2024年夏、トーマス・トゥヘルとの契約を解除したバイエルンは、ナーゲルスマン、ラングニック、グラスナーに次々断られた。そこで、当時経験の浅かったヴィンセント・コンパニーが監督候補として浮上した。 『シュピーゲル』誌のインタビューで、ウリ・ヘーネスは、この経緯を説明し、カール＝ハインツ・ルンメニゲが最終決定を後押ししたと語った。
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「以前ならトゥヘルと契約していただろう」。バイエルンのオーナー、ウリ・ヘーネスがヴィンセント・コンパニーについて、マックス・エベルルの見解に反論した。
ホーネスは「そこでカール＝ハインツが、ペップ・グアルディオラに聞いてみようと思いついた」と説明した。しかし4月末、ZDF『Aktuelles Sportstudio』に登場したマックス・エベルは、監督探しについて異なる経緯を語った。彼は、かつての教え子ヴィンセント・コンパニーの評価を得るため、元バイエルン監督ペップ・グアルディオラに連絡を取るよう自ら提案したと明かした。 「確信が持てるか議論になったとき、私はカレに『君たちはペップと親しい。彼に電話し、コンパニーの評価を聞いてくれ』と言った。それが突破口となり、結果的にコンパニーを獲得した」とエベルは説明した。
ホーネスによると、タイトルを逃したシーズンでもエベルは当初トゥヘルとの契約延長を支持していた。「マックス・エベルはトーマス・トゥヘルにあと1年契約を延長させようとしていた。 だが、カール＝ハインツ、ヘルベルト・ハイナー、私が止めた」と74歳のホネッスは明かした。さらに彼は「今になって『彼が適任の監督を見つけた』と言うのは簡単だ。もし以前、彼がトゥヘルと契約していたら、私たちは今のような状況にはなっていなかっただろう」と付け加えた。
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マックス・エベルはウリ・ヘーネスの発言について「非常に意外に感じた」と語った。
バイエルン対VfBシュトゥットガルト（3-0）のDFBポカール決勝が行われた日に、ホーネスが発言し波紋を呼んでいる。 長年にわたりFCBのマネージャーを務めてきた同氏は、スポーツディレクターとの今後の協力関係に「疑問」があると語った。エベルルの契約は2027年までだが、ホーネスは契約延長の可能性について「現時点では60対40だ。これが私の率直な意見だ。私を知っている人なら分かるはずだ。2、3ヶ月後には今後の展開が見えてくるだろう」と述べた。
エベルは突然の言及に驚いている。 土曜の夜、ベルリンでの勝利後、スカイのインタビューでエベルルは「私も非常に意外に感じた」と語った。「自分の仕事を全うし、結果で納得させたい。今シーズンのチームは十分に見応えがあった。疑念は当然だ。だから話し合えばいい」
自身のポストをめぐる議論について、マックス・エベルルは「今はどうでもいい」と語った。
ホーネスがなぜ自分を疑っているのかと問われると、52歳の彼はこう答えた。「それは私には言えない。誰かがウリに聞いてみるべきだ。彼が本当にそう思っていたのかも分からない。彼がそう言ったし、数字はそこにある。今はどうでもいい。我々はダブルを達成し、非常に良いシーズンを送った。それが重要なのだ。」
エベルルは2024年3月にこの名門クラブの監督に就任。契約延長かどうかは早ければ8月の理事会で決まる見込みだ。
FCバイエルン・ミュンヘン：FCBの今後のスケジュール
日時 試合 大会 7月25日 SVヴェーエン・ヴィースバーデン vs FCバイエルン 親善試合 8月4日 済州SK FC－FCバイエルン 親善試合 8月7日 FCバイエルン - アストン・ヴィラ 親善試合 8月15日 FCバイエルン - RBライプツィヒ 親善試合