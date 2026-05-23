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「仕事をしていないも同然だ！」――バイエルン・ミュンヘンの移籍担当責任者が、マンチェスター・シティとボルシア・ドルトムントが狙う16歳の選手への関心を認めた。
バイエルン、ヘルタの若手スター獲得競争に参戦
アイヒホルン争奪戦が加熱する中、バイエルン・ミュンヘンも出遅れまいとしている。DFBポカール決勝でシュトゥットガルトを3-0で下した直前、エベルル氏は『ビルト』の取材に「彼をマークしていないなら、私たちの職務怠慢だ」と語った。2部でレギュラーを張る17歳の才能は、すでにマンチェスター・シティやドルトムントも注目している。
「ケニー・アイヒホルンに注目していないとしたら――バイエルンがそんなことをするはずもないが――それは我々の仕事を怠っていることになる」とエベルは述べた。今シーズンヘルタで17試合に出場した20歳の彼は、すでにスタメンの不可欠な存在。マンチェスター・シティやボルシア・ドルトムントも関心を示している。
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アイヒホルンの今後の計画
エベルル氏は、具体的な関心はあるものの、即座の移籍契約への期待については慎重だ。この10代MFは今夏ベルリンを離れる見込みだが、複数の強豪クラブが選手や代理人にオファーを提示しており、移籍先は未定のまま。
エベルは「まずは状況が合うか、本人と代理人の構想を確認する必要がある。実現するかはまた別の話だ」と語った。
ゴードンも候補に挙がっている
アリアンツ・アレーナでは、アイヒホルンだけでなく、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードン獲得も話題に上っている。彼はセント・ジェームズ・パークでドイツ代表ヴォルテマデとコンビを組み、イングランドで高い評価を得ている。
バイエルンの首脳は今夏、攻撃陣の補強が最優先だと明言。「資金が確保できれば、攻撃的選手を獲得することで合意している」とエベルは語り、条件が合えば巨額投資も辞さない姿勢を示した。
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バイエルンの国内2冠達成で、注目は欧州の舞台へ。
ヴィンセント・コンパニ率いるバイエルン・ミュンヘンは今シーズン、ブンデスリーガとDFBポカールを制し、2冠を達成した。この成功を受け、クラブは今夏補強を行い、2020年以来遠ざかるチャンピオンズリーグ奪還を狙う。PSGに準決勝で敗れたことが、その意欲に火を点けている。