「代償を払うことになる！」　シャビ・アロンソがダービーを前にチェルシーの選手たちへ負傷に関する厳しい警告

チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、主力選手たちがコンディション面の問題から回復を進めているため、先発メンバーに関する最終判断を金曜朝まで遅らせている。MFモイセス・カイセドは復帰が近づいており、主将リース・ジェームズは引き続き回復プロトコルをこなしている。

ブラジル代表FWジョアン・ペドロはブレントフォード戦に出場する可能性があるが、代表活動に参加できるかどうかは依然として不透明だ。

アロンソ監督は、最終トレーニング前の時点で正式に離脱が決まった選手はいないと明かした。