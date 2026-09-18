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「代償を払うことになる！」 シャビ・アロンソがダービーを前にチェルシーの選手たちへ負傷に関する厳しい警告
チェルシーの主力選手たちは、試合直前までコンディションに関する判断が持ち越される見通しだ
チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、主力選手たちがコンディション面の問題から回復を進めているため、先発メンバーに関する最終判断を金曜朝まで遅らせている。MFモイセス・カイセドは復帰が近づいており、主将リース・ジェームズは引き続き回復プロトコルをこなしている。
ブラジル代表FWジョアン・ペドロはブレントフォード戦に出場する可能性があるが、代表活動に参加できるかどうかは依然として不透明だ。
アロンソ監督は、最終トレーニング前の時点で正式に離脱が決まった選手はいないと明かした。
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指揮官がカイセドの状態と代表活動を注視
カイセドの回復状況について問われたアロンソは、このMFのコンディションが急速に改善していると述べた。ただし、遅い時間帯に行う最終的なフィジカルテストで選手がどのような反応を示すかを確認するまでは、出場を保証することは拒んだ。
また指揮官は、代表招集をめぐる憶測も意に介さず、チェルシーの目先の一戦を優先する姿勢を示した。
「負傷者について言えば、金曜日に向けて誰も除外されていないので、慎重に進めたい」とアロンソは説明した。「モイセス・カイセドは復帰に近づいている。リース・ジェームズについては、判断を下す前に状態の推移を見極める」
アロンソ、ブレントフォードとの敵地での厳しい一戦に敬意示す
対戦相手に話題を移すと、アロンソはブレントフォードの戦術的な多様性を過小評価しないようチームに警鐘を鳴らした。ブレントフォードはセットプレーと素早いトランジションで知られる一方、スペイン人指揮官はGテック・コミュニティ・スタジアムにおけるチーム全体の強さを強調した。
また、チームに万全の準備をさせるため、昨季の対戦映像を見返したことも明かした。
「彼らはセットプレーと速いトランジションを非常にうまくこなすが、ボールを持っていても持っていなくても完成度の高いチームだ」とアロンソは述べた。「ホームで戦う時の強さも非常にある。だからこそ、大きな挑戦になる」
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チェルシーのターゲットとして躍動し、アウェーでの勝利をもたらす鍵に
アロンソは最後に、プレミアリーグではミスの許容範囲がまったくないことを選手たちに改めて念押しした。ブレントフォードに守備のほころびを突かれないよう、キックオフから最大限の集中力を求めた。
勝利を収めれば、選手たちが代表活動のためにチームを離れる前に、チェルシーに勢いをもたらすことになる。
チェルシーは金曜夜、英国夏時間午後8時にブレントフォード戦のキックオフを迎える。
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