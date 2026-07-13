ザクセンは、この攻撃的選手について、イングランド・プレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとのレンタル契約を1シーズン延長した。報道によると、契約には2500万ユーロの買い取り義務条項があり、一定出場数に達すると発動される。
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代表DFグルダ、RBライプツィヒ残留決定。
マインツから加入したグルーダ（22）は2月にイングランドからRBライプツィヒに移籍し、公式戦14試合で3得点を挙げている。スポーツディレクターのマルセル・シェーファーは「彼は短い期間で自身の資質とスタイルが我々のサッカーに適合することを示した」と語った。
さらにシェーファー氏は「グルダは技術が高く、創造的でスピードも備え、最終ラインでのプレーで攻撃を豊かにしている」と語った。U-21ドイツ代表のグルダは「ライプツィヒへの期待は完全に満たされた。プレースタイルが自分に合っており、チームでもクラブでも居心地が良い」と述べた。
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