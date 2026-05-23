「仕事をしていないも同然だ！」――バイエルン・ミュンヘンの移籍担当責任者が、マンチェスター・シティとボルシア・ドルトムントが狙う16歳の選手への関心を認めた。

アイヒホルン争奪戦が加熱する中、バイエルン・ミュンヘンも出遅れまいとしている。DFBポカール決勝でシュトゥットガルトを3-0で下した直前、エベルル氏は『ビルト』の取材に「彼をマークしていないなら、私たちの職務怠慢だ」と語った。2部でレギュラーを張る17歳の才能は、すでにマンチェスター・シティやドルトムントも注目している。

「ケニー・アイヒホルンに注目していないとしたら――バイエルンがそんなことをするはずもないが――それは我々の仕事を怠っていることになる」とエベルは述べた。今シーズンヘルタで17試合に出場した20歳の彼は、すでにスタメンの不可欠な存在。マンチェスター・シティやボルシア・ドルトムントも関心を示している。