代表引退を発表したカイル・ウォーカーが、イングランド代表のチームメイト上位5人を明かす中、スティーブン・ジェラードとフランク・ランパードはリストから漏れた

ウォーカーのリストは、象徴的なミッドフィールダーたちが外されている点で注目に値する。35歳の彼は、彼らの伝説的な地位を認めつつも、タイミングが自身の判断に大きな役割を果たしたと説明した。「スティーブン・ジェラードやフランク・ランパードといった選手たちとプレーしたことはあるが、自分が台頭してきた時期には、彼らの全盛期には恵まれなかったと思う」と彼は振り返った。 また、彼は代表チームにおける「隠れた英雄」としてラヒーム・スターリングを挙げ、このウインガーについて「イングランドサッカーへの貢献度に見合わず、その功績が軽視されがちだ」と指摘した。最終的に、ウォーカーはこの文化の変革について監督の功績を称えた。「何よりもまず、その筆頭に挙げられるのはガレス・サウスゲートだ……彼がこの国のために成し遂げたことは、まさに天才的だ」