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「代理人のもとに電話が来た」 レアル・マドリーのスター、マルク・ククレジャがバルセロナ移籍のうわさについて説明し、ロドリへの極秘メッセージ任務も認める
バルセロナ移籍のうわさは鎮静化
ククレジャは今年初め、当初の移籍金5500万ユーロ（4700万ポンド）に加え、出来高として500万ユーロ（400万ポンド）が設定された契約で、注目を集める形でベルナベウへ移籍した。スペイン人DFはすぐに先発メンバーの座を確立し、左サイドでモウリーニョ監督の第一選択肢としてアルバロ・カレーラスを押しのけた。
スペインの首都で契約書にサインする前、このDFには宿敵バルセロナへの移籍の可能性が盛んに取り沙汰されていた。カタルーニャの名門は、アレハンドロ・バルデの長期的な将来をめぐる不透明感がくすぶる中、移籍市場を注視していたと報じられていた。
見出しをにぎわせる絶え間ない憶測にもかかわらず、ブラウグラナからの正式オファーが届くことはなかった。レアル・マドリーが決定的な動きを見せ、このサイドバックと契約を締結。ラ・マシア育ちのこの選手にとって、カンプ・ノウ復帰の可能性は完全に消滅した。
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「本気の関心ではない」
スペインの放送局COPEの取材に応じたククレジャは、カタルーニャへの移籍が完了間近だったという見方をきっぱりと否定した。マドリードのスターは、自身の陣営とバルセロナ首脳陣の接触がどの程度のものだったのかを明らかにした。
「いや、いや、いや。代理人のところに何件か電話があっただけで、それ以上の話にはならなかった」と、この元チェルシーのフルバックは、夏のうわさについて問われた際に説明した。「本当の関心と呼べるものではなかったと思う」
ロドリのカタルーニャでの選択
自身の移籍騒動とは別に、ククレジャはレアル・マドリーの即席エージェントのような役割も担っていた。スペインの2大クラブの間で進路を検討していた代表のチームメート、ロドリに対し、このDFはベルナベウでのモウリーニョの革命に加わるよう説得を試みていた。
だが、その働きかけは最終的に実を結ばなかった。ロドリはバルセロナ加入を選び、ペドリと新たな中盤のコンビを築く道を選択。2人の私的な会話を振り返ったククレジャは、このMFが自身の意向について最後まで明言を避けていたと明かした。
「彼は『まあ、様子を見よう』みたいなことを言っていた」とククレジャは回想した。「彼のことはうれしく思う。でも、あまり成功しすぎないでほしい。そうなれば、僕たちの成功が終わることを意味するからね」
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ベルナベウでの地位を確固たるものにする】
カレーラスを抑えて確固たる地位を築いたククレジャは今後、シーズン残りを通じてその高額な移籍金に見合う働きを示すことが求められる。モウリーニョの指導の下、このDFはレアル・マドリーの最終ラインで引き続き重要な存在となることが期待されている。
一方で、ロドリとの個人的なライバル関係は今後のクラシコに新たな構図をもたらす。ともにスペイン代表である両者がそれぞれのチームに適応していく中、そのパフォーマンスは国内覇権を巡る争いに間違いなく影響を与えることになる。
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