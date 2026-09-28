パレデスのアルゼンチン代表での将来が、再び注目を集めている。日曜夜のコパ・アルヘンティーナ準々決勝で、キャプテンとしてボカ・ジュニアーズをラシン・クラブ相手の劇的な3-2の勝利に導いたためだ。経験豊富なMFは、2026年ワールドカップ決勝後の騒動を受けてFIFAから10試合の出場停止処分を科されており、依然としてアルゼンチン代表メンバーから外れている。この長期の出場停止により、32歳の同選手の代表キャリアが終わりに近づいているのではないかとの憶測は、さらに強まっている。