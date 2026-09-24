ククレジャは今年初め、当初の移籍金5500万ユーロ（4700万ポンド）に加え、出来高として500万ユーロ（400万ポンド）が設定された契約で、注目を集める形でベルナベウへ移籍した。スペイン人DFはすぐに先発メンバーの座を確立し、左サイドでモウリーニョ監督の第一選択肢としてアルバロ・カレーラスを押しのけた。

スペインの首都で契約書にサインする前、このDFには宿敵バルセロナへの移籍の可能性が盛んに取り沙汰されていた。カタルーニャの名門は、アレハンドロ・バルデの長期的な将来をめぐる不透明感がくすぶる中、移籍市場を注視していたと報じられていた。

見出しをにぎわせる絶え間ない憶測にもかかわらず、ブラウグラナからの正式オファーが届くことはなかった。レアル・マドリーが決定的な動きを見せ、このサイドバックと契約を締結。ラ・マシア育ちのこの選手にとって、カンプ・ノウ復帰の可能性は完全に消滅した。



