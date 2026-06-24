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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

翻訳者：

代役はすでに用意されている。ドイツ代表はワールドカップ・グループリーグ最終戦のエクアドル戦で主力選手の欠場が懸念される。

ワールドカップ
エクアドル 対 ドイツ
エクアドル
ドイツ
ナサニエル・ブラウン
ダヴィド・ラウム

ドイツ代表はワールドカップグループリーグ最終戦のエクアドル戦で、左サイドバックのナサニエル・ブラウンを欠く見込みだ。

フランクフルト出身の選手は、水曜午前（現地時間）、ニューヨーク／ニュージャージーへの出発前最後の練習を欠席した。南米勢との対戦を前に、ブラウンはフィジカルコーチ・クルノスラヴ・バノヴィッチと軽いランニングを行った。

  • ブラウンの代役には、ライプツィヒのデビッド・ラウムが待機している。ラウムはワールドカップ直前にブラウンにレギュラーを譲っていた。 ニコ・シュロッターベックが内側靭帯の負傷で大会を欠場するため、ユリアン・ナーゲルスマン監督は先発を少なくとも2ポジション変更する。アントニオ・リュディガーとジョナタン・ターがセンターバックでコンビを組む。

    ウィンストン・セーラムのスプライ・サッカー・スタジアムでの練習は、前日の大雨の後、晴天の下で行われた。パスカル・グロースとマクシミリアン・バイアーによるジャグリングサークルは恒例通り早い時間から始まり、デニズ・「アンス」・ウンダフ、アンジェロ・スティラー、ジェイミー・ルーウェリングのシュトゥットガルト組も早めに参加。マヌエル・ノイアーはリラックスしてボールを高く掲げていた。

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DFB代表は、エクアドル戦前にグループ首位が確定した。

    木曜日22:00（ARD・MagentaTV）にイースト・ラザフォードの決勝会場で行われる試合は、ドイツ代表にとってスポーツ的に大きな意味はない。すでにグループ首位が確定しているからだ。

    試合後、チームはスミス・レイノルズ空港からFIFAチャーター機で北上し、約700km先のニューアークへ1時間15分で移動する。宿泊先はモントクレアの「MC、オートグラフ・コレクション」だ。 ナゲルスマン監督と「スーパー・ジョーカー」ウンダフ選手は18時45分（1時45分）の記者会見に臨む。

    8万663席を擁するこのスタジアムは、今大会2番目の規模で、ドイツサポーター席4800席も満員となる。

    ドイツ代表はここで2006年の「夏の奇跡」の足跡をたどる。当時、ワールドカップで開幕2連勝したのはこれが最後で、20年前のグループリーグ第3戦でもエクアドルと対戦した。 ミロスラフ・クローゼの2得点とルーカス・ポドルスキの1得点で3－0の勝利を収めた。この試合も大会の決勝会場だったベルリンのオリンピックスタジアムで行われた。

  • 2026年ワールドカップドイツ代表メンバー

    ポジション選手所属チーム背番号
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム12
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン1
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト21
    ディフェンシブヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント3
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト18
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン13
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン6
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント23
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン5
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ22
    ディフェンスアントニオ・リュディガーレアル・マドリード2
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント15
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト16
    ディフェンシブジョナサン・ターFCバイエルン・ミュンヘン4
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド24
    攻撃ナディエム・アミリマインツ0520
    攻撃マクシミリアン・バイアーボルシア・ドルトムント14
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン8
    攻撃カイ・ハーヴェルツアーセナルFC7
    攻撃アッサン・ウエドラオゴRBライプツィヒ25
    攻撃ジェイミー・ルーウェリングVfBシュトゥットガルト9
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン10
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール19
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト26
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール17
    攻撃ニック・ウォルテメイドニューカッスル・ユナイテッド11
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