数多くのイタリア人選手や外国人選手を担当してきたベテラン代理人、ベッペ・リーゾが、ポッドキャスト『Colpi da Maestro』で新たな重要発言を行った。イタリア人代理人のリーゾは、自身の最も重要な顧客の一人であるサンドロ・トナーリのキャリアにおける2度目の大きな移籍についてあらためて言及。トナーリは2023年夏にミランからニューカッスルへ移籍していた。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
代理人トナーリ：「ミラン退団？ 何かが違うという感覚があった。彼は勇気があり、先見の明があった」
「これまでとは違うミラン」という感覚
「我々はミランがいつもとは違うという感覚を抱いていた。私はミランをよく知っているが、歴史あるミランという印象は受けなかった」
勇敢で先見性のある
「サンドロと話し合う中で、プレミアリーグに行こうという考えになった。彼にとってそれは心を引かれる挑戦だった。彼は当時、最も重要な選手の一人であり、スクデットも勝ち取っていた。それでも去る勇気を持っていたし、先見の明があった」
悲しんでいた
「難しい？ とても難しい。彼にとってはなおさらで、最初の数週間は落ち込んでいるように見えた。でも、その後は感覚をつかみ、いつものように自分の力を示した」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。