代表のマルディーニについて、ガッリが明かした。「次は君の番だ、準備しておけと伝えたが、彼は納得していなかった。『僕のこと、好きじゃないんだね』と返してきた」

「マルディーニを代表に？あるエピソードで答えよう。ボスニア戦後の辞任劇直後、私はパオロに『準備しておけ、次は君の番だ』と送った。他の候補もいたが、この局面で彼より適任はいない」。





彼は「俺のこと嫌いなんだな」と冗談で返してきた。まだ連盟の選挙が残っていた。パオロはサッカーの歴史そのものだ。私は彼ととても親しい。今でも「若者」と呼ぶのは、彼が私より10歳下で、デビューの頃を知っているからだ。彼は真面目なリーダーで、20年以上にわたりタイトルを獲り続けたチームのロッカールームを率いてきた。確かな存在だ。 今は彼に任せるべきだ」





レオとのタッグについては、レオナルドの役割がまだ不明なので評価できません。批判ではなく、役割が不明確だからです。パオロについては彼の能力を知っているので断言できます。テクニカルディレクターが何をすべきかも明確です。