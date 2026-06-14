こうした感情が、すべてを変える。何キロ先からも聞こえる大声の国歌。思わず笑ってしまう大胆なテクニック。そして、数え切れないゴール。歓声も祝福も、ひとつずつ熱を帯びていった。

プリシッチのドリブル、バログンのカットバック、レイナのトリベラ。リチャーズの冷静さ、デストの勇気、ティルマンの華麗なプレー。ポチェッティーノは現役時代のようにピッチに飛び込み、最も熱く祝福した。

スタジアムは熱狂に包まれ、リビングではビールが飛び、親たちは子どもを抱きしめた。これこそが「瞬間」だ。ポチェッティーノの言葉通り、「これこそがサッカー」なのだ。金曜の夜、米国サッカー史上最も重要な瞬間を、1600万人がテレビで共有した。

米国男子代表がパラグアイに4-1で勝ったこの試合は、不朽の遺産となるだろう。視聴者は約1600万人と過去最高を記録し、多くの人々が初めて米国サッカーの魅力を感じた。 数年後、私たちはあのロサンゼルスの夜が「新時代の幕開け」だったと気づくかもしれない。すべてが変わり、人々が過去を振り返るのをやめ、前を向いた夜として。

何十年にもわたり、USMNTのファンは信じてきた。「いつかアメリカがワールドカップの舞台でプレーする日が来る」と。勝つためではなく、魅了し、楽しませ、試合を支配するために。彼らは伝統の粘りに才能が加わる日を切望した。

彼らはスタジアムに集まり、チームを支え、サッカーの成長に力を注いできた。そしてついに、金曜日の試合でその夢が現実になった。新しい世代はもう信じるだけではない。自分の目で見たから、できると知っている。