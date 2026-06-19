スペイン紙『マルカ』によると、チェルシーのマルク・ククレラはレアル・マドリードへ移籍し、その代役としてアトレティコはグリマルドを第一候補としている。
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代表チームメイトの移籍断念を受け、アレハンドロ・グリマルドはスペインの強豪へ移籍するのか？
ここ数日、アトレティコとグリマルド側が集中的に協議していると報じられている。スペイン復帰を示唆するレバークーゼンの同選手は、スペイン代表のチームメイトであるククレラより大幅に安価で獲得できる見込みだ。
レアルがククレラに約5500万ユーロを支払うのに対し、グリマルドは5分の1強で獲得可能と報じられている。2027年夏に契約が切れる1年前となる今、レバークーゼンはフリーキックの名手に対しわずか1200万ユーロの移籍金を要求しているという。
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アレハンドロ・グリマルド：バルサやレアルではなく、アトレティコか？
グリマルドは2023年にベンフィカからレバークーゼンに移籍し、加入1年目でチームをドイツ王者に導いた。
その後も30歳のスペイン人DFはチームに不可欠だったが、来季のチャンピオンズリーグ出場は絶望的だ。近年はレアル・マドリードやバルセロナへの移籍が噂され、特に古巣バルサでのプレー経験がある。
現在、彼は北米開催のW杯にスペイン代表として参加。左SBではククレラが起用され、初戦のカーボベルデ戦（0-0）ではグリマルドはベンチに留まった。