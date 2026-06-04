ロマーノ氏によると、この人気ボランチの争奪戦は白紙だ。マンチェスター・シティで9年間成功を収めた後、フリーとなったポルトガル代表はスペイン移籍を希望している。

それでもカンプ・ノウの舞台裏では、すでに準備が整っているとの見方もある。カタルーニャのラジオ局RAC1によると、バルサのハンス・フリック監督は31歳の創造性豊かな選手について、クラブスポーツ部門幹部に同意を示したという。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、バルセロナが獲得競争で優位と伝えている。シルバはラ・リーガ移籍なら大幅減俸も受け入れるという。