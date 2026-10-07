マンチェスター・シティのGKジャンルイジ・ドンナルンマの代理人を務めるエンツォ・ライオラが、Radio Napoli Centraleで次のように語った。「私は何年も前から、ドンナルンマが最高の存在になると言ってきた。いくつかの試合や出来事を受けて、ジャンルイジに疑念や批判を浴びせる人もいた。私は常に落ち着くよう訴えてきた。いつかイタリア代表で重要なプロジェクトの一員になるとも、ずっと言ってきた。多くの人がドンナルンマを不当に批判してきた。特に選手としての価値に対してだ。今やイタリア代表はリーダーシップを失ってしまった。私は彼を本当にうれしく思っている。彼はイタリアを完全に体現している。カステッランマーレは偉大なGKを生む街だ。カンパニアは昔から重要な人材供給源だった。ジージョへの批判？ あまりにも多すぎた。少しでも『いいね』を増やすために、ミスばかりを指摘していた。ジージョは素朴な青年だ。家族や友人と過ごす時間を大切にしている。普通の人のように家で過ごしながら日常を送っている。そして、それこそが彼の強さだ。決して思い上がることなく、常に地に足がついていて、いつも彼を守ってきたしっかりした家族がいる青年なんだ。GKという役割ゆえに責任があることも、彼は分かっている」
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翻訳者：
代理人ドンナルンマ氏「彼は不当に批判されてきた。マンチェスター・シティの件？ 安心させられており、問題はない」
ハーランドとの関係
「2人は同じような性格の持ち主です。ハーランドはミーノ・ライオラにマネジメントされてきました。以前から、ジージョもミーノと特別な関係にありました。2人とも素晴らしい若者で、黄金の心を持つ戦士です。だからこそ、うまくやっているのです。マンチーニとの関係？ ジージョと監督の間には特別な関係があります。代表監督は結婚式にも出席しました。特に言い合うようなことは何もありません」
マンチェスター・シティで大混乱
「マンチェスター・シティの混乱が何かを変える可能性があるかって？ いいえ、私たちにとってもジージョにとっても何も変わりません。定期的に何らかのニュースは出てきます。クラブはジージョと話をしており、誰もが落ち着いています。今はリバプール戦とPSG戦という重要な試合があり、その後はスポーツ司法が進んでいくでしょう。だが、ジージョはマンチェスター・シティから安心材料を得ています」
イタリア代表への愛
「イタリア代表でワールドカップに？ ワールドカップに出られていないことは、ドンナルンマにとってとても重いものなんです。あれは彼にとって最大の野心であり、イタリア人の若者なら誰もが持つべきものです。代表に招集されなければほかの国でプレーしに行く、なんて若者がいると新聞で目にすると、そういう選手は招集されるべきではないと思います。ジージョがイタリア代表のことを話す時は、目が輝いています。そして国歌を歌うたびに、私は思わず涙ぐんでしまう。感動するんです。今はキャプテンマークも巻いている。フランス戦では怪物のようなプレーをしたって？ これから先も何年にもわたって、またやってくれますよ！」
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