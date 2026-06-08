スカイのベルギー人移籍情報専門家サシャ・タヴォリエリ氏によると、レッドブルの「グローバル・サッカー部門責任者」はサウジアラビアでの仕事に興味を示し、アル・イッティハドとも協力の可能性を話し合ったという。
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代理人は否定したが、衝撃的な移籍か？ ユルゲン・クロップ、新天地交渉中との報道
約1週間前、クロップの代理人マルク・コジッケは「あり得ない」とサウジ移籍を否定。しかしタヴォリエリ氏によると日曜に交渉が再開された。
同クラブはクロップ氏をテクニカルディレクターとして招へいし、移籍業務を任せる方針という。クロップ氏は、レッドブルでの仕事をシーズン開幕後または移籍市場が閉まるまで続ける条件を提示している。
なお、サウジアラビアの移籍市場は欧州より数週間遅く開幕し、期間も長い。例えばブンデスリーガは6月30日～9月1日だが、中東は7月22日開始だ。
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RBでのクロップ監督の退任が、たびたび話題になっている
クロップ氏は、RBライプツィヒやザルツブルク、ブラジル、アメリカ、日本のクラブを担当するスポーツドリンクメーカーの代理人として2029年まで契約している。それでも、早期契約解除や監督業への復帰を噂する声は絶えない。 特にレアル・マドリードでは候補として名前が取り沙汰され、会長選に敗れたエンリケ・リケルメ氏も当選すれば交渉すると公約した。だがクロップ本人は現時点で監督業に復帰するつもりはないと強調している。
それでも3月には内部対立の噂が浮上。L'Equipeは、クラブとBVB・リヴァプールを率いて成功した元監督の間に複数の対立点があると報じた。
その一つが、チャンピオンズリーグ予選敗退の危機にあったライプツィヒのオレ・ヴェルナー監督招聘だった。 レッドブルが10％超の株式を保有するパリ・サンジェルマンでも、クロップ氏の権限が不明瞭だったため監督選任に影響力を発揮できず、結果としてRBの「世界」外であるアントワーヌ・コンブアレ氏が就任したとされる。