7週間のW杯中断明け、マイアミはニュー・スタジアムでファイアに3－2で劇的勝利。休暇中のメッシに代わりスアレスが2得点し、ポーランド代表FWレヴァンドフスキのデビューを阻んだ。

87分にはアカデミー出身の若手プレストン・プランベックがMLS初ゴールとなる決勝点をマーク。「チームが勝ち点3を取れたことをとても嬉しく思う。言葉にならないほど有頂天だ」と語った。

マイアミのホヨス監督も「選手たちの努力に感謝する。彼らの献身は並外れている」と称えた。