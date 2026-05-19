エル・マラはシーズン序盤、クヴァスニオク監督の下で「切り札」として起用された。彼はゴールとアシストでチームを救い、降格争いの「生命線」となった。 3月末にクヴァスニオック監督が辞任すると、後任のレネ・ヴァグナー監督はエル・マラを全試合で先発起用した。ブンデスリーガデビューシーズンを13ゴール5アシストで終えた。

ドイツU-21代表でもその価値を示し、ナゲルスマンに招集されなかった彼をディ・サルヴォが起用。ギリシャとの欧州選手権予選ではドイツのU-21チームを勝利に導いた。 直前に祖母を亡くした彼は、ゴール後に涙を流した。「感情が溢れ出た。人生で最も感情的な瞬間だった」と語った。

ナゲルスマン監督からの電話を受けて、彼は今、喜びの涙をこらえているかもしれない。とはいえ、W杯に向けた準備が始まっても、エル・マラにとってA代表チームに招集されるのは初めてではない。

ナゲルスマンは昨年11月、ルクセンブルク戦とスロバキア戦のW杯予選でエル・マラをA代表に招集したものの、ルクセンブルク戦では起用せず、欧州選手権予選を戦うU-21代表に返却していた。