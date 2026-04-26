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「他の選手たちはもっと献身的にプレーしている」――マルセイユのハビブ・ベイ監督が、アーセナルからレンタル移籍中のイーサン・ヌワネリに「献身性」不足を警告。同監督は引き続き彼を控えめに起用している。
練習場での課題
アーセナル・アカデミー出身で高く評価されるこの選手は、現在リーグ・アンで厳しいレンタル移籍生活を送っている。しかし、ベイェ監督の下では成長に壁にぶつかっている。マルセイユの指揮官は、攻撃の要となる数名が欠場していたにもかかわらず、ニース戦でもこのイングランドU-21代表を再びスタメンから外した。ベイェ監督は、ヌワネリが起用されなかったのはその週のパフォーマンスと取り組みぶりが原因だと示唆した。
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ベイェがコーチ就任の経緯を説明する
リーグ・アンの公式配信「L1+」のインタビューで、ベイェ監督は19歳の選手を先発から外した理由を率直に語った。シーズン佳境に入り、名声だけでは先発の座を確保できないと明言した。
元セネガル代表の監督は「彼は優れた選手だが、日々の取り組みでチームにさらに示さなければならない。他の選手たちは彼よりずっと多くを示した」と語った。
怪我人が続出しているチーム
ベイエ監督の決断をさらに意義深いものにしているのは、マルセイユのチーム状況だ。「レ・フォセアン」は現在、ハメド・トラオレ、イゴール・パイシャオ、アミン・グイリらを含む多数の負傷者を抱え、苦境に立たされている。これほど多くの攻撃的選手を欠く中、その穴を埋めるにはヌワネリが当然の選択肢と思われたが、ベイエ監督は他の選手を起用することを選んだ。
負傷者が相次ぐ中でもヌワネリをベンチに残したことは、練習での倫理観を重視するベイェの姿勢を示す。彼は週の練習でより良いパフォーマンスを見せた選手を選び、チームに基準を伝えた。
- AFP
融資契約の行方
レンタル中の彼は、コーチが求める強度を示せなければ、期間終了までベンチを温めることになる。
ロンドンに戻ったミケル・アルテタ監督やアーセナル首脳陣もこの状況を注視している。ガナーズは、ヌワネリが指摘を真摯に受け止め、ベンチではなくピッチで結果を残し、フランスでのレンタル期間を成功で締めくくることを期待している。