代役はすでに用意されている。ドイツ代表はワールドカップ・グループリーグ最終戦のエクアドル戦で主力選手の欠場が懸念される。

木曜日22:00（ARD・MagentaTV）にイースト・ラザフォードの決勝会場で行われる試合は、ドイツ代表にとってスポーツ的に大きな意味はない。すでにグループ首位が確定しているからだ。

試合後、チームはスミス・レイノルズ空港からFIFAチャーター機で北上し、約700km先のニューアークへ1時間15分で移動する。宿泊先はモントクレアの「MC、オートグラフ・コレクション」だ。 ナゲルスマン監督と「スーパー・ジョーカー」ウンダフ選手は18時45分（1時45分）の記者会見に臨む。

8万663席を擁するこのスタジアムは、今大会2番目の規模で、ドイツサポーター席4800席も満員となる。

ドイツ代表はここで2006年の「夏の奇跡」の足跡をたどる。当時、ワールドカップで開幕2連勝したのはこれが最後で、20年前のグループリーグ第3戦でもエクアドルと対戦した。 ミロスラフ・クローゼの2得点とルーカス・ポドルスキの1得点で3－0の勝利を収めた。この試合も大会の決勝会場だったベルリンのオリンピックスタジアムで行われた。