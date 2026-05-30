フェラー氏はフンケ・メディアグループとのインタビューで、「こうした国籍の乗り換えは極めて好ましくなく、代表チームの価値も下げてしまう」と強調した。
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「代表チームの価値を下げる行為だ」。DFBスポーツディレクターのルディ・フェラー氏は、あるルールを大きく変えたいと考えている。
「選手がいつでも好きな代表チームを選べる状況は好ましくない。 これは良くない」とフェラー氏は語った。FIFAは2020年の規約改正で、21歳前にA代表の公式戦（大会出場を除く）に最大3試合出場し、最後の出場から3年以上経過すれば代表変更を認めている。
以前は公式戦に出場すると代表が固定されたが、親善試合なら変更できた。 例として、元ブンデスリーガのジャーメイン・ジョーンズは2008年にドイツ代表で親善試合3試合に出場した後、2010年に米国代表に転籍し、69試合プレーした。
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監督交代：ルディ・フェラーは、シンプルで明確なルールを提唱している
フェラー氏は、現在の制度が代表チームへの帰属意識を高めていないと批判する。「その国への愛着や故郷への思いがあるからこそ、その国のためにプレーしたいと思う。そうでなければプレーしないだけだ」と元ドイツ代表FW（代表戦90試合出場）は語る。「これほど遅くまで決断を先延ばしにできるのは間違っている」
その上でフェラーは、「18歳までに代表国を決める」という「シンプルな規定」を定めるべきだと主張する。「それが最善だ。私の確信だ」
これは各協会にとって頭痛の種だ。ユース代表で育成し資金も投資した選手が、A代表で他国を選ぶケースがある。 例えば、バイエル・レバークーゼンのMFイブラヒム・マザはU-18、U-19、U-20でDFBのユニフォームを着たが、後に父の母国アルジェリアを選び、今大会のワールドカップに出場する。
現在ドイツU-21代表FWのニコロ・トレソルディ（クラブ・ブルッヘ）もイタリアやアルゼンチン代表として出場できる資格を持ち、DFBの懸念材料だ。U-17からドイツ代表でプレーするヴェルダー・ブレーメンのCBカリム・クーリバリもコートジボワールから熱心な勧誘を受けている。
ジャマル・ムシアラの場合、恩恵を受けたのはドイツサッカー連盟（DFB）だった。
ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは昨年11月、代表チーム変更が増えていることについて問われた際、冷静な姿勢を示した。
「この問題は今後さらに増えるだろう」と、マザがアルジェリア代表を選択した件について問われたナゲルスマンは語った。彼は「代表選択は心の問題だ。ドイツ代表に心から思い入れのある選手だけを説得したい。そうでなければ意味がない」と述べた。 マザが心の声に従ってアルジェリア代表でプレーしたいなら、そうすべきだ。私が「ドイツ代表でプレーすべきだ」と言う最後の人にはなりたくない。彼は才能ある選手なので残念だが、代表チームはサッカー以上のもの。心や感情が大切だ。」
一方、ドイツサッカー連盟（DFB）は、現在ドイツ代表の主力であるジャマル・ムシアラについて、ユース代表でプレーしても代表変更可能な制度の恩恵を受けた。バイエルンのMFムシアラは、幼少期から青年期をイングランドで過ごし、U-15からU-21までイングランド代表でプレーしていた。 イングランドU-21での最後の試合から数か月後、ドイツ人の母とナイジェリア人の父を持つムシアラは18歳の誕生日前である2021年2月にドイツ代表を選択し、まもなくヨアヒム・レーヴ監督の下でA代表デビューした。
イングランド育ちのフェリックス・ンメチャも、U-16、U-18、U-19でイングランド代表としてプレーした後、ドイツ代表を選択した。
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コートジボワールはかつてジョナサン・ターを獲得しようとしていた
ムシアラやンメチャに加え、ドイツW杯代表にはアレクサンダル・パブロヴィッチ（セルビア）、ジョナサン・ター（コートジボワール）、ジェイミー・レウェリング（ガーナ）、デニズ・ウンダフ（トルコ）など、他国代表としてもプレーできる選手がいる。
ターは最近、2014年W杯前にコートジボワール代表から勧誘を受けたと明かした。 声をかけられたとき17か18歳だったが、すぐに断った。それから2、3年でドイツ代表に入った」とバイエルンのセンターバックは話した。父親がコートジボワール出身で、同国とのグループリーグを前に「あそこにルーツがあり、つながりを感じている」と語った。
ハンブルク出身の彼はU-16からDFB代表を経て、2016年3月にA代表デビュー。現在代表45試合出場。W杯ではドルトムントのニコ・シュロッターベックとセンターバックを組む見込みだ。