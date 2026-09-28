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代表引退が迫る？ リオネル・メッシの感動的な別れが近づく中、レアンドロ・パレデスがアルゼンチンでの今後について沈黙を破る
MFがアルゼンチン代表での将来をめぐる疑問に言及
パレデスのアルゼンチン代表での将来が、再び注目を集めている。日曜夜のコパ・アルヘンティーナ準々決勝で、キャプテンとしてボカ・ジュニアーズをラシン・クラブ相手の劇的な3-2の勝利に導いたためだ。経験豊富なMFは、2026年ワールドカップ決勝後の騒動を受けてFIFAから10試合の出場停止処分を科されており、依然としてアルゼンチン代表メンバーから外れている。この長期の出場停止により、32歳の同選手の代表キャリアが終わりに近づいているのではないかとの憶測は、さらに強まっている。
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ボカ主将、キャンプ訪問を認める
国内カップ制覇後にメディア対応した元パリ・サンジェルマンMFは、自身が今もリオネル・スカローニ監督のチームに不可欠な一員だと考えていることを強調した。代表チームへの思いについて説明したパレデスは、『ESPNアルゼンチン』が伝えたところによれば、次のように語っている。「まだ監督とは話していないが、たぶん練習場に立ち寄ってあいさつし、すべてがどうなっているか見てくると思う。もちろん、あそこで自分はチームの一員だと感じている。もし出場停止でなければ、そこにいるはずだ」
伝説的キャプテンが最後の別れへ準備を進める
今回のインターナショナルブレークは、メッシがアルゼンチン代表として公式な別れの試合に臨むことになり、アルゼンチンサッカーにとって感情的な節目となる。 パレデスは約1カ月前、なお長い出場停止処分が残っていることを踏まえ、自身の代表での将来に疑問を投げかけていた。しかし、アルゼンチン代表の長期的な方向性は、連盟がスカローニに2年間の契約延長を提示し、さらに2030年まで続投できるオプションも付帯させたことで、強化された。
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アルゼンチン代表は今後、ホーム3連戦を迎える
アルゼンチンは今後の親善試合で、まずマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムでボリビアと対戦し、その後エル・モヌメンタルでブルキナファソと対戦する予定だ。今回の代表ウインドー最大の焦点は、2022年W杯王者がブエノスアイレスでベナンと対戦し、メッシが代表ユニフォームで歴史的な最後の雄姿を見せる一戦となる。パレデスを中盤のアンカーとして欠く中、スカローニ監督は延長された自身の任期の下で次の予選サイクルに向け、代替となる組み合わせを試す考えだ。
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