クロップ氏は、RBライプツィヒやザルツブルク、ブラジル、アメリカ、日本のクラブを担当するスポーツドリンクメーカーの代理人として2029年まで契約している。それでも、早期契約解除や監督業への復帰を噂する声は絶えない。 特にレアル・マドリードでは候補として名前が取り沙汰され、会長選に敗れたエンリケ・リケルメ氏も当選すれば交渉すると公約した。だがクロップ本人は現時点で監督業に復帰するつもりはないと強調している。

それでも3月には内部対立の噂が浮上。L'Equipeは、クラブとBVB・リヴァプールを率いて成功した元監督の間に複数の対立点があると報じた。

その一つが、チャンピオンズリーグ予選敗退の危機にあったライプツィヒのオレ・ヴェルナー監督招聘だった。 レッドブルが10％超の株式を保有するパリ・サンジェルマンでも、クロップ氏の権限が不明瞭だったため監督選任に影響力を発揮できず、結果としてRBの「世界」外であるアントワーヌ・コンブアレ氏が就任したとされる。