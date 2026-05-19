代表メンバー発表後、アンチェロッティ監督は選考で選ばれなかった選手がいることを認め、特にペドロをワールドカップ代表から外したことを公に謝罪した。

「今年チームにいた選手の中には、このメンバーに不満がある者もいるだろう」とアンチェロッティ監督は記者団に語った。「申し訳ない。そして、チームにいてくれた全員に感謝している。 特にジョアン・ペドロはヨーロッパで好パフォーマンスを見せ、選出されてもおかしくない選手だった。最大限の敬意を示した上で別の選手を選んだ。彼を含め、全員に申し訳ない」