数多くのタイトルを獲得しているからだ。
モウリーニョは最後に、名声と才能の本質についての自身の考えを説明するため、ポルトガルの伝統的なことわざを引いて擁護を締めくくった。「ポルトガルにはことわざがある。スペインでも同じかは分からないが、『石を投げられるのは実のなる木だけだ』というものだ。ヴィニはここ数年、ここで何をしてきた？ チャンピオンズリーグをいくつ勝った？ どれだけのゴールを決めた？ 彼はたくさんの実をつけた木だ。だから人々は、実が欲しくて石を投げるんだ」
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