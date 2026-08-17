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Goal.com
ライブ
cm inter khalaili
Emanuele Tramacere

翻訳者：

代理人ハライリ「クリスタル・パレスとのメディカルチェックは2分で問題なし。インテルは最高の選択肢だったが、イタリアではプレーできない」

インテル
クリスタル・パレス
ユニオン・サン＝ジロワーズ
A. Khalaili

アナン・ハライリは、インテルとの取引が破談となった後、クリスタル・パレスの新戦力となった。

ハライリの案件は、インテルにとって今夏の移籍市場における転機となった。スポーツ適性検査をクリアできなかったことでCONIがストップをかけ、インテルは当初のプランの見直しを余儀なくされた。その後、まずはストーンズをディフェンスラインに、続いてスペンスをサイドで獲得する形となった。

そして今日、このイスラエル人選手は新天地を見つけ、クリスタル・パレスの新戦力となった。代理人のボアズ・ゴレン103FMで、インテルへの移籍が破談となった件についてあらためて語っている。


  • インテルとの破談。ホテルではそのことを笑い話にしていた。

    インテルのノーを乗り越えた？ 面白く聞こえるかもしれないが、簡単だった。私たちはホテルの部屋にいて、アナンは私の隣の部屋にいた。私たちを隔てていたのは壁一枚だった。 私は彼のところへ行き、その件はもはや解決できないとはっきり伝えた。4分後には彼はまた私の部屋にいて、ただ笑い合っていた。 状況が解決不可能だと分かったらどうするかって？ 笑って、受け入れて、前に進むんだ」

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  • イタリアではプレーしないが、ここでは2分もかからなかった

    「アナンはおそらく、プロトコルが変わるまではイタリアでプレーできないだろう。一方でイングランドでは、その問題が俎上に載せられた際、医師が彼に許可を出すまで2分もかからなかった」

  • インテルはトップだった

    「インテルが非常に素晴らしい選択肢だったことはとても明確でしたが、実現不可能になっていたため、私たちは前に進みました。その時点から言えるのは、彼に支払われた決して安くはない金額を出せる欧州のすべてのクラブ、そしてアナンのような選手を必要としていたクラブが、いずれも名乗りを上げたということです。欧州全体で、あらゆるレベルのクラブからです。代理人として、この選手のおかげで接触することになったクラブのレベルの高さには、今でも胸が高鳴ります。インテルはあのシステムでプレーしているため常に第一候補で、クリスタル・パレスがその次でした」

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