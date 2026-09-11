レアル・マドリーのモウリーニョ監督は、昨季に2人の関係を特徴づけた注目度の高い確執があったにもかかわらず、チュアメニとバルベルデの間で仲介役を務める必要はなかったと明かした。 この2人は5月に起きた2件の別々の衝突の中心にいた。そのうちの1件では、バルベルデが頭部の負傷で入院する結果となった。

しかし、夏の休暇を経て状況は劇的に変わった。チュアメニは新契約にサインし、バルベルデはダニ・カルバハルの退団を受けてキャプテンを引き継いだ。ラージョ・バジェカーノ戦を前に語ったモウリーニョ監督は、現在の結束に喜びを示した。『いいかい、私は何もしていない。すべて彼ら自身がやったことだ。今のグループ内にある共感、友情、彼らが一緒に働く姿、誰も交代したがらないからこそピッチを去る時に見せる悔しさ、それでもチームメートを支える姿勢、最後の1分で出場する選手……このグループは素晴らしい』