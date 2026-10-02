「サンドロと話し合う中で、プレミアリーグに行こうという考えになった。彼にとってそれは心を引かれる挑戦だった。彼は当時、最も重要な選手の一人であり、スクデットも勝ち取っていた。それでも去る勇気を持っていたし、先見の明があった」