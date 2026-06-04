早急に結論を出す 대신, 이 베테랑 선수는 선수로서 미래에 대한 최종 결정을 일단 미루기로 했다. “벨나도는 월드컵이 끝난 뒤에 결정할 것이다.”라고 실바의 에이전트인ホル헤・멘데스는 이적 전문가 파브리치오 로마노에게 말했다.
AFP
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代理人が明言。移籍候補がバルサを焦らせる
ロマーノ氏によると、この人気ボランチの争奪戦は白紙だ。マンチェスター・シティで9年間成功を収めた後、フリーとなったポルトガル代表はスペイン移籍を希望している。
それでもカンプ・ノウの舞台裏では、すでに準備が整っているとの見方もある。カタルーニャのラジオ局RAC1によると、バルサのハンス・フリック監督は31歳の創造性豊かな選手について、クラブスポーツ部門幹部に同意を示したという。
スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、バルセロナが獲得競争で優位と伝えている。シルバはラ・リーガ移籍なら大幅減俸も受け入れるという。
- bernaldo silva
シルバ、9年間在籍したマンチェスター・シティを退団
移籍金不要でこのレベルの選手は希少で、多くの強豪が興味を示している。ロマーノ氏によると、アトレティコ・マドリードもその一人。ユヴェントスも候補に挙げられている。
シルバは2017年からマンチェスター・シティでプレーし、グアルディオラ監督の下で黄金期を築き、キャプテンとしてチームを率いた。4月、今夏での退団が正式発表された。
トロフィーで埋め尽くされたケースと心温まるメッセージを残し、「共に勝ち取ったすべては永遠に心に残る。悪くなかったですね」とエティハド・スタジアムのファンにSNSで別れを告げた。
バルサもアルバレスに注目している
現在、このプレイメーカーはポルトガル代表としてのワールドカップに集中している。バルセロナとシルバの交渉が決裂した場合に備え、すでに代替候補を探し始めている。
すでに噂されるもう一人の候補は、アトレティコ所属でワールドカップ制覇を果たしたアルゼンチン代表ジュリアン・アルバレスだ。ただし、獲得には1億ユーロを優に超える移籍金が求められるとされる。