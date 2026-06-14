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USMNT Winners and Losers GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「他のスポーツは警戒したほうがいい」――米国男子代表はワールドカップ初戦で好スタートを切った。この結果を受け、アメリカのサッカー界は今後、大きく変わるかもしれない。

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アメリカ合衆国 対 パラグアイ
パラグアイ
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米国代表は、自国と世界に向けてアメリカのサッカーの現在と未来を示す絶好の機会を最大限に生かした。

こうした感情が、すべてを変える。何キロ先からも聞こえる大声の国歌。思わず笑ってしまう大胆なテクニック。そして、数えきれないゴール。歓声も祝福も、ひとつずつ大きくなった。

プリシッチのドリブル、バログンのカットバック、レイナのトリベラ。リチャーズの冷静さ、デストの勇気、ティルマンの華麗なプレー。ポチェッティーノは現役時代のようにピッチに飛び込み、最も熱く祝福した。

スタジアムは熱狂に包まれ、リビングではビールが飛び、親たちは子どもを抱きしめた。これこそが「瞬間」だ。ポチェッティーノの言葉通り、「これこそがサッカー！」。すべてを特別にする理由だ。金曜の夜、米国サッカー史上最も重要な瞬間を国中が共有した。

米国男子代表がパラグアイに4-1で勝ったこの試合は、不朽の遺産となるだろう。視聴者は約1600万人と過去最高を記録し、多くの人々が初めてアメリカン・サッカーの魅力を感じた。 数年後、私たちはあのロサンゼルスの夜が「新時代の幕開け」だったと気づくだろう。すべてが変わり、人々が過去を振り返るのをやめ、前を向いた夜として。

何十年にもわたり、USMNTのファンは信じてきた。「いつかアメリカがワールドカップでプレーする日が来る」と。勝つためではなく、魅了し、楽しませ、支配するために。彼らは伝統の粘りに才能が加わる日を切望した。

彼らはスタジアムで声を上げ、チームを支え、サッカーの土壌を耕した。そしてついに、新しい世代はその夢を目の当たりにした。もう信じるだけではない。彼らは知っている。それが可能であることを。

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    公演

    今夏のワールドカップに臨む米国代表は、通算37試合を戦って9勝しかしていない。過去76年間では6勝で、2点差以上の勝利は1度だけ。

    つまり、米国にとってW杯は日常的な舞台ではなく、勝つことは祝祭ではなく意志の試練だった。選手たちは戦い、苦しみ、生き残った。ファンは一瞬で全てが変わることを理解し、ボールが触れるたびに緊張し、瞬間を肌で感じていた。

    パラグアイ戦で起きたことは変えられない。それは徹底的に計画され、完璧に実行された。試合開始のホイッスルから、レイナが試合最後のキックで歴史に残るゴールをネットに突き刺した瞬間まで、この試合は祝祭そのものであり、米サッカー史上かつてないものだった。

    その象徴がレイナのゴールだ。70秒間、26本のパス、そしてこの夏最も美しいフィニッシュ。海外のファンはSNSで「アメリカがついに台頭した」と絶賛し、自国ファンも不可能だと思われた展開に涙した。

    その間もプリシッチが2人をかわしてアシストし、ティルマン、マッケニー、アダムスが中盤を支配。バログンは2得点で、世界クラス「9番」の片りんを示した。 40ヤードの位置でセバスチャン・バーハルターにボールが転がり、観客がシュートを要求した場面もあった。彼は外したが、誰もが安堵の笑みを浮かべた。それまでの緊張の高さを示していた。

    「僕たちはただピッチに出て、ストリートサッカーをしていた時のような感覚を味わいたかったんだ」とマッケニーは語った。「これまでのハードワークややってきたことは、以前と変わらない。この瞬間を迎えるために費やしたすべては、努力と犠牲の結晶だ。そこに時間を注いできた。今は、ピッチに出てただ楽しむだけさ」

    選手たちにとって、それは楽しい夜だった。彼らはパラグアイの攻撃を軽やかにかわし続けた。観客にとっては、それ以上の喜びがあっただろう。入場料を払った価値は十分にあったと、誰もが言うはずだ。

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    雰囲気

    キックオフの数時間前、赤・白・青のユニフォームに身を包んだ大勢のファンが、一時的に「ロサンゼルス」と名を変えたスタジアムへ行進した。彼らは赤い煙を上げるフレアを手に、プリシッチのサインを掲げ、馬上の警察官や露店、パラグアイサポーターの小さなグループを横目に進んだ。ジョージ・ワシントンの仮装や鷲のヘルメット、お気に入りのスター選手のユニフォームも目立った。

    アダムスは特にユニフォームが印象的だったと言う。前回大会ではUSMNTの選手たちが「このユニフォームは自分たちを表していない。アメリカを表してもいない」と感じた。そこで今回は選手たちがデザインに参加し、この瞬間をイメージして作った。

    「スタジアムはあのユニフォームで埋め尽くされていた」とアダムスは語る。「ナイキと共同でデザインしたのは、スタンドを見渡して『あれが俺たちだ』と感じられるようにするためだった。まさに『俺たち』そのものだった」

    選手とファンは一つになった。7万人の大合唱が響き渡り、多くの声がUSMNTを後押しした。選手たちは隣り合う仲間と肩を組み、視線を交わし合った。家族を見つけた選手もいたが、バログンは人波に埋もれて難しかったと明かした。 家族の席が分かっていても、赤と白のストライプの海はあまりに広大で、見つけるのは不可能だった。

    家族も友人もしぶきも、全員が祝う理由があった。金曜日はアメリカサッカーのお祭りになったのだ。試合後、選手とスタッフは円陣を組み、中心のマーク・マッケンジーが直前の出来事を振り返った。

    各家庭でも放送が終わっても夜は続いた。パーティーは深夜まで続き、テレビは可能な限りつけっぱなしだった。

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match AgainsGetty Images News

    ご自宅でご覧の皆様

    多くの人にとって、ワールドカップの最初の思い出は自宅でテレビ観戦することから始まります。それは自然な流れです。テレビで大会を目にしてから、視聴者とサッカーの旅が本格的に始まるのです。

    多くの旅は金曜の夜に始まった。

    FOXによると、土曜に行われた米国代表の初戦を英語で視聴した人は1598万6000人に達した。 これは2022年のウェールズ戦から106％の増加だ。試合終了間際には1,900万人近くが視聴し、レイナの決勝ゴールを目撃しようとした。

    テレムンドとPeacockを合わせるとさらに890万人が視聴し、合計約2,500万人が自宅から観戦した。

    とはいえ、数字だけでは分からないこともある。初めて観戦した人は何人いたのか。2042、2046、2050年代表に選ばれる選手の中で、この試合をきっかけにサッカーの道を歩み始めたのは何人いるのか。そして、来週のオーストラリア戦も視聴してくれる人は何人いるのか。

    選手たちは、そんな疑問を胸にプレーした。世界中の人々に自分たちを見続けてもらうため、彼らはできる限りのことをした。

    「今日の私たちのプレーが皆さんに響くことを願っています」とマッケニーは語った。「アメリカ人はエキサイティングなものを求めます。アクションや見応えのあるものを求めます。今日4得点を挙げ、試合全体で5ゴールが生まれたこと、そして私たちがピッチで見せた喜びと団結が、きっと人々の心をつかんだはずです。」

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    次は何が待っているのか

    結局、これはワールドカップの始まりに過ぎない。大きな物語の序章かもしれないが、前へ進み続ける必要がある。金曜日は始まりで、ゴールでも完成形でもない。

    米国代表の選手たちも金曜の夜、それを強調した。 祝賀と振り返りの時間は短く、すぐに業務に戻った。バログンはNetflixを視聴し、アダムスはニューヨーク・ニックスのNBAファイナル優勝を少し楽しみ、その後仕事に戻る予定だ。チームは家族と過ごし、気持ちをリセットしてオーストラリア戦に集中する。オーストラリアは初戦でトルコを2-0で下し、国民の心を掴んだ。

    ショーは続く。それでも、この素晴らしい滑り出しの重要性は強調しすぎることはない。第一印象は一度だけ。USMNTはそのチャンスをものにした。

    ポチェッティーノはFOXに語った。「今、人々はアメリカでサッカーがどれほど大きな存在か気づいた。これは大きなことだ。他のスポーツは用心したほうがいい」

    このパラグアイ戦の勝利は、USMNTの歴史で最も重要な試合として記憶されるだろう。結果論だが、この一勝は転換点となった。長年「勝てない」と思われていた国を味方につけ、次の世代に「信じる」意味を示した。

    とはいえ、これはまだ始まりに過ぎない。ワールドカップは続くし、先にはより厳しい試練が待つ。だが、その旅には金曜の夜に目撃した光景に心を奪われたより多くの人々が同行するだろう。

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