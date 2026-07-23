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代えの利かない存在！ インター・マイアミの監督は、ウルグアイ人ストライカーのルイス・スアレスがロベルト・レヴァンドフスキのMLSデビュー戦を台無しにする姿を見て、彼をリオネル・メッシと同列に位置づけた。
スアレスがレヴァンドフスキのデビュー戦を台無しにした。
7週間のW杯中断明け、マイアミはニュー・スタジアムでファイアに3－2で劇的勝利。休暇中のメッシに代わりスアレスが2得点し、ポーランド代表FWレヴァンドフスキのデビューを阻んだ。
87分にはアカデミー出身の若手プレストン・プランベックがMLS初ゴールとなる決勝点をマーク。「チームが勝ち点3を取れたことをとても嬉しく思う。言葉にならないほど有頂天だ」と語った。
マイアミのホヨス監督も「選手たちの努力に感謝する。彼らの献身は並外れている」と称えた。
- Icon Sportswire
オヨスがベテランフォワードを称賛
オヨス監督は、39歳になってもピッチで決定的な役割を果たすスアレスの貢献を絶賛した。このアルゼンチン人指揮官は、ベテランストライカーの質と戦術的知性はメッシと同等だと強調した。
彼は「我々の10番（メッシ）と同じく、彼らは試合を左右する選手だ。豊富な経験に裏打ちされた戦術眼と自己理解がピッチで光る。コーチ陣より多くのものを見てきた彼らのような存在が将来も現れるかは分からない」と語った。
レヴァンドフスキがデビュー戦を振り返る
バルセロナから移籍したレヴァンドフスキが、MLSのファイアで初出場。62分間プレーし、交代した。
試合後、レヴァンドフスキは「チームメイトと過ごしたのはわずか2日間だったため、初戦でこれほどうまくいくとは思っていなかった。試合は練習とは違う。もっと時間が必要だが、ミスを減らして良いプレーができると確信している」と語った。
「数日後にまた試合があるので、45分か60分しかプレーできないと事前に話していた。」
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ヘロンズ、東地区首位を追う
この勝利でマイアミは16試合で勝ち点34とし、イースタン・カンファレンス2位をキープ。首位のナッシュビルとは5ポイント差だ。タデオ・アジェンデやデビッド・アヤラら主力が負傷離脱する中、チームは安定感を維持する必要がある。ワールドカップ後の休養から復帰したメッシは、リーグ制覇を目指すチームにとって大きな戦力だ。
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