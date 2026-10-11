オレアリーは、サカのプレースタイルがどう変わったかについて遠慮なく語り、特にプレッシャーを受けると倒れる傾向を指摘した。「正直、彼が［絶好調だ］とは思わない」と述べた。

「彼のことは本当に好きだ。ただ、成長して、誰もが彼の実力を知る前にチームに入る姿を見てきた者として、今は倒れすぎだと思う。倒れるために相手との接触を探しているように思える。以前の彼はもっと積極的で、サイドバックにも、ほかの誰にも簡単に倒されるような選手ではなかった」