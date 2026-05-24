ホーネスは「そこでカール＝ハインツが、ペップ・グアルディオラに聞いてみようと思いついた」と説明した。しかし4月末、ZDF『Aktuelles Sportstudio』に登場したマックス・エベルは、監督探しについて異なる経緯を語った。彼は、かつての教え子ヴィンセント・コンパニーの評価を得るため、元バイエルン監督ペップ・グアルディオラに連絡を取るよう自ら提案したと明かした。 「確信が持てるか議論になったとき、私はカレに『君たちはペップと親しい。彼に電話し、コンパニーの評価を聞いてくれ』と言った。それが突破口となり、結果的にコンパニーを獲得した」とエベルは説明した。

ホーネスによると、タイトルを逃したシーズンでもエベルは当初トゥヘルとの契約延長を支持していた。「マックス・エベルはトーマス・トゥヘルにあと1年契約を延長させようとしていた。 だが、カール＝ハインツ、ヘルベルト・ハイナー、私が止めた」と74歳のホネッスは明かした。さらに彼は「今になって『彼が適任の監督を見つけた』と言うのは簡単だ。もし以前、彼がトゥヘルと契約していたら、私たちは今のような状況にはなっていなかっただろう」と付け加えた。