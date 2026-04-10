「他に手はない」：BVBに対し、ニコ・シュロッターベックへの抜本的な措置が推奨される

ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、このセンターバックが新契約にサインする場合、来夏のワールドカップで注目を集めるために「必ず」退団条項を盛り込みたいと報じた。

「そうすれば、将来的により大きなクラブへ移籍し、ドルトムントで得ている以上の評価を得るチャンスがある」とマテウスは語った。

シュロッターベックのドルトムントとの契約は今シーズンで満了。クラブは数か月前から契約延長を模索しているが、まだ合意には至っていない。 しかし代表戦後に本人は合意間近との報道を否定。これまでケール前スポーツディレクターと交渉してきたが、現在は後任のブックと話し合う必要があると明かした。