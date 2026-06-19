ここ数日、アトレティコとグリマルド側が集中的に協議していると報じられている。スペイン復帰を示唆するレバークーゼンの同選手は、スペイン代表のチームメイトであるククレラより大幅に安価で獲得できる見込みだ。

レアルがククレラに約5500万ユーロを支払うのに対し、グリマルドは5分の1強で獲得可能と報じられている。2027年夏に契約が切れる1年前となる今、レバークーゼンはフリーキックの名手に対しわずか1200万ユーロの移籍金を要求しているという。



