フランクフルト出身の選手は、水曜午前（現地時間）、ニューヨーク／ニュージャージーへの出発前最後の練習を欠席した。南米勢との対戦を前に、ブラウンはフィジカルコーチ・クルノスラヴ・バノヴィッチと軽いランニングを行った。
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代役はすでに用意されている。ドイツ代表はワールドカップ・グループリーグ最終戦のエクアドル戦で主力選手の欠場が懸念される。
ブラウンの代役には、ライプツィヒのデビッド・ラウムが待機している。ラウムはワールドカップ直前にブラウンにレギュラーを譲っていた。 ニコ・シュロッターベックが内側靭帯の負傷で大会を欠場するため、ユリアン・ナーゲルスマン監督は先発を少なくとも2ポジション変更する。アントニオ・リュディガーとジョナタン・ターがセンターバックでコンビを組む。
ウィンストン・セーラムのスプライ・サッカー・スタジアムでの練習は、前日の大雨の後、晴天の下で行われた。パスカル・グロースとマクシミリアン・バイアーによるジャグリングサークルは恒例通り早い時間から始まり、デニズ・「アンス」・ウンダフ、アンジェロ・スティラー、ジェイミー・ルーウェリングのシュトゥットガルト組も早めに参加。マヌエル・ノイアーはリラックスしてボールを高く掲げていた。
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DFB代表は、エクアドル戦前にグループ首位が確定した。
木曜日22:00（ARD・MagentaTV）にイースト・ラザフォードの決勝会場で行われる試合は、ドイツ代表にとってスポーツ的に大きな意味はない。すでにグループ首位が確定しているからだ。
試合後、チームはスミス・レイノルズ空港からFIFAチャーター機で北上し、約700km先のニューアークへ1時間15分で移動する。宿泊先はモントクレアの「MC、オートグラフ・コレクション」だ。 ナゲルスマン監督と「スーパー・ジョーカー」ウンダフ選手は18時45分（1時45分）の記者会見に臨む。
8万663席を擁するこのスタジアムは、今大会2番目の規模で、ドイツサポーター席4800席も満員となる。
ドイツ代表はここで2006年の「夏の奇跡」の足跡をたどる。当時、ワールドカップで開幕2連勝したのはこれが最後で、20年前のグループリーグ第3戦でもエクアドルと対戦した。 ミロスラフ・クローゼの2得点とルーカス・ポドルスキの1得点で3－0の勝利を収めた。この試合も大会の決勝会場だったベルリンのオリンピックスタジアムで行われた。
2026年ワールドカップドイツ代表メンバー
ポジション 選手 所属チーム 背番号 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム 12 ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン 1 ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト 21 ディフェンシブ ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント 3 ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト 18 ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 13 ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン 6 ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 23 ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン 5 ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ 22 ディフェンス アントニオ・リュディガー レアル・マドリード 2 ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント 15 ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト 16 ディフェンシブ ジョナサン・ター FCバイエルン・ミュンヘン 4 ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 24 攻撃 ナディエム・アミリ マインツ05 20 攻撃 マクシミリアン・バイアー ボルシア・ドルトムント 14 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 8 攻撃 カイ・ハーヴェルツ アーセナルFC 7 攻撃 アッサン・ウエドラオゴ RBライプツィヒ 25 攻撃 ジェイミー・ルーウェリング VfBシュトゥットガルト 9 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 10 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 19 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 26 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 17 攻撃 ニック・ウォルテメイド ニューカッスル・ユナイテッド 11