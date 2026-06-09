前回の試合から1376日後、44歳の彼女は見事にテニスコートに復帰した。
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「他にやることがなかったから」。セリーナ・ウィリアムズが1376日ぶり復帰戦を勝利で飾った。
グランドスラム通算23勝を誇る彼女は、カナダのビクトリア・ムボコ（19）と組んだ初戦のダブルスで、ニコール・メリチャー＝マルティネス（米国）／エリン・ラウトリフ（ニュージーランド）組を7-6（7-2）、6-2で破った。 準々決勝では、38歳のドイツ人ベテラン、ローラ・ジーゲムントとカナダのレイラ・フェルナンデスが待つ。
ウィリアムズは「ヴィッキーとプレーするのは本当に楽しかった。彼女には本当に頼りになった」と語り、ファンに笑いを誘いながらウインクしてカムバックの理由を明かした。「他にやることがなかったの。家でじっとしているのに飽きてしまったから」。その後、彼女は二人の娘たちから抱擁を受けた。
長い休養を挟んだ39歳ながら、強力なベースラインショットとサーブは健在で、観客はレジェンドの技を堪能した。
ロンドンに続き、来週のベルリンWTAツアーにもダブルスで出場する予定だ。シングルス復帰については明言を避けている。 「現時点ではノー。シングルスをするならもっと練習が必要。様子を見て決めます」と彼女は語った。
「本当に楽しかった」：ウィリアムズが成功裏に復帰
ウィリアムズは約4年間の活動休止から復帰した理由を語った。「今は多くの要素が絡むけど、何よりも子供たちに私のプレーを見せたいの」と2児の母は語った。彼女は7度制したウィンブルドンへの出場も視野に入れている。
7度のグランドスラム制覇を誇る姉ヴィーナス（45）も昨夏ツアーに復帰し、今夏はバート・ホンブルクなどでプレーする予定だ。