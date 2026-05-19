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「代表に入る資格はあった」―カルロ・アンチェロッティ監督、ブラジルW杯落選のジョアン・ペドロに謝罪
アンチェロッティ監督、ブラジル代表の選手選考の難しさを語る
ペドロはプレミアリーグで好パフォーマンスを示したが、アンチェロッティ監督はワールドカップのブラジル代表に経験豊富な選手を選んだ。その一人が、過去3年間ケガに悩んできたネイマールだ。監督は選外になった選手に失望があることを認め、イングランドで調子が良かったペドロは特に不運な落選者と見なされている。
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「ごめんなさい」
代表メンバー発表後、アンチェロッティ監督は選考で選ばれなかった選手がいることを認め、特にペドロをワールドカップ代表から外したことを公に謝罪した。
「今年チームにいた選手の中には、このメンバーに不満がある者もいるだろう」とアンチェロッティ監督は記者団に語った。「申し訳ない。そして、チームにいてくれた全員に感謝している。 特にジョアン・ペドロはヨーロッパで好パフォーマンスを見せ、選出されてもおかしくない選手だった。最大限の敬意を示した上で別の選手を選んだ。彼を含め、全員に申し訳ない」
ほろ苦い「シーズン最優秀選手」の栄誉
代表落選の報から数時間後、チェルシーはペドロがクラブ「シーズン最優秀選手」に選ばれたと発表した。昨夏6000万ポンドで加入した元ブライトン所属の彼は、ファン投票で60％超を獲得。エンツォ・フェルナンデスやモイセス・カイセドを退け、首位に立った。
プレミアリーグでは15得点5アシストをマークし、クラブ史上6人目のデビューシーズン20ゴール関与を達成。全大会では25ゴール関与と、圧巻の数字を残した。
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注目は再びクラブサッカーへ
ブラジル代表のワールドカップメンバーから外れたペドロは、夏休みに突入するまでチェルシーで今シーズンを全うする。チェルシーは来シーズンの欧州カップ戦出場権を目指し、まずトッテナム戦、続いてアウェイのサンダーランド戦という残り2試合に備えている。