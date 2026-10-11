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「以前のような選手ではない」アーセナルのレジェンド、デイビッド・オレアリーがブカヨ・サカの巨額契約に疑問
オリアリー、最近のパフォーマンスを批判
オレアリーはtalkSPORTの番組「サンデー・エディション」に出演し、サカの最近の不調に懸念を示した。ウインガーのサカは2月、週給30万ポンドと報じられる高額な新契約を結び、アーセナルで最も高給を得る選手となった。
しかし、オレアリーはサカがその給料に見合うプレーを見せていないと考えている。アーセナルが土曜日にリーズを2-1で下した後、元DFのオレアリーは、イングランド代表のサカが本来の出来には程遠かったと指摘し、ピッチ上での現在のプレーの仕方を変えるよう促した。
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簡単に倒れすぎる
オレアリーは、サカのプレースタイルがどう変わったかについて遠慮なく語り、特にプレッシャーを受けると倒れる傾向を指摘した。「正直、彼が［絶好調だ］とは思わない」と述べた。
「彼のことは本当に好きだ。ただ、成長して、誰もが彼の実力を知る前にチームに入る姿を見てきた者として、今は倒れすぎだと思う。倒れるために相手との接触を探しているように思える。以前の彼はもっと積極的で、サイドバックにも、ほかの誰にも簡単に倒されるような選手ではなかった」
契約をめぐり、さらなる要求
さらに68歳の人物は、同FWが現在、国内屈指の高給取りにふさわしいプレーを見せているのか疑問を呈した。「間違いなく、以前の彼とは違う。今もトッププレーヤーではある。だが、国内屈指の高給取りとなる素晴らしい新契約をアーセナルで手にしたときの彼と同じ選手かといえば、現時点ではそう思わない。何が起きたのかは分からない。ただ、チームの成長ぶりや、好調な選手たち、昨日のデクラン・ライスの素晴らしいプレーを見ていると、サカはもう一度奮起しなければならないと思う」
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サカとアーセナルの今後は？
アーセナルがリールとのチャンピオンズリーグの一戦に臨むにあたり、サカは早急に本来の調子を取り戻す必要がある。ミケル・アルテタ監督はサカを休ませ、右ウイングでノニ・マドゥエケら別の選択肢を起用することも検討するかもしれない。最終的に、アーセナルがすべての大会で強さを保つには、サカがフィジカル面の厳しい戦いに対応しなければならない。
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