『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』と『ビルト』によると、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、1.FCケルンの19歳選手をA代表経験なしのままW杯代表に選出した。エル・マラにとっては夢が叶う瞬間だ。「代表でプレーするのは全サッカー選手の目標です。ドイツ代表としてピッチに立つのは、私が想像できる中で最も素晴らしいことの1つです。それがモチベーションにならないなら、何かが間違っています」と彼は最近語った。
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代表戦を1試合も消化せずにW杯へ！ユリアン・ナーゲルスマン監督、W杯代表メンバーでまたもや劇的な方針転換か
木曜日の代表メンバー発表を前に、3月の親善試合の時点で「エル・マラ」の選出を巡る議論が沸き起こっていた。昨季ブンデスリーガで頭角を現した攻撃的ウイングは、フランクフルトで高い得点率を記録しながらも、ガーナ戦とスイス戦の代表から外れた。
ナゲルスマン監督は、当時ケルンで出場時間が少なかったこと、さらに守備面に課題があることを理由に挙げた。
「バイエルンとケルンでは状況が違う。彼はケルンでより多く出場すべきだ」とナゲルスマンは3月初めの『キッカー』インタビューで述べた。「これはクヴァスニオック監督への批判ではない。彼は守備を含め必要な選手を見極める監督だと知っている。 サイードはケルンでレギュラーとして常にプレーすべきだが、出場率は50％にとどまる。これは監督のせいではなく、彼自身が守備で安定感を見せられるかの問題だ。」
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エル・マラはブンデスリーガ初シーズンで1.FCケルンの命綱だ
エル・マラはシーズン序盤、クヴァスニオク監督の下で「切り札」として起用された。彼はゴールとアシストでチームを救い、降格争いの「生命線」となった。 3月末にクヴァスニオック監督が辞任すると、後任のレネ・ヴァグナー監督はエル・マラを全試合で先発起用した。ブンデスリーガデビューシーズンを13ゴール5アシストで終えた。
ドイツU-21代表でもその価値を示し、ナゲルスマンに招集されなかった彼をディ・サルヴォが起用。ギリシャとの欧州選手権予選ではドイツのU-21チームを勝利に導いた。 直前に祖母を亡くした彼は、ゴール後に涙を流した。「感情が溢れ出た。人生で最も感情的な瞬間だった」と語った。
ナゲルスマン監督からの電話を受けて、彼は今、喜びの涙をこらえているかもしれない。とはいえ、W杯に向けた準備が始まっても、エル・マラにとってA代表チームに招集されるのは初めてではない。
ナゲルスマンは昨年11月、ルクセンブルク戦とスロバキア戦のW杯予選でエル・マラをA代表に招集したものの、ルクセンブルク戦では起用せず、欧州選手権予選を戦うU-21代表に返却していた。