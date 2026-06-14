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USMNT GFX
Ryan Tolmich

翻訳者：

「他のスポーツは警戒したほうがいい」――米国男子代表はワールドカップ初戦で好スタートを切った。アメリカのサッカー界は、今後大きく変わるかもしれない。

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アメリカ合衆国 対 パラグアイ
パラグアイ
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米国代表は、自国と世界に向けてアメリカのサッカーの現在と未来を示す絶好の機会を最大限に生かした。

こうした感情が、すべてを変える。何キロ先からも聞こえる大声の国歌。思わず笑ってしまう大胆なテクニック。そして、数え切れないゴール。歓声も祝福も、ひとつずつ熱を帯びていった。

プリシッチのドリブル、バログンのカットバック、レイナのトリベラ。リチャーズの冷静さ、デストの勇気、ティルマンの華麗なプレー。ポチェッティーノは現役時代のようにピッチに飛び込み、最も熱く祝福した。

スタジアムは熱狂に包まれ、リビングではビールが飛び、親たちは子どもを抱きしめた。これこそが「瞬間」だ。ポチェッティーノの言葉通り、「これこそがサッカー」なのだ。金曜の夜、米国サッカー史上最も重要な瞬間を、1600万人がテレビで共有した。

米国男子代表がパラグアイに4-1で勝ったこの試合は、不朽の遺産となるだろう。視聴者は約1600万人と過去最高を記録し、多くの人々が初めて米国サッカーの魅力を感じた。 数年後、私たちはあのロサンゼルスの夜が「新時代の幕開け」だったと気づくかもしれない。すべてが変わり、人々が過去を振り返るのをやめ、前を向いた夜として。

何十年にもわたり、USMNTのファンは信じてきた。「いつかアメリカがワールドカップの舞台でプレーする日が来る」と。勝つためではなく、魅了し、楽しませ、試合を支配するために。彼らは伝統の粘りに才能が加わる日を切望した。

彼らはスタジアムに集まり、チームを支え、サッカーの成長に力を注いできた。そしてついに、金曜日の試合でその夢が現実になった。新しい世代はもう信じるだけではない。自分の目で見たから、できると知っている。

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    公演

    今夏のワールドカップまでに米国代表は通算37試合を戦い、9勝しかしていない。過去76年間では6勝で、2点差以上の勝利は1度だけ。

    つまり、USMNTの試合は祝祭ではなく、意志の試練だった。選手たちは戦い、苦しみ、生き残った。ファンは一瞬で全てが変わると知りながら、ボールに触れるたびに緊張し、瞬間を肌で感じていた。

    パラグアイ戦で起きたことは変えられない。それは徹底的に計画され、完璧に実行された。試合開始のホイッスルから、レイナが試合最後のキックで歴史に残るゴールをネットに突き刺した瞬間まで、この試合は祝祭そのものであり、米サッカー史上かつてないものだった。

    その象徴がレイナのゴールだ。70秒間、26本のパス、そしてこの夏最も美しいフィニッシュ。海外のファンは「ヤンクスが台頭した」と絶賛し、アメリカ人ファンも不可能と思われた展開に涙した。

    その間もプリシッチが2人をかわしてアシストし、ティルマン、マッケニー、アダムスが中盤を支配。バログンは2得点で、2点目は世界クラス「9番」の予感させた。 40ヤードの位置でセバスチャン・バーハルターにボールが転がり、観客がシュートを要求した場面もあった。彼は外したが、誰もが安堵の笑みを浮かべた。それまでの緊張の高さを示していた。

    「僕たちはただピッチに出て、ストリートサッカーをしていた時のような感覚を味わいたかったんだ」とマッケニーは語った。「これまでのハードワークややってきたことは、以前と変わらない。この瞬間を迎えるために費やしたすべては、努力と犠牲の結晶だ。そこに時間を注いできた。今は、ピッチに出てただ楽しむだけさ」

    選手たちにとって、それは楽しい夜だった。彼らはパラグアイの攻撃を軽やかにかわし続けた。観客にとっては、それ以上の喜びがあっただろう。入場料を払った価値は十分にあったと、誰もが言うはずだ。

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    雰囲気

    キックオフの数時間前、赤・白・青のユニフォームに身を包んだ大勢のファンが、一時的に「ロサンゼルス」と名を変えたスタジアムへ行進した。彼らは赤い煙を上げるフレアを手に、プリシッチのサインを掲げ、馬上の警察官や露店、パラグアイサポーターの小さなグループを横切りながら、ジョージ・ワシントンの仮装や鷲のヘルメット、お気に入りのスター選手のユニフォームで進んだ。

    アダムスは特にユニフォームが印象的だったと語る。前回大会ではUSMNTの選手たちが「このユニフォームは自分たちを表していない。アメリカを表してもいない」と感じていた。そこで今回は選手たちがデザインに参加し、この瞬間をイメージして作った。

    「スタジアムはあのユニフォームで埋め尽くされていた」とアダムスは語る。「ナイキと共同でデザインしたのは、スタンドを見渡して『あれが俺たちだ』と感じられるようにするためだった。まさに『俺たち』そのものだった」

    選手とファンは一つになった。7万人超の観客が国歌を歌い、多くの声がUSMNTを後押しした。選手たちは長年の仲間と肩を並べ、感極まった。家族と目を合わせた選手もいたが、バログンは人波の中で見つけられなかった。 家族の席が分かっていても、赤と白のストライプの海は広すぎて見つけられなかった。

    家族も友人もしぶきも、全員が祝う理由があった。金曜日はアメリカサッカーのお祭りになったのだ。試合後、選手とスタッフは円陣を組み、中心のマーク・マッケンジーが直前の出来事を振り返った。

    各家庭では放送が終わっても夜は続いた。パーティーは深夜まで続き、テレビは可能な限りつけっぱなしだった。

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match AgainsGetty Images News

    自宅で視聴している方々

    多くの人にとって、ワールドカップの最初の思い出は自宅でテレビ観戦することから始まります。それは自然な流れです。テレビで大会を目にしてから、観戦者とサッカーの旅が本格的に始まるのです。

    多くの旅は金曜の夜に始まった。

    FOXによると、土曜日の米国代表初戦英語中継の視聴者は1598万6000人だった。 これは2022年のウェールズ戦から106％の増加だ。試合終了間際には1,900万人が視聴し、レイナの決勝ゴールを目撃しようとした。

    スペイン語放送のテレムンドとPeacockではさらに890万人が視聴し、合計約2,500万人が自宅から観戦したことになる。

    それでも数字だけでは分からないこともある。初めて観戦した人は何人いたのか。2042、2046、2050年代表になる選手の中で、この試合をきっかけにサッカーを始めたのは何人か。そして、来週のオーストラリア戦も観たいと思った人は何人いるのか。

    選手たちは、そんな疑問を胸にプレーした。世界中の人々に自分たちを見続けてもらうため、彼らはできる限りのことをした。

    「今日の私たちのプレーが皆さんに響くことを願っています」とマッケニーは語った。「アメリカの人々はエキサイティングなものを求めています。アクションや見応えのあるものを求めているのです。今日、4得点を奪い、試合全体で5ゴールが生まれたこと。そして、私たちがピッチで見せた喜びと団結が、きっと彼らの心をつかんだはずです。」

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    次は何があるのでしょうか

    結局、これはワールドカップの始まりに過ぎない。大きな物語の序章かもしれないが、まだ道は続く。金曜日はスタートであり、ゴールでも完成形でもない。

    米国代表の選手たちも金曜の夜、それを強調した。 祝賀と振り返りの時間は短く、すぐに業務に戻った。バログンはNetflixを視聴し、アダムスはニューヨーク・ニックスのNBAファイナル優勝を少し楽しみ、その後仕事に戻る予定だ。チームは家族と過ごし、気持ちをリセットしてオーストラリア戦に集中する。オーストラリアは初戦でトルコを2－0で下し、国民の心を掴んだ。

    ショーは続く。それでも、この素晴らしい滑り出しの重要性は強調しすぎることはない。第一印象は一度だけ。USMNTはそのチャンスをものにした。

    ポチェッティーノはFOXに語った。「今、人々はアメリカでサッカーが大きな存在だと認識した。これは大きい。他のスポーツは用心すべきだ」

    このパラグアイ戦の勝利は、USMNTの歴史で最も重要な試合として記憶されるかもしれない。結果論だが、この一勝は転換点となった。長年「勝てない」と思われていた国を味方につけ、次の世代に「信じる」意味を示した。

    とはいえ、これはまだ始まりに過ぎない。ワールドカップは続くし、先にはより厳しい試練が待つ。だが、その旅には金曜の夜に目撃した光景に心を奪われたより多くの人々が同行するだろう。

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