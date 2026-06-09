「他にやることがなかったから」。セリーナ・ウィリアムズが1376日ぶり復帰戦を勝利で飾った。

グランドスラム通算23勝を誇る彼女は、カナダのビクトリア・ムボコ（19）と組んだ初戦のダブルスで、ニコール・メリチャー＝マルティネス（米国）／エリン・ラウトリフ（ニュージーランド）組を7-6（7-2）、6-2で破った。 準々決勝では、38歳のドイツ人ベテラン、ローラ・ジーゲムントとカナダのレイラ・フェルナンデスが待つ。

ウィリアムズは「ヴィッキーとプレーするのは本当に楽しかった。彼女には本当に頼りになった」と語り、ファンに笑いを誘いながらウインクしてカムバックの理由を明かした。「他にやることがなかったの。家でじっとしているのに飽きてしまったから」。その後、彼女は二人の娘たちから抱擁を受けた。

長い休養を挟んだ39歳ながら、強力なベースラインショットとサーブは健在で、観客はレジェンドの技を堪能した。

ロンドンに続き、来週のベルリンWTAツアーにもダブルスで出場する予定だ。シングルス復帰については明言を避けている。 「現時点ではノー。シングルスをするならもっと練習が必要。様子を見て決めます」と彼女は語った。