Getty Images Sport
翻訳者：
代表引退を発表したカイル・ウォーカーが、イングランド代表のチームメイト上位5人を明かす中、スティーブン・ジェラードとフランク・ランパードはリストから漏れた
「スリー・ライオンズ」の主力選手にとっての時代の終焉
ウォーカーは今週、代表からの引退を正式に発表し、15年にわたる代表チームでの長い旅路に幕を下ろした。2011年にA代表デビューを果たして以来、このディフェンダーはチームの復活を支える要となり、ユーロ2020と2024の決勝進出、そして2018年ワールドカップの準決勝進出において、極めて重要な役割を果たしてきた。 ジェラードやランパードの時代の終盤から現在のスター選手たちに至るまで、様々な時代の数多くの才能ある選手たちとピッチを共にしてきたウォーカーが選んだ選手たちは、イングランドが最も安定した成功を収めていた時期に最も影響力があったと彼が考える選手たちについて、特別な視点を提供している。
- Getty Images Sport
堅固な守備の基盤と精鋭の得点源
チームメイトを最終的な5人に絞り込むよう求められた際、ウォーカーは長きにわたる活躍と大会での影響力を重視した。「私が一緒にプレーしたイングランド代表の選手でトップ5を挙げるとすれば、順不同ですが、間違いなくウェイン・ルーニーとハリー・ケインですね」とウォーカーは『England Football』に語った。その後、彼はサウスゲート時代を象徴する守備陣に話題を移し、次のように付け加えた。 「ジョン・ストーンズは間違いなく入るべきだと思う。だからジョンとハリー・マグワイアの両方を入れたい。我々が素晴らしい成果を収めた最高の大会において、彼らは常に守備の要となってきたからだ」最後の1枠には、彼はスペシャリストを選んだ。「ジョーダン・ピックフォードも信じられないほど素晴らしい活躍を見せてきた。彼はゴールキーパーだから、ジョーダンをその枠に入れることにする」
「黄金世代」のレジェンドたちを見下ろす
ウォーカーのリストは、象徴的なミッドフィールダーたちが外されている点で注目に値する。35歳の彼は、彼らの伝説的な地位を認めつつも、タイミングが自身の判断に大きな役割を果たしたと説明した。「スティーブン・ジェラードやフランク・ランパードといった選手たちとプレーしたことはあるが、自分が台頭してきた時期には、彼らの全盛期には恵まれなかったと思う」と彼は振り返った。 また、彼は代表チームにおける「隠れた英雄」としてラヒーム・スターリングを挙げ、このウインガーについて「イングランドサッカーへの貢献度に見合わず、その功績が軽視されがちだ」と指摘した。最終的に、ウォーカーはこの文化の変革について監督の功績を称えた。「何よりもまず、その筆頭に挙げられるのはガレス・サウスゲートだ……彼がこの国のために成し遂げたことは、まさに天才的だ」
- Getty Images Sport
クラブと代表チームにおける転機
バーンリーが今シーズンの課題に直面する中、ウォーカーは代表引退後は国内リーグでのプレーに専念する。彼の退団により、特に2026年ワールドカップに向けた新たな戦術戦略を打ち出す中で、イングランド代表のロッカールームにはリーダーシップの空白が生じることになる。 このベテラン選手の引退により、欧州の大会で2度の決勝進出を果たした経験豊富な主力選手たちの世代交代がさらに進むことになる。代表戦期間中はウォーカーの負担は軽減されるが、イングランド代表は、10年以上にわたり彼が示してきた回復力と守備の確実性を補うため、リコ・ルイスのような若手サイドバックを早急に育成しなければならない。
広告