スカイの番組『トリプル ― ハーゲドルン・フットボール・トーク』で、ハマンは契約満了が迫るセンターバックに、契約延長のため早急に最終通告すべきだと語った。「それ以外に道はない」
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「他に手はない」：BVBに対し、ニコ・シュロッターベックへの抜本的な措置が推奨される
ハマン氏は、ドルトムント首脳陣がシュロッターベックに「2～3週間」の期限を定め、その期間内に残留か退団かを決断するよう求めるべきだと語った。契約書は数週間前に提示されており、クラブは10～14日以内に結論を知りたいはずだ。
また、シュロッターベックが求めるといわれる契約解除条項については、元ドイツ代表は「あり得ない」と一蹴。「そんな条件ならクラブは閉鎖するしかない。想像できない。破産宣告と同じだ」と語った。
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シュロッターベックはW杯後に契約を解除できる条項を強く望んでいる。
ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、このセンターバックが新契約にサインする場合、来夏のワールドカップで注目を集めるために「必ず」退団条項を盛り込みたいと報じた。
「そうすれば、将来的により大きなクラブへ移籍し、ドルトムントで得ている以上の評価を得るチャンスがある」とマテウスは語った。
シュロッターベックのドルトムントとの契約は今シーズンで満了。クラブは数か月前から契約延長を模索しているが、まだ合意には至っていない。 しかし代表戦後に本人は合意間近との報道を否定。これまでケール前スポーツディレクターと交渉してきたが、現在は後任のブックと話し合う必要があると明かした。
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リッケン、シュロッターベックへの最後通牒を拒否
直後、『ビルト』は、シュロッターベックが自身の発言でドルトムントに圧力をかけ、ケールと合意済みの契約条件をさらに上向かせようとしたと報じた。
しかし先週末、VfBシュトゥットガルトを2－0で下した後、彼はようやく和解的な口調に戻し、近いうちに決断すると語った。「ラース（リッケン）やオーレとは良い話し合いができた。今週も話し合いを続ける。そうすれば、決断までそう長くはかからないと思う」
リッケンは「最後の通告を出すことはあり得ない。話し合いは敬意と秘密保持で行われているため、人工的に圧力をかけるつもりはない」と語っている。