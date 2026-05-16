タイトル獲得という「センセーショナル」な出来事にもかかわらず、オニール監督は契約延長や完全移籍の正式な話し合いは行われていないと明かした。このベテラン監督は、シーズン終了のホイッスルが鳴るまで話し合いを先送りすることに満足しているようだ。

「誰からも話はなかったし、期待もしていない。カップ決勝後に時間はある。来週どうなるか見てみよう」

さらに彼はこう付け加えた。「気分が若返ったよ。10月にはキングス・ロードでコーヒーを飲みながら、引退生活を楽しんでいたんだ。セルティック・パークでトロフィーを掲げる日々は、もう完全に終わったものだと思っていた」



