「代表チームの価値を下げる行為だ」。DFBスポーツディレクターのルディ・フェラー氏は、あるルールを大きく変えたいと考えている。

フェラー氏は、現在の制度が代表チームへの帰属意識を高めていないと批判する。「その国への愛着や故郷への思いがあるからこそ、その国のためにプレーしたいと思う。そうでなければプレーしないだけだ」と元ドイツ代表FW（代表戦90試合出場）は語る。「これほど遅くまで決断を先延ばしにできるのは間違っている」

その上でフェラーは、「18歳までに代表国を決める」という「シンプルな規定」を定めるべきだと主張する。「それが最善だ。私の確信だ」

これは各協会にとって頭痛の種だ。ユース代表で育成し資金も投資した選手が、A代表で他国を選ぶケースがある。 例えば、バイエル・レバークーゼンのMFイブラヒム・マザはU-18、U-19、U-20でDFBのユニフォームを着たが、後に父の母国アルジェリアを選び、今大会のワールドカップに出場する。

現在ドイツU-21代表FWのニコロ・トレソルディ（クラブ・ブルッヘ）もイタリアやアルゼンチン代表として出場できる資格を持ち、DFBの懸念材料だ。U-17からドイツ代表でプレーするヴェルダー・ブレーメンのCBカリム・クーリバリもコートジボワールから熱心な勧誘を受けている。