Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Grafica CM Maldini Nazionale 2.1Calciomercato/Getty Images
Simone Gervasio

翻訳者：

代表のマルディーニについて、ガッリが明かした。「次は君の番だ、準備しておけと伝えたが、彼は納得していなかった。『僕のこと、好きじゃないんだね』と返してきた」

イタリア

パオロ・マルディーニがイタリアサッカー連盟（FIGC）のテクニカルディレクタークラブ・イタリア会長に就任したFIGC新会長ジョヴァンニ・マラゴーの選任について、マルディーニの元チームメイトでミランのレジェンド、ジョヴァンニ・ガッリがラ・スタンパ』紙にコメントした。

  • 「マルディーニを代表に？あるエピソードで答えよう。ボスニア戦後の辞任劇直後、私はパオロに『準備しておけ、次は君の番だ』と送った。他の候補もいたが、この局面で彼より適任はいない」。


    彼は「俺のこと嫌いなんだな」と冗談で返してきたまだ連盟の選挙が残っていた。パオロはサッカーの歴史そのものだ。私は彼ととても親しい。今でも「若者」と呼ぶのは、彼が私より10歳下で、デビューの頃を知っているからだ。彼は真面目なリーダーで、20年以上にわたりタイトルを獲り続けたチームのロッカールームを率いてきた。確かな存在だ。 今は彼に任せるべきだ」


    レオとのタッグについては、レオナルドの役割がまだ不明なので評価できません批判ではなく、役割が不明確だからです。パオロについては彼の能力を知っているので断言できます。テクニカルディレクターが何をすべきかも明確です。

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー