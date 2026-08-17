ハライリの案件は、インテルにとって今夏の移籍市場における転機となった。スポーツ適性検査をクリアできなかったことでCONIがストップをかけ、インテルは当初のプランの見直しを余儀なくされた。その後、まずはストーンズをディフェンスラインに、続いてスペンスをサイドで獲得する形となった。

そして今日、このイスラエル人選手は新天地を見つけ、クリスタル・パレスの新戦力となった。代理人のボアズ・ゴレンは103FMで、インテルへの移籍が破談となった件についてあらためて語っている。



