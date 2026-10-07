マンチェスター・シティのGKジャンルイジ・ドンナルンマの代理人を務めるエンツォ・ライオラが、Radio Napoli Centraleで次のように語った。「私は何年も前から、ドンナルンマが最高の存在になると言ってきた。いくつかの試合や出来事を受けて、ジャンルイジに疑念や批判を浴びせる人もいた。私は常に落ち着くよう訴えてきた。いつかイタリア代表で重要なプロジェクトの一員になるとも、ずっと言ってきた。多くの人がドンナルンマを不当に批判してきた。特に選手としての価値に対してだ。今やイタリア代表はリーダーシップを失ってしまった。私は彼を本当にうれしく思っている。彼はイタリアを完全に体現している。カステッランマーレは偉大なGKを生む街だ。カンパニアは昔から重要な人材供給源だった。ジージョへの批判？ あまりにも多すぎた。少しでも『いいね』を増やすために、ミスばかりを指摘していた。ジージョは素朴な青年だ。家族や友人と過ごす時間を大切にしている。普通の人のように家で過ごしながら日常を送っている。そして、それこそが彼の強さだ。決して思い上がることなく、常に地に足がついていて、いつも彼を守ってきたしっかりした家族がいる青年なんだ。GKという役割ゆえに責任があることも、彼は分かっている」