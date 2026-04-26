「他の選手たちはもっと献身的にプレーしている」――マルセイユのハビブ・ベイ監督が、アーセナルからレンタル移籍中のイーサン・ヌワネリに「献身性」不足を警告。同監督は引き続き彼を控えめに起用している。

ベイエ監督の決断をさらに意義深いものにしているのは、マルセイユのチーム状況だ。「レ・フォセアン」は現在、ハメド・トラオレ、イゴール・パイシャオ、アミン・グイリらを含む多数の負傷者を抱え、苦境に立たされている。これほど多くの攻撃的選手を欠く中、その穴を埋めるにはヌワネリが当然の選択肢と思われたが、ベイエ監督は他の選手を起用することを選んだ。

負傷者が相次ぐ中でもヌワネリをベンチに残したことは、練習での倫理観を重視するベイェの姿勢を示す。彼は週の練習でより良いパフォーマンスを見せた選手を選び、チームに基準を伝えた。